Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 16 đến 25/10/2023, học viên sẽ được nghiên cứu 16 chuyên đề gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liêm chính, kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân; Phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, vì mục tiêu - phát triển bền vững; Vấn đề môi trường trong phát triển bền vững kinh tế ở nước ta hiện nay và vấn đề đặt ra ở tỉnh Thanh Hóa; Đảm bảo an ninh quốc gia chủ động phòng ngừa, ứng phó với những nguy cơ tác động của an ninh phi truyền thống - an ninh mạng trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0); Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đổi mới; Những vấn đề cơ bản về lãnh đạo, quản lý và sử dụng các công cụ, kỹ năng, nghệ thuật trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược của người lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời chất vấn của lãnh đạo, quản lý - trao đổi kinh nghiệm thực tiễn; Kỹ năng quản lý nội bộ đơn vị; Xử lý điểm nóng chính trị - xã hội: Thực tiễn và kinh nghiệm; Văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong thời kỳ chuyển đổi số; Liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và vấn đề đặt ra đối với tỉnh Thanh Hóa; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Đổii mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Kết quả sau 03 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước - Vấn đề đặt ra đối với tỉnh Thanh Hóa.