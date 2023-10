Hội thảo kết nối cung cầu sản phẩm, dịch vụ CNTT; khai trương cổng dữ liệu mở tỉnh Thanh Hóa và ra mắt app Thanh Hóa - S

Nền tảng số Make in Việt Nam thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số tại địa phương Để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số VNPT đã triển khai cấp quốc gia nền tảng số Make in VietNam By VNPT. Với việc ứng dụng các hệ sinh thái như: One Egov trong điều hành tập trung tương tác số với người dân, doanh nghiệp; SmartCity trong quản lý đô thị thông minh, quy hoạch đô thị thông minh, giao thông và an ninh trật tự môi trường thông minh; doanh ngiệp số với hệ sinh thái du lịch số, hệ sinh thái nông nghiệp số, thương mại điện tử; định danh điện tử siêu ứng dụng công dân, hệ sinh thái y tế số, giáo dục số, an sinh xã hội. Nguyễn Đức Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT Hiện nay, đã có hơn 40 tỉnh, thành phố hợp tác với VNPT về xây dựng đề án và triển khai các nội dung liên quan tới thành phố thông minh; hơn 45 đơn vị gồm văn phòng chính phủ, các bộ, đơn vị ngang cấp bộ, các tỉnh, thành phố, các huyện đã hợp tác để xây dựng Trung tâm điều hành thông minh - IOC. Với vai trò là doanh nghiệp dẫn dắt CĐS quốc gia, VNPT cũng đã xây dựng trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC). VNPT IOC là trái tim của đô thị thông minh và được xem là một trong những giải pháp trọng tâm góp phần thúc đẩy CĐS quốc gia từ các cấp Chính phủ, tới các bộ, ngành, địa phương. Ngoài ra, VNPT cũng đã xây dựng nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu lớn; phân tích và trực quan hoá dữ liệu thông minh; nền tảng iternet vạn vật (VNPT Iot platform); nền tảng bản đồ VNPT Map; nền tảng phân tích hình ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo; nền tảng hệ sinh thái giáo dục Việt Nam... Từ đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong tất cả các ngành, các lĩnh vực.