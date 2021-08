Lan tỏa những mô hình “Dân vận khéo” ở huyện Vĩnh Lộc

Những năm gần đây, các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ Phương Nam, thôn 6, xã Vĩnh Thịnh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 20 lao động địa phương.

Về huyện Vĩnh Lộc những ngày này, dọc theo Quốc lộ 45, đoạn qua xã Ninh Khang đầy bụi nay bỗng trở nên tươi mới lạ thường nhờ những bức tranh bích họa đẹp mắt. Những bức tranh phong cảnh được vẽ hai bên tường nhà dân, khiến đường làng, khu dân cư thôn Kỳ Ngãi sáng, đẹp hơn. Đồng chí Trịnh Đình Minh, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Khang, cho biết: Triển khai các mô hình “Dân vận khéo” gắn với XDNTM, đảng ủy xã đã chỉ đạo các tổ chức chính trị – xã hội chú trọng tuyên truyền, thực hành; cán bộ, đảng viên đề cao trách nhiệm, nêu gương, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua; thành viên các tổ chức quần chúng tích cực, trách nhiệm gánh vác những phần việc, công trình cụ thể. Mô hình đường tranh bích họa là kết quả của sự chung tay, chung sức của đông đảo bà con Nhân dân, là nỗ lực của các bạn trẻ trong xã. Chỉ sau 4 tháng triển khai mô hình “Đường tranh bích họa” (tháng 2 đến tháng 5-2021), cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn Kỳ Ngãi đã vận động được 85 hộ dân hiến đất, chỉnh trang lại tường rào, đóng khung tranh; các đoàn viên, thanh niên, giáo viên mầm non và các tình nguyện viên tham gia vẽ 145 bức tranh phong cảnh quê hương, đất nước, danh lam, thắng cảnh của địa phương. Đây là công trình tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp cho tuyến đường “cửa ngõ” vào huyện Vĩnh Lộc, đồng thời là cách để tất cả mọi người cùng chung tay xây dựng Ninh Khang đạt mục tiêu “về đích” xã NTM nâng cao trong năm 2021.

Đồng chí Bùi Thị Cẩm Tú, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Lộc, cho biết: Phong trào “Dân vận khéo” của huyện Vĩnh Lộc đã được thực hiện đồng bộ ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội và tại nhiều địa phương trong huyện. Với mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng trong NTM phục vụ hiệu quả sản xuất và đời sống Nhân dân, huyện Vĩnh Lộc đã phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở. Đi liền với đó, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nhằm làm cho người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của chương trình XDNTM, cần sự chung tay, góp sức của Nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Đây được xem là chìa khóa tạo ra sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân chung sức tham gia XDNTM. Trong 10 năm qua, Nhân dân trong huyện đã đóng góp hơn 3.193,4 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi và các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn; tham gia hiến đất, ngày công lao động, chỉnh trang nhà cửa, vườn tạp... Sự tham gia tích cực của người dân không chỉ làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn, mà còn góp phần tạo nên sự thành công cho chương trình XDNTM trên địa bàn huyện.

Cùng với XDNTM, phong trào “Dân vận khéo” của huyện Vĩnh Lộc còn tập trung vận động Nhân dân thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, bằng việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ mới, đưa các loại giống cây, con có giá trị kinh tế vào sản xuất. Tiêu biểu phải kể đến mô hình phát triển vùng rau an toàn với diện tích 120 ha, tại các xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Vĩnh Khang, Vĩnh Hùng, Vĩnh Thịnh. Trong đó, có 2,7 ha nhà lưới sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Mặt khác, toàn huyện cũng đã chuyển đổi gần 602 ha đất canh tác lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác; duy trì 15 cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống, lúa thương phẩm và triển khai thực hiện 30 chuỗi giá trị với các doanh nghiệp, cửa hàng thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn... Nhờ phát triển sản xuất hiệu quả, đến cuối năm 2020, toàn huyện chỉ còn 324 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,3%.

Đáng chú ý, MTTQ và các tổ chức thành viên khác trong huyện cũng đã chủ động triển khai nhiều phong trào “Dân vận khéo” thi đua đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân. Nổi bật phải kể đến các mô hình: “Dân vận khéo trong XDNTM nâng cao” tại xã Minh Tân; “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến; “Vận động Nhân dân lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự”, “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Vận động Nhân dân thực hiện tang văn minh, tiến bộ gắn với bảo vệ môi trường”, “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình”, “Câu lạc bộ thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Đường hoa và cây xanh cựu chiến binh”... Các phong trào thi đua của MTTQ và các tổ chức đoàn thể được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao và Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo ra nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả ở cơ sở, khơi dậy và phát huy sức dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM ở địa phương.

Bài và ảnh: Phan Nga