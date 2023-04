Lãnh đạo tỉnh gặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội

Chiều 28-3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh và hội viên Hội Văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; Ban liên lạc Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu, bày tỏ vui mừng được đón tiếp Ban liên lạc đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội; các văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội trở về quê hương trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; đồng thời thông tin đến các văn nghệ sĩ, nhà báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những kết quả nổi bật tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: 3 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi, thách thức đan xen và những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đặc biệt là ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế, sự xung đột giữa các quốc gia trên thế giới... Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, bằng bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, có sự động viên, hỗ trợ của Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội; tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ.

Trước hết là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân được củng cố và tăng cường, tạo niềm tin rất lớn với Trung ương, bạn bè gần xa. Tỉnh đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời xứng đáng là hậu phương lớn của miền Nam trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Từ năm 2020 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa luôn nằm trong tốp các tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Các lĩnh vực của đời sống xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Phong trào khuyến học - khuyến tài tiếp tục được phát huy; tỉnh Thanh Hóa luôn dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; lĩnh vực y tế có những bước phát triển vượt bậc; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Tỉnh đã bố trí mặt bằng, quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư, ổn định đời sống cho đồng bào ở những vùng có nguy cơ sạt lở; quyết tâm trong năm 2023 hoàn thành việc cấp đất không thu tiền, hỗ trợ tiền làm nhà cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông; quan tâm giải quyết việc làm, hỗ trợ đồng bào an cư, ổn định cuộc sống; an ninh quốc phòng, an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; đồng thời, tỉnh cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thông tin đến các đại biểu định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong muốn các văn nghệ sỹ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội tiếp tục hướng về quê hương, tập trung quan tâm phản ánh, khắc họa, làm nổi bật truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử hào hùng của quê hương; vẻ đẹp của đất và người Thanh Hóa; góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, khơi dậy khát vọng tự lực, tự cường, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Quan tâm khai thác đề tài về công nghiệp, công nhân; đề tài nông nghiệp - nông dân và nông thôn; đề tài giữ gìn, khai thác, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch; đề tài phát triển đô thị, kinh tế đô thị trên địa bàn tỉnh; từ đó để có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí có giá trị về quê hương Thanh Hóa; góp phần phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng vẻ vang của quê hương, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được xem video clip về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay.

Đại diện Hội Văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội phát biểu.

Đại diện Hội Văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội đã báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trên các lĩnh vực hoạt động trong thời gian qua. Theo đó, các văn nghệ sĩ, nhà báo đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, có nhiều tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật chất lượng, trong đó có nhiều tác phẩm viết về Thanh Hóa. Ngoài ra, trong công tác cũng như trong cuộc sống, các văn nghệ sĩ, nhà báo luôn hướng về quê hương, theo dõi những bước đi của quê hương Thanh Hóa, chung vui cùng những kết quả mà tỉnh đạt được, chia sẻ với những khó khăn, mất mát do thiên tai lũ lụt, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội trên quê hương.

Các văn nghệ sĩ, nhà báo cũng cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân trong tỉnh đã tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ đẩy mạnh các hoạt động của mình hướng về quê hương, nhất là tiếp cận với các điển hình tiên tiến, phong trào thi đua sáng tạo trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, để có nhiều tác phẩm tốt, có giá trị.

Nhân dịp này, Hội Văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội đã trao phác thảo tượng Mẹ Tơm cho huyện Hậu Lộc. Đồng chí Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội và hội viên Hội Văn nghệ sĩ, nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội đã trao tặng sách cho lãnh đạo tỉnh và Thư viện tỉnh Thanh Hóa.

Quốc Hương