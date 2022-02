Hưởng ứng phát động thi đua năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

Sáng 19-2, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2022); biểu dương công dân kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu và phát động phong trào thi đua năm 2022. Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh - tổ chức đại diện cho khối đại đoàn kết Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã nhiệt liệt hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phát động. Báo Thanh Hóa xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu hưởng ứng.

- Kính thưa: Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!

- Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh!

- Kính thưa các quý vị đại biểu!

- Kính thưa các đồng chí và Nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, biểu dương các tập thể, công dân kiểu mẫu và phát động thi đua năm 2022.

Tại diễn đàn trọng thể của buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, tổ chức đại diện cho khối đại đoàn kết Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng tôi nhiệt liệt hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phát động và xin quyết tâm thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 11,5% trở lên; xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Hai là: Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân, vắc xin và thuốc chữa bệnh là quyết định”; mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Ba là, Xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để phát động và vận động các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, các doanh nghiệp, doanh nhân; các nhân sỹ trí thức; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chiến sỹ các lực lượng vũ trang; những người con Thanh Hóa đang sinh sống, học tập và làm việc ở mọi miền Tổ quốc, ở nước ngoài tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, trọng tâm là: Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; “Doanh nghiệp Thanh Hóa hội nhập và phát triển” gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” và các chương trình an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; bảo tồn, tôn tạo, phát huy ngày càng tốt hơn các giá trị lịch sử, văn hoá của các di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng và tiềm năng du lịch tỉnh nhà, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về quê hương và con người Thanh Hóa trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Bốn là: Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân trong một thế trận lòng dân vững chắc, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh; cải cách hành chính, tạo môi trường lành mạnh, hấp dẫn để thu hút đầu tư phát triển; đồng thời bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Năm là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 10 nội dung thi đua. Trọng tâm là phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với phong trào “công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, theo phương châm: Lấy đoàn kết và dân chủ ở cộng đồng là động lực; lấy nâng cao chất lượng cuộc sống là nội dung; lấy tự quản là hình thức vận hành; kết hợp giữa huy động sức dân với bồi dưỡng sức dân, làm cho phong trào phát triển liên tục và bền vững.

Trên cơ sở những nội dung hưởng ứng trên đây, các cấp, các ngành, các đoàn thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp và liên tục, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động xã hội, thường xuyên chú trọng sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, để làm cho “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả tỉnh ta là một rừng hoa đẹp”.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua làm cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi mãi".

Trước những thời cơ, vận hội mới của quê hương, đất nước trên con đường hội nhập và phát triển, các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cùng với khát vọng, quyết tâm cao, khí thế mới, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị, tỉnh Thanh Hoá chúng ta nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!