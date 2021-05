Huyện đoàn Mường Lát chú trọng phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên

Những năm qua, Huyện đoàn Mường Lát đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các đoàn viên trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Cách làm ấy đã góp phần giúp công tác phát triển đảng viên trẻ của huyện đạt nhiều kết quả tích cực và khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong công tác xây dựng Đảng.

Chi bộ bản Suối Hộc, xã Trung Lý (Mường Lát) kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú Lù A Vảng (đứng bên trái).

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng và giới thiệu nguồn quần chúng ưu tú cho Đảng kết nạp. Hàng năm, Huyện đoàn Mường Lát đã chủ động đề xuất với cấp ủy thực hiện quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn kết nạp; phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng; chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc luôn bám sát nội dung, thông qua các chương trình hoạt động của Đoàn để phát hiện những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Đồng chí Lâu Văn Phía, Bí thư Huyện đoàn Mường Lát, cho biết: Để tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu, rèn luyện, Huyện đoàn đã triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động từ huyện tới cơ sở, như: Phong trào thanh niên tình nguyện, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, phong trào đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới... do Trung ương Đoàn phát động. Năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, tuổi trẻ Mường Lát đã đăng ký đảm nhận và hoàn thành các công trình, phần việc thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tiêu biểu như các công trình: Hỗ trợ làm 600 nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở do Bộ Công an hỗ trợ; dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm; tu sửa và đổ bê tông trên 19km đường giao thông nông thôn; khám cấp phát thuốc miễn phí cho 650 người dân; dựng mới và tu sửa 9 nhà dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; hỗ trợ nấu 730 suất ăn miễn phí cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT; xây dựng, lắp đặt 6 sân chơi cho thiếu nhi; xây 2 cống thoát nước; trồng mới 3.688 cây các loại; tổ chức chương trình “Một triệu ly sữa” cho 550 em học sinh; tổ chức kêu gọi tặng trên 1.330 suất quà và nhiều hoạt động khác... với 8.823 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua các phong trào thi đua, đã tạo ra môi trường tốt nhất để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, hướng cho tuổi trẻ sống có lý tưởng, ước mơ hoài bão, phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp góp phần chung cho sự phát triển của quê hương. Đây chính là cơ sở để các cơ sở đoàn có căn cứ lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn đoàn viên, thanh niên ưu tú, có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp. Năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu 140 đoàn viên ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó đã kết nạp 81 đoàn viên vào Đảng. Phần lớn đoàn viên, thanh niên sau khi được kết nạp đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác xây dựng Đảng, luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Nhiều cán bộ đoàn là đảng viên đã được quy hoạch bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở và được thuyên chuyển sang các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Với lòng nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, nhiều đoàn viên, thanh niên sau khi được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng đã tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để vươn lên thoát nghèo và làm giàu, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đặc biệt, trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, trên thế giới và Việt Nam bùng phát trở lại dịch COVID-19, thì lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện là lực lượng xung kích tình nguyện tích cực tham gia vào các nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn với nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa. Huyện đoàn đã thành lập các đội tình nguyện phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí và hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm soát tình hình an ninh, phòng chống dịch; tổ chức các đội tình nguyện hỗ trợ khai báo y tế toàn dân... Thông qua các phong trào thi đua đã tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến; từ đó các cơ sở đoàn có căn cứ để lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn đoàn viên, thanh niên có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đảng viên trẻ Lù A Vảng, người dân tộc Mông, vừa được chi bộ bản Suối Hộc, xã Trung Lý kết nạp vào Đảng bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đó là môi trường rất tốt để tôi rèn luyện, trưởng thành trong quá trình làm việc cũng như cống hiến sau này. Tôi sẽ tích cực phấn đấu, rèn luyện giúp bà con Nhân dân trong bản phát triển kinh tế, chăn nuôi trồng trọt để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên”.

Thời gian tới, Huyện đoàn Mường Lát sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, chú trọng giới thiệu đoàn viên, thanh niên là trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở để kết nạp vào Đảng; tăng cường các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng, giác ngộ truyền thống lý tưởng của Đảng cho đoàn viên, thanh niên; tạo mọi điều kiện để các đảng viên trẻ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, xung kích, sáng tạo trong xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến