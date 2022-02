Huyện Đông Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Chỉ còn ít ngày nữa huyện Đông Sơn sẽ long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3. Để đảm bảo tốt ANTT cho sự kiện quan trọng này, những ngày qua, Công an huyện Đông Sơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng, bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động kỷ niệm..