Không quản ngày đêm làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho công dân biên giới Mường Lát

Công an huyện Mường Lát làm hồ sơ, thủ tục để cấp CCCD có gắn chíp cho công dân.

Thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và “Sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân (CCCD)” tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những ngày qua Công an huyện Mường Lát đang cố gắng, nỗ lực hết mình chạy đua với thời gian để thu thập hồ sơ làm CCCD gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn.

Với địa hình đồi núi phức tạp, điều kiện vật chất thiếu thốn nên ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ đề ra, cán bộ, chiến sĩ công an huyện đang tranh thủ từng giờ, từng phút, làm ngày, làm đêm, kể cả thứ 7, chủ nhật để thu thập hồ sơ cấp CCCD cho Nhân dân.

Có mặt tại trụ sở Công an huyện Mường Lát vào 6 giờ sáng ngày 9-3-2020, dù trời vẫn còn nhá nhem tối, sương sớm vẫn còn giăng mắc quanh sân, nhưng phòng làm việc của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã sáng đèn, một vài cán bộ công an huyện đang sắp xếp lại bàn ghế, máy móc, khởi động lại hệ thống máy tính, thiết bị cấp CCCD để chuẩn bị bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Khi những màn sương dần tan, mặt trời dần ló dạng cũng là lúc những công dân đầu tiên đã có mặt để làm CCCD. Do có sự thay đổi trong thiết kế làm thẻ CCCD có mã vạch trước đây, sang có gắn chíp điện tử vì lợi ích và tính ưu việt của nó nên quy trình cấp thẻ cũng có sự thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế. Nên vừa thu nhận hồ sơ cấp CCCD, cán bộ, chiến sĩ công an huyện vừa phải tuyên truyền, giải thích cho những người dân ở vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện tiếp xúc, hiểu rõ về vấn đề này.

Anh Phàng A Vảng (sinh năm 1982), thường trú tại bản Cá Giáng, xã Trung Lý, cho biết: “Tôi lên làm CCCD để mai kia vay tiền ngân hàng mua trâu, bò. Từ nhà đến công an huyện khoảng 7km nên tôi đi từ sáng sớm để làm CCCD. Bản thân không biết chữ nên được cán bộ công an hướng dẫn rất nhiệt tình, tôi đã hoàn thành xong thủ tục để được làm thẻ CCCD. Tôi thấy các đồng chí làm rất nhanh, rất chu đáo. Tôi mong sớm nhận được thẻ CCCD để có giấy tờ làm thủ tục vay ngân hàng về làm ăn phát triển kinh tế gia đình”.

Không khí làm việc tại đây hết sức khẩn trương, mỗi người mỗi việc, 4 cán bộ, chiến sĩ trong tổ cứ thoăn thoắt với nhiệm vụ của mình để xử lý nhanh nhất hồ sơ cho công dân. Người thì tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đối sánh thông tin, người thì lăn tay, nhập dữ liệu, chụp ảnh... một cách rất nhanh chóng, thuần thục. Tuy nhiên, hệ thống máy móc, thiết bị đôi lúc không chiều theo ý người, lúc thì máy thu nhận vân tay khó nhận dạng, khi thì đường truyền dữ liệu chậm... ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Chứng kiến trong ngày tại đây, thỉnh thoảng điện lưới lại phụt tắt (3 lần), quá trình thực hiện nhiệm vụ lại phải dừng lại để khởi động máy phát điện. Vừa khởi động lại máy tính, Đại úy Trần Danh Tam, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Mường Lát, cho biết: “Đến khổ anh ạ, mỗi lần như vậy là lại mất thêm thời gian, biết bà con chờ lâu sốt ruột, nhưng cũng đành động viên bà con thôi”.

