Năm 2022 tốc độ tăng giá trị sản xuất của thị xã Nghi Sơn đạt 19,6%

Sáng 19-12, HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đề ra mục tiêu, giải pháp năm 2023 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Báo cáo tại kỳ họp nêu rõ: Năm 2022 tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã ước đạt 19,6%, vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 110.536 tỷ đồng, tăng 20,16% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 39.232 tỷ đồng, bằng 87,2% kế hoạch (KH) năm, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 10.894 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 2.371,7 triệu USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ; một số sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn như giầy thể thao, thép, xăng, dầu các loại. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 2.778,8 tỷ đồng, tăng 132,3% KH tỉnh giao, tăng 37,3% kế hoạch HĐND thị xã giao, tăng 22,4% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022 theo giá so sánh ước đạt 2.339,4 tỷ đồng, tăng 2,92% so với cùng kỳ; thành lập mới 180 doanh nghiệp, vượt 11,25% KH tỉnh giao.

Toàn cảnh kỳ họp.

Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, trong năm đã ban hành quyết định thu hồi đất cho 3.788 lượt hộ tại 64 dự án với diện tích 398,96 ha; trình phê duyệt phương án bồi thường 645,87 tỷ đồng/6.243 lượt hộ, đã ban hành 270 quyết định phê duyệt phương án bồi thường với số tiền đã phê duyệt là 547,85 tỷ đồng/5.596 lượt hộ, đo đạc, kiểm kê 483,8 ha/78 dự án. Hoàn thành chi trả 482,96 tỷ đồng/4.938 lượt hộ. Bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư là 370,44 ha/450,91ha tại 58 dự án, bằng 82,15% kế hoạch sau rà soát. Ước đến ngày 31-12-2022 hoàn thành bàn giao 413,73 ha/450,91 ha tại 69/80 dự án, đạt 91,76% kế hoạch sau rà soát.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm có thêm 9 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung thông tin tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, ngày lễ của đất nước, của địa phương. Thị xã đã hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số theo kế hoạch tỉnh giao năm 2022. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Năm 2023 thị xã Nghi Sơn đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 19% trở lên; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 48.400 tỷ đồng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng từ 12% trở lên, thành lập mới 180 doanh nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm. Sản lượng lương thực đạt 50.000 tấn trở lên, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 100 triệu đồng...

Để đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, thị xã sẽ tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục thực hiện 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, các chương trình, đề án đã được Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 nghị quyết.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã xem xét quyết nghị 29 tờ trình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Sỹ Thành