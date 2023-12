Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu ------------------------- HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 12 tháng 12 năm 2023 về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau: I-KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 1. Ông Đỗ Trọng Hưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu (chiếm 97,5% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). 2. Ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu (chiếm 96,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về). 3. Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu (chiếm 97,5% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 2,5% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về). 4. Ông Lê Quang Hùng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu (chiếm 97,5% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 2,5% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về). 5. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 78 phiếu (chiếm 97,5% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). 6. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 79 phiếu (chiếm 98,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về). 7. Ông Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu (chiếm 96,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về). II - KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 8. Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 76 phiếu (chiếm 95,0% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). 9. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 68 phiếu (chiếm 85,0% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 6,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 8,75% tổng số phiếu thu về). 10. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu (chiếm 96,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về). 11. Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 70 phiếu (chiếm 87,5% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 12,5% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về). 12. Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 70 phiếu (chiếm 87,5% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 10,0% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,5% tổng số phiếu thu về). 13. Ông Lê Văn Diện, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 77 phiếu (chiếm 96,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về). 14. Ông Trần Phú Hà, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 76 phiếu (chiếm 95,0% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). 15. Ông Mai Xuân Bình, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 73 phiếu (chiếm 91,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 8,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về). 16. Ông Cao Văn Cường, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Số phiếu tín nhiệm cao: 72 phiếu (chiếm 90,0% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 10,0% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về). 17. Ông Mai Sỹ Diến, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu (chiếm 83,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 16,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về). 18. Ông Phạm Nguyên Hồng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Số phiếu tín nhiệm cao: 60 phiếu (chiếm 75,0% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 20,0% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,0% tổng số phiếu thu về). 19. Ông Trần Quốc Huy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ - Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 81,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 17,5% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). 20. Bà Vũ Thị Hương, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội - Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 80,0% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 12,5% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 7,5% tổng số phiếu thu về). 21. Ông Lê Minh Nghĩa, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Số phiếu tín nhiệm cao: 72 phiếu (chiếm 90,0% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 8,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). 22. Ông Phạm Bá Oai, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương - Số phiếu tín nhiệm cao: 75 phiếu (chiếm 93,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 5,0% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). 23. Ông Trần Văn Thức, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu (chiếm 83,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 12,5% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về). 24. Ông Nguyễn Trọng Trang, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Số phiếu tín nhiệm cao: 76 phiếu (chiếm 95,0% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 3,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). 25. Ông Nguyễn Văn Tứ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 78,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 16,25% tổng số phiếu thu về). -Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 5,0% tổng số phiếu thu về). 26. Bà Trần Thị Thu Hằng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ - Số phiếu tín nhiệm cao: 57 phiếu (chiếm 71,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 22,5% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 6,25% tổng số phiếu thu về). 27. Ông Lê Sỹ Nghiêm, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Số phiếu tín nhiệm cao: 69 phiếu (chiếm 86,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 11,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,5% tổng số phiếu thu về). 28. Ông Đỗ Hữu Quyết, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Số phiếu tín nhiệm cao: 67 phiếu (chiếm 83,75% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 15,0% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). 29. Ông Bùi Đình Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp - Số phiếu tín nhiệm cao: 66 phiếu (chiếm 82,5% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 16,25% tổng số phiếu thu về). - Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về). Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, khóa XVIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.