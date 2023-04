Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp năm 2023: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”

Sáng 31-3, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp (DN) năm 2023 với chủ đề: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; Bí thư và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 300 đại biểu thuộc Ban Chấp hành Hiệp hội DN tỉnh và các DN đại diện cho các hiệp hội, hội ngành hàng; các ngân hàng thương mại; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị gặp gỡ DN năm 2023 được tổ chức nhằm tiếp nhận các phản ánh, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của cộng đồng DN; trên cơ sở đó, các cấp chính quyền và doanh nghiệp cùng trao đổi, giải đáp, tháo gỡ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời động viên, khuyến khích các doanh nhân, DN vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục lao động sáng tạo, tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có uy tín, chất lượng trên thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng DN ngày càng vững mạnh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ghi nhận, quan tâm sâu sắc tới cộng đồng doanh nghiệp

Mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc sức khỏe và cảm ơn sâu sắc cộng đồng DN đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả và những đóng góp hết sức quan trọng và to lớn của cộng đồng DN đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, sự nỗ lực của cộng đồng DN đã cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12,51%, đứng thứ 7 cả nước, thu ngân sách nhà Nhà nước đạt hơn 50.000 tỷ đồng, vượt 71% dự toán, đưa tỉnh Thanh Hóa gia nhập nhóm các tỉnh, thành phố có số thu ngân sách hơn 50.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu khai mạc.

Trước những khó khăn, thách thức đã, đang và được dự báo trong thời gian tới, liên quan sát sườn tới hoạt động của DN, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ DN năm 2023 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”.

Các nhóm kiến nghị, đề xuất đã được các DN đại diện cho các hội, hiệp hội, ngành hàng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp thành các nhóm nội dung, như sau: Vướng mắc về thủ tục pháp lý; bất cập về các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn thời gian sử dụng đất, vốn hóa giá trị quyền sử dụng đất; công tác phòng cháy, chữa cháy; các chính sách thuế hỗ trợ DN, các chi phí thuế tài nguyên, thuế môi trường, thuế nhập khẩu, giá thuê đất; tiếp cận vốn ngân hàng; giá vật liệu xây dựng; tuyển dụng lao động; kết nối thị trường tiêu thụ; bố trí vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư các khu tái định cư; hỗ trợ thủ tục tiếp nhận chuyên gia nước ngoài; quy hoạch các bãi đậu đỗ xe và hoạt động của xe điện tại các khu du lịch; thực hiện thủ tục hành chính, trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Với phương châm hành động là “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả”, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành giải đáp, trả lời các kiến nghị, đề xuất của DN theo hướng: Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, của ngành và đã rõ hoặc những vấn đề không phù hợp với quy định của pháp luật thì giải quyết, trả lời ngay; đối với những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, cần phải thảo luận, xin ý kiến tham gia của các ngành, địa phương liên quan thì phải tập trung nghiên cứu giải quyết và có văn bản trả lời DN trước ngày 5-4, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện; đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương hoặc pháp luật chưa quy định, thì chủ động có văn bản hoặc tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản báo cáo, đề nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết.

Nhiều khó khăn, vướng mắc ở các lĩnh vực ngành, nghề cần tháo gỡ

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các DN đại diện cho các hiệp hội, hội ngành hàng đã nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ trên nhiều lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình sản xuất, kinh doanh hiện nay, như: Việc áp dụng quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC) mới khiến nhiều DN chưa kịp thích ứng và những vướng mắc trong lộ trình khắc phục; lãi suất vẫn đang ở mặt bằng cao, việc tiếp cận nguồn vốn ở một số lĩnh vực khó khăn do thủ tục thẩm định khắt khe, đặc biệt là các lĩnh vực như bất động sản, du lịch; nguồn nguyên vật liệu phục vụ xây dựng và giao thông gặp khó về nguồn cung, giá cả biến động thất thường khó lường; khó khăn trong tiếp cận đất; bất hợp lý trong tính toán mức thuế ở một số lĩnh vực…

Đại diện Tập đoàn HuaLi kiến nghị vấn đề liên quan đến thủ tục chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn, cho biết: Sau 3 năm ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID 19 và hiện tại là suy thoái kinh tế, lạm phát nên ngành dệt may và da giày đang gặp rất nhiều khó khăn, đơn hàng bị cắt giảm nhiều, có thời điểm đơn hàng phải cắt giảm đến 60%. Số đơn hàng còn lại, đơn giá chỉ đạt 55% đến 65%. Hiện nay, ngành dệt may đang hết sức cố gắng để giữ việc làm ổn định, bảo đảm thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên hiện nay, một vấn đề khiến các DN đang gặp khó là Nhà nước áp dụng các tiêu chuẩn mới trong PCCC mà nhiều DN chưa thể đáp ứng ngay được và nguy cơ sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Ông Trần Quốc Trường, Chi hội phó Chi hội DN Khu công nghiệp (KCN) Tây Bắc Ga phát biểu.

Cùng kiến nghị khó khăn trong vấn đề PCCC, ông Trần Quốc Trường, Chi hội phó Chi hội DN Khu công nghiệp (KCN) Đình Hương - Tây Bắc Ga, cho biết: KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga có 103 cơ sở không bảo đảm các tiêu chuẩn PCCC mới, theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng với bị xử phạt hành chính số tiền hàng trăm triệu đồng, thì các DN hiện đang bị tạm đình chỉ và đình chỉ sản xuất từ cuối năm 2022 để khắc phục.

Hiện nay, một số DN đã chấp hành xử phạt hành chính. Nhiều DN cũng đã xây dựng lộ trình, phương án để khắc phục nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn do phải đầu tư, cải tạo, phá bỏ nhiều công trình tốn kém phi phí.

Bên cạnh đó, nhiều DN không đồng bộ về các thủ tục hồ sơ hiện có với hồ sơ PCCC dẫn đến không đủ điều kiện nghiệm thu. Các DN tại khu công nghiệp Tây Bắc Ga kiến nghị UBND tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng và có phương án cải tạo, nâng cấp hạ tầng PCCC bảo đảm đồng bộ và phù hợp với quy mô sản xuất tại KCN Tây Bắc Ga, hạn chế chi phí đầu tư hạ tầng PCCC nội bộ và tạo điều kiện cho DN yên tâm sản xuất; sớm xem xét, phê duyệt, ban hành quy hoạch điều chỉnh chi tiết KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga và chỉ đạo các sở, ngành, tạo thuận lợi cho DN đồng bộ các thủ tục về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chủ trương đầu tư và các thủ tục hồ sơ liên quan để thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.

Bên cạnh đó, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương xem xét, trên cơ sở phân loại nhóm nguy cơ cháy nổ để giãn lộ trình thực hiện một số quy định, tạo điều kiện cho DN khắc phục.

Ông Trịnh Thế Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn phát biểu.

Ông Trịnh Thế Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn, kiến nghị: Tỉnh Thanh