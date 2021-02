(Baothanhhoa.vn) - Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiên tai, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quan Hóa đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; do vậy đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Huyện Quan Hóa vững bước vào xuân Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiên tai, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quan Hóa đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; do vậy đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Sản xuất vàng mã xuất khẩu ở Quan Hóa. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Quan Hóa ước đạt trên 2.297 tỷ đồng; trong đó sản xuất nông – lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 734,182 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng xây dựng, ngành nghề, dịch vụ; cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường; huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt khá. Sản xuất nông – lâm nghiệp và thủy sản gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, giá trị sản xuất một số mặt hàng tăng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 21.035 tấn. Sản xuất lâm nghiệp đạt kết quả tích cực, trong năm toàn huyện đã khai thác được 16,8 triệu cây tre, luồng; 18.000m3 rừng trồng, 9,6 triệu cọc luồng. Công tác bảo vệ rừng, trồng rừng sản xuất được tăng cường; thực hiện phục tráng 2.000 ha luồng... Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 4,8 triệu USD (mặt hàng chủ yếu là giấy vàng mã). Công nghiệp và xây dựng tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn có bước tăng trưởng khá, giá trị ước đạt 1.050 tỷ đồng. Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm, trong năm huyện đã thành lập mới được 20 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 80 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư phát triển, thực hiện các chương trình, dự án có nhiều chuyển biến rõ nét, với tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 552 tỷ đồng. Trong năm huyện được phê duyệt đầu tư 69 công trình, trong đó 17 công trình chuyển tiếp. Huyện chỉ đạo ban quản lý dự án, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Công tác phát triển du lịch cộng đồng được quan tâm chỉ đạo, huyện đã công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và bàn giao mặt bằng Khu du lịch sinh thái Suối Luông - Du lịch cộng đồng Trung Sơn; triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch tại hang Phi, bản Hang, xã Phú Lệ. Phong trào xây dựng nông thôn mới có những bước chuyển rõ rệt, đến nay toàn huyện đạt 214/266 tiêu chí, bình quân đạt 15,28 tiêu chí/xã, trong đó có xã Phú Nghiêm và 8 bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đi đôi với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển; xây dựng Trường THCS Hồi Xuân thành trường trọng điểm chất lượng cao. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng làng, bản, cơ quan văn hóa, công tác giảm nghèo nhanh và bền vững đạt được kết quả đáng khích lệ. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và hệ thống chính trị được nâng cao; công tác phát triển Đảng được chăm lo; đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường. Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2020, năm 2021 huyện Quan Hóa phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 14,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,8 triệu đồng trở lên; có thêm 6 bản đạt chuẩn nông thôn mới; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 680 tỷ đồng; tỷ lệ giao thông được cứng hóa (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) đạt 67%... Mùa xuân đã về, tin rằng với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Quan Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, sớm đưa Quan Hóa thoát khỏi huyện nghèo. Trương Nho Tự Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa