Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Sáng 8-12, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo gồm: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khoá XVIII; Báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2021; Báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện quản lý Nhà nước về cấp thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ xem xét quyết định 38 tờ trình của UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính- ngân sách, đất đai, biên chế, các cơ chế, chính sách, chủ trương đầu tư các dự án…; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; bầu bổ sung Phó Trưởng ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch COVID-19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh và nguy hiểm hơn; bên cạnh đó tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm,… đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh ta tiếp tục có nhiều điểm sáng và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; có 20/25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 được HĐND tỉnh quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra; nổi bật là: Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản, sáng tạo, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội.

Trước những thách thức và khó khăn, nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng khá cao, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nhà nước, giá trị xuất khẩu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất từ trước đến nay. Các hoạt động văn hóa - xã hội duy trì ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống Nhân dân được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; sau hơn 1 năm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đến nay tỉnh ta đã hoàn thành bước đầu việc quán triệt, triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đặc biệt đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, mở ra thời cơ, động lực mới cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao và trân trọng cảm ơn toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức, trí tuệ vào thành tích chung của tỉnh; đồng thời, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, phấn đấu không ngơi nghỉ của đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ quân đội, công an Nhân dân và các lực lượng trên mặt trận tuyến đầu; sự đồng tình ủng hộ, ý thức chấp hành, sự sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cũng như tích cực tham gia đóng góp ủng hộ, chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh với vinh dự, trách nhiệm Người đại biểu Nhân dân, từ thực tiễn sinh động, phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng; chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm, thời sự mà cử tri quan tâm; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc nội dung chương trình Kỳ họp đã được thông qua, góp phần làm nên thành công của Kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tiếp đó, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022.

Báo cáo tóm tắt nêu rõ: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của hai đợt bùng phát dịch COVID-19; song, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, vừa bao quát toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm “nhiệm vụ kép”. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo hoàn thành một khối lượng rất lớn các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, quy trình, quy chế hoạt động; quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các sở, ngành, địa phương, nhất là những vướng mắc, bất cập tồn đọng từ những năm trước; kịp thời ban hành các văn bản tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố cả nước. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,61 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 16,93% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,7%; giá trị xuất khẩu năm 2021 ước đạt 5.339 triệu USD, vượt 33,5% so với kế hoạch, tăng 42,7%; nhập khẩu hàng hóa ước đạt 6.616 triệu USD, tăng 24,4%. Thu Ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 32.420 tỷ đồng, vượt 22% dự toán năm và tăng 3% so với cùng kỳ...

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đã chủ động linh hoạt, điều chỉnh kế hoạch kết thúc năm học 2020- 2021 phù hợp với tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ 9 nội dung tồn tại hạn chế và chỉ rõ những nguyên nhân của những hạn chế yếu kém.

Về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022, báo cáo đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó về kinh tế có 12 chỉ tiêu chủ yếu; văn hóa- xã hội có 9 chỉ tiêu chủ yếu; về môi trường có 3 chỉ tiêu chủ yếu; về an ninh trật tự có 1 chỉ tiêu chủ yếu. Báo cáo cũng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Theo đó, trong năm 2021, MTTQ các cấp tích cực tham gia xây dựng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham gia góp ý vào 28 dự thảo luật, văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì tổ chức 247 hội nghị phản biện xã hội đối với các cơ chế, chính sách của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp được thực hiện bảo đảm theo kế hoạch đề ra và đi vào nề nếp, có chất lượng, tập trung giám sát những vấn đề được Nhân dân quan tâm; đã chủ trì thực hiện 2.045 cuộc giám sát, trọng tâm giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19…

Cử tri và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ đồng bộ của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp để vượt qua khó khăn, thách thức, kiểm soát, đẩy lùi và thích ứng an toàn với dịch bệnh covid-19, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực, phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.

Cử tri gửi ý kiến, kiến nghị đến Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII đó là: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các địa phương tiếp tục có các giải pháp dự báo, định hướng thông tin thị trường, thực hiện tốt quy hoạch và xây dựng thương hiệu cho cây ăn quả có múi, không để xảy ra tình trạng dư thừa sản phẩm nông nghiệp; đẩy nhanh cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông nghiệp, tăng cường quản lý giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ thành lập và hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp; thúc đẩy các giải pháp liên kết vùng sản xuất; thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 vào thực tiễn đời sống Nhân dân…

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo và có cơ chế đột phá trong thu hút đầu tư các khu kinh tế trọng điểm, trung tâm kinh tế động lực của tỉnh để tạo không gian phát triển mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trung tâm động lực phía Bắc (Thạch Thành, thị xã Bỉm Sơn), phía Tây (Lam Sơn, Sao Vàng); đẩy nhanh tiến độ lập và trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, nhất là khu kinh tế Nghi Sơn, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025, tạo điều kiện thu hút đầu tư cho phát triển của từng địa phương và cả tỉnh.

