Khí thế mới! Quyết tâm mới!

Năm Canh Tý khép lại, Xuân Tân Sửu gõ cửa mọi nhà. Những tia nắng xuân ấm áp bao trùm khắp mọi nơi, cây cối đâm chồi nẩy lộc, muôn hoa khoe sắc thắm. Không khí xuân rạo rực đất trời, náo nức lòng người.

Nhìn lại một năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử do đại dịch COVID-19, song chúng ta có quyền tự hào vì đất nước ta đã làm được những điều phi thường, được quốc tế thán phục. Trong bối cảnh thế giới lao đao vì đại dịch COVID-19, kinh tế toàn cầu suy giảm nặng nề và tăng trưởng âm 4%, Việt Nam nổi lên là điểm sáng về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, được đánh giá là một trong 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng cao nhất, một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất năm 2020. Đó là những dấu ấn nổi bật năm 2020, góp phần làm cho “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Năm mới Tân Sửu về mang đến nhiều dự cảm tốt lành, đặc biệt việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 58-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã định hướng phát triển cho đất nước, quê hương trong những năm tới, tạo niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới đưa đất nước, quê hương bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Đi giữa trời Xuân, sức Xuân của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa nguyện ra sức thi đua, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng, lòng tự hào của quê hương, đất nước, đoàn kết chung lòng, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, vượt qua khó khăn, thách thức, sớm hiện thực hóa “Khát vọng thịnh vượng”, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Đường Xuân rộng mở, sức Xuân căng tràn! Xuân yêu thương, Xuân hạnh phúc!

Thanh Hóa