Thượng úy Dương Văn Quỳnh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Mường Lát, cho biết: Huyện Mường Lát có khoảng 16 nghìn công dân đủ 14 tuổi trở lên trong diện cấp CCCD. Ngay sau khi được cấp hệ thống máy (ngày 26-2-2021) và có chỉ đạo của Công an tỉnh, công an huyện đã thành lập 1 tổ công tác lưu động đến từng bản, 1 tổ cố định tại công an huyện để thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân. Do địa bàn biên giới có nhiều khó khăn, đặc biệt là đường sá đi lại, trình độ nhận thức ở một bộ phận người dân còn hạn chế, hệ thống máy móc hoạt động chưa thông suốt... nên ảnh hưởng rất lớn đến quá trình làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho công dân, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để kịp thời gian, tiến độ, phục vụ Nhân dân tốt hơn, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi phải tận dụng tối đa thời gian. Chúng tôi chuẩn bị đồ ăn từ ở nhà, tranh thủ mươi lăm phút ăn trưa là lại tiếp tục bắt tay vào công việc, hoặc là thay phiên nhau để ăn uống, tắm rửa xong lại có mặt ngay để thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Không để gián đoạn một phút nào”.

Quả thật, khi chứng kiến tinh thần làm việc, sự khẩn trương của các đồng chí mới cảm nhận được sức “nóng”, sự gấp gáp của cán bộ, chiến sĩ ở đây. Đúng như lời đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nói, đây là một “Chiến dịch”. Một chiến dịch thật sự để kịp thời gian, đảm bảo tiến độ đã đề ra đến trước ngày 1-7-2021 phải cấp xong CCCD có gắn chíp điện tử cho toàn thể công dân trong độ tuổi theo quy định.

Hơn 12 giờ trưa, tôi vẫn thấy các đồng chí làm việc, vài đồng chí tay vừa cầm bánh mì vừa ăn, nhưng mắt vẫn chăm chú vào máy tính, vào hồ sơ của công dân. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, vẫn còn trên 30 người dân đang chờ đến lượt để được làm hồ sơ cấp CCCD. Nhiều người ở xa, có việc quan trọng cần làm CCCD để giải quyết công việc nên dù trời đã tối cũng cố nán lại để được làm CCCD.

Em Hà Thị Mai Lan, học sinh lớp 10, Trường THPT Mường Lát là người cuối cùng trong ngày được làm các bước để cấp CCCD. Lúc này đã 22 giờ 45 phút, dù rất mệt nhưng cả cán bộ và em Lan đều rất vui vẻ vì sắp hoàn thành xong công việc trong ngày. Em Lan nói: “Vì ban ngày bận học nên khi biết công an huyện làm cả buổi tối, em đã tranh thủ thời gian sang đây để làm CCCD. Dù đã khuya nhưng được cán bộ công an giúp đỡ, hướng dẫn tận tình nên thủ tục của em cũng được giải quyết một cách nhanh chóng. Tuy muộn một chút nhưng em cám ơn các anh chị công an rất nhiều đã không quản ngày, đêm để làm CCCD cho người dân”.

Khi người dân đã về hết, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác lại tiếp tục tập trung xử lý hồ sơ, điều chỉnh các phiếu thông tin, sắp xếp hồ sơ, tài liệu để chuyển các phiếu thay đổi thông tin đã điều chỉnh cho công an các xã và bộ phận tàng thư công an huyện phục vụ công tác lưu trữ; sắp xếp lại hệ thống máy móc, tài liệu để chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau. Theo một số đồng chí trực tiếp thực hiện cho biết: Anh em đã rất nỗ lực, nhưng số hồ sơ CCCD thu nhận được chưa đáp ứng như kỳ vọng và yêu cầu đề ra, anh em cũng đã rất cố gắng rồi, cũng mong sao mọi việc thuận lợi hơn, bà con thông cảm, tạo điều kiện, chuẩn bị kỹ thông tin trước khi đến làm việc để chúng tôi có thể làm nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Một ngày làm việc khẩn trương khép lại, rồi sáng mai một ngày mới lại bắt đầu với guồng quay và quy trình như thế. Tôi cũng hiểu, không chỉ hôm nay, ngày mai, mà đối với cán bộ, chiến sĩ ở đây trong nhiều ngày tới sẽ còn phải nỗ lực hơn, gấp rút hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong “Chiến dịch” 90 ngày đêm cấp CCCD gắn chíp cho Nhân dân trên địa bàn biên giới huyện Mường Lát.

Đình Hợp

(Công an tỉnh)