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh đề nghị HĐND, UBNĐ tỉnh, các ngành có liên quan tiếp tục quan tâm đầu tư cải tạo, sửa chữa và nâng cấp các tuyến tỉnh lộ; đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa các cầu, tràn qua các tuyến giao thông trên địa bàn các huyện…

Tại Kỳ họp, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Theo đó, tiếp thu kiến nghị của cử tri của cử tri huyện Mường Lát về đề nghị điều chỉnh chế độ chính sách cho cán bộ và nhân dân tại thị trấn được hưởng sau sáp nhập, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn UBND huyện Mường Lát hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị bổ sung chế độ phụ cấp đặc biệt 30% và điều chỉnh tăng mức phụ cấp khu vực từ 0,5 lên 0,7 đối với thị trấn Mường Lát, báo cáo Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét trong thời gian tới.

Cử tri đề nghị quan tâm chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực miền núi, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân: HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16-10-2019 về việc ban hành chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. Vì vậy, UBND tỉnh đã giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách trên đến nhân dân và các doanh nghiệp tham gia thực hiện chính sách.

Cử tri đề nghị có cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; có cơ chế, chính sách riêng cho từng vùng, khu vực; đồng thời, nâng cao mức thưởng đối với các thôn, xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2025; trong đó, mức thưởng cho các xã đạt NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu dự kiến cao hơn giai đoạn 2016 - 2020, chính sách hỗ trợ xây dựng công trình đã tính đến yếu tố khu vực cụ thể, các xã miền núi đặc biệt khó khăn dự kiến mức hỗ trợ cao hơn các xã thuộc các vùng khác…

Tiếp đó, đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. Théo đó, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV được tổ chức thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và tập trung. Đây là kỳ họp được chủ động rút ngắn so với các kỳ họp cuối năm của Quốc hội những khóa gần đây nhưng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Đã có 2.927 lượt đại biểu Quốc hội tại 8 phiên thảo luận tổ và 498 lượt đại biểu Quốc hội thảo luận tại 16 phiên họp toàn thể hội trường. Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2021; công tác phòng, chống dịch COVID-19, tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV…

Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 2 luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục- danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng thời cho ý kiến đối với 5 dự án luật.

Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng.

Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư. Kết quả phiên chất vấn cho thấy các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm…

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe, đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2021. Theo đó, năm 2021, tổng số tố giác, tin báo về tội phạm 3.637 tin. Cơ quan điều tra đã giải quyết 3.113 tin, 100 tin báo giải quyết đúng thời hạn, tạm đình chỉ 143 tin.

Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 3.520 vụ, 6.095 bị can, trong đó khởi tố mới 2.710 vụ. 4.732 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 2.761 vụ, 4.769 bị can; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 2.254 vụ 4.609 bị can đạt tỷ lệ 81,6%...

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh trình bày báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó, năm 2021, tổng số vụ việc sơ thẩm và phúc thẩm TAND hai cấp phải giải quyết là 11.980 vụ việc các loại. Đã giải quyết 10.631 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ chung 88,7%. Số vụ việc còn lại mới thụ lý, đang được Tòa án giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện quản lý Nhà nước về cấp thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay.

Theo đó, công tác chỉ đạo tham mưu, tổ chức cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản của UBND tỉnh từ năm 2018- 2021 phù hợp quy hoạch khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không thuộc khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản; không thuộc khu vực có rừng tự nhiên, phòng hộ; không thuộc hành lang an toàn đường bộ, lưới điện…; đảm bảo cảnh quan môi trường quốc phòng, an ninh. Thành phần hồ sơ, quy trình thẩm định, cấp phép được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Từ năm 2018 đến nay, HĐND tỉnh đã thông qua 4 Nghị quyết về thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; UBND tỉnh đã phê duyệt 4 quy hoạch khoáng sản; UBND tỉnh đã cấp phép thăm dò khoáng sản đối với 77 mỏ, đã phê duyệt trữ lượng của 89 mỏ; UBND cấp 158 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường…

Bên cạnh đó, việc lập, phê duyệt các quy hoạch còn chậm; việc phê duyệt khu vực cấm, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản cát, sỏi long song chưa khai thác trên địa bàn tỉnh còn chậm; một số chủ mỏ khi giấy phép khai thác hết hạn nhưng chưa làm thủ tục đóng cửa…

