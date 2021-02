Ngày hội giao quân nhanh gọn nhưng vẫn trang trọng

Hòa chung không khí tưng bừng, náo nức của cả nước trong ngày hội tòng quân, sáng 27-2, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân dân tộc trong tỉnh đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 để tiễn đưa 3.873 người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, đợt giao nhận quân diễn ra đúng thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, do vậy việc tổ chức lễ giao nhận quân ở các địa phương diễn ra nhanh gọn, chặt chẽ, đúng quy định, an toàn tuyệt đối.

Chiến sĩ mới chia tay gia đình và người thân lên xe trở về đơn vị thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Minh

Ngay từ sáng sớm, tại trung tâm hội nghị huyện Đông Sơn, các tân binh của huyện trong quân phục mới đã có mặt đầy đủ tại địa điểm giao nhận quân. Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng hoa, quà và ân cần thăm hỏi, động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Đại diện lãnh đạo huyện đã gửi lời chúc tốt đẹp tới các tân binh trong ngày đầu nhập ngũ, đồng thời mong muốn các tân binh phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật quân đội, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tân binh Nguyễn Chính Thắng, xã Đông Nam đã đại diện cho các tân binh của huyện phát biểu ý kiến bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng thời thể hiện niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ quân đội và xin hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và quê hương. Đối với mỗi tân binh hôm nay, được cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào lớn lao và thiêng liêng. Sự háo hức, hồi hộp trong ngày đầu nhập ngũ hiện rõ trên từng khuôn mặt của mỗi tân binh.

Tại huyện Quảng Xương, 187 thanh niên đã có mặt đầy đủ trong niềm vui dõi theo của người thân, bạn bè và đông đảo Nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, cấp ủy, chính quyền và hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong huyện đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân. Theo đánh giá, chất lượng giao quân năm nay tại Quảng Xương được nâng lên, với 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị tốt; tuổi đời từ 18 đến 21 trên 90%; sức khỏe loại 1 và 2 trên 80%; trình độ THCS là 28,48% và THPT 71,51%; cao đẳng, trung cấp là 5,45%.

Trước ngày giao quân, tại các xã, thị trấn của huyện Quảng Xương, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh đã tổ chức thăm hỏi, động viên các thanh niên và gia đình có con em tham gia nghĩa vụ quân sự. Với truyền thống và kinh nghiệm trong công tác tuyển quân, quá trình chuẩn bị cho việc giao nhận quân đã được huyện Quảng Xương thực hiện tốt ngay từ cơ sở. Nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục, chính sách hậu phương quân đội được chú trọng, thực hiện chu đáo nên 100% thanh niên được gọi tuyển quân đợt này đều rất quyết tâm, hăng hái lên đường.

Hòa chung không khí nô nức của ngày hội tòng quân, tại TP Thanh Hóa, 175 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, trong đó có 2 tân binh nữ là Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Phương Anh. Thùy Linh tốt nghiệp khoa kế toán doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, còn Phương Anh tốt nghiệp khoa luật (hệ dân sự) Học viện An ninh Nhân dân. Hai bạn luôn khát khao được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh của lính, nên đã tình nguyện nộp đơn lên đường nhập ngũ. Linh chia sẻ: “Ước mơ trở thành chiến sĩ của em đã có từ rất lâu rồi, em thích màu xanh áo lính, thích môi trường quân đội, vào đấy em được rèn luyện để mình cứng rắn và trưởng thành hơn. Đặc biệt, từ nhỏ nhìn thấy bố và mẹ công tác trong ngành quân đội với nhiều vất vả, cống hiến, em càng nung nấu có ngày được đứng trong hàng ngũ quân đội, để trải nghiệm những khó khăn mà bố trải qua, và hôm nay điều đó đã thành hiện thực, em thật sự rất tự hào và xúc động”.

Là một trong những đơn vị có số lượng thanh niên được tuyển vào quân ngũ nhiều nhất đợt này, năm nay huyện Hoằng Hóa có 205 thanh niên lên đường nhập ngũ. Do tình hình dịch COVID-19 nên năm nay mỗi thanh niên chỉ được 1 người thân đi cùng đến điểm giao nhận quân để chứng kiến lễ tiễn đưa con em mình vào quân ngũ. Trên khuôn mặt mỗi thanh niên hiện lên vẻ vui tươi phấn khởi, xen lẫn sự bịn rịn, lưu luyến khi chia tay người thân để thực hiện nghĩa vụ quân sự, thanh niên Phùng Văn Chung, thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc, chia sẻ: “Được mang trên mình màu áo lính, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Tôi nguyện sẽ quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ lòng mong đợi của gia đình và quê hương”.

Huyện biên giới Mường Lát năm nay có 55 tân binh, nhập ngũ vào Sư đoàn 324 Quân khu 4 (30 người), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (15 người) và Trung đoàn 762 Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa (10 người). Trong tổng số 55 tân binh có 31 người dân tộc Thái, 15 người dân tộc Mông, 2 người dân tộc Dao và 2 người là dân tộc Khơ Mú.

Đứng phía ngoài khu vực tổ chức lễ giao nhận quân, bà Phùng Thị Sáng, bản Ón, xã Tam Chung cố gắng hướng ánh mắt về khu vực tập trung tìm kiếm con trai mình là thanh niên Giàng A Táu, bà chia sẻ: “Khi biết tin Táu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, gia đình tôi vui lắm vì cháu được trở thành “Bộ đội của Cụ Hồ”. Nhớ nó lắm và khuyên bảo cháu cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao phó”.

Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân đảm bảo chất lượng, với phương châm “Tuyển quân nào chắc quân đó”, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo một cách đồng bộ về nhiệm vụ tuyển quân, đồng thời kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, lựa chọn những đồng chí có năng lực vận động quần chúng tham gia vào hội đồng, chỉ đạo các địa phương tổ chức chặt chẽ các bước từ đăng ký thực lực thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, xét duyệt chất lượng chính trị, thực hiện chính sách, giao trách nhiệm về chỉ tiêu giao quân; theo dõi chặt chẽ các khâu, các bước khám sức khỏe bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, tạo sự nhất trí cao trong Nhân dân.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, đại đa số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn tỉnh đã nhận thức đúng vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Ngày giao nhận quân đã trở thành ngày hội tòng quân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. Ngay sau buổi lễ, các thanh niên đã lên đường làm nhiệm vụ tại 17 đơn vị quân đội và 5 đơn vị thuộc Bộ Công an. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: “Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, tại các điểm diễn ra lễ giao nhận quân, công tác phòng dịch đã được triển khai chặt chẽ. Các đơn vị đã tiến hành phun thuốc phòng dịch tại các khu vực sân bãi, các phương tiện đưa đón tân binh, tổ chức cách ly người thân ra khỏi khu vực giao nhận quân, tất cả thanh niên và người đến dự lễ thực hiện “5K” theo đúng tinh thần của Bộ Y tế; 100% thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ đều được đo thân nhiệt... Công tác giao nhận quân năm nay được tiến hành nhanh gọn, chặt chẽ và an toàn. Đặc biệt, thời gian lễ giao quân diễn ra ngắn gọn, không quá 20 phút song vẫn đảm bảo tính trang nghiêm. Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc rà soát, nắm chắc tình hình, số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu giao quân đúng, đủ số lượng và chất lượng”. Chất lượng công dân nhập ngũ năm 2021 khá cao: sức khỏe loại 1 đạt 20,81%, loại 2 đạt 59,8%, loại 3 đạt 19,38%, trình độ văn hóa THPT đạt 72,65% và tốt nghiệp đại học, cao đẳng là 6,19%, dân tộc ít người đạt 23,32%, đặc biệt có 6 đảng viên nhập ngũ đạt 0,11%.

8 giờ 20 phút, lễ giao nhận quân năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp. Lễ giao nhận quân tại các địa phương đều diễn ra nhanh chóng, chặt chẽ, nhưng không kém phần trang trọng, đảm bảo từ việc giao nhận hồ sơ đến bàn giao từng công dân về các đơn vị nhanh, gọn, an toàn và đúng quy định. Các tân binh lên xe về đơn vị, phấn khởi tự hào tiếp bước truyền thống cách mạng, ra sức phấn đấu, học tập và rèn luyện để trở thành những quân nhân gương mẫu trong lực lượng vũ trang.

Ngọc Lê

(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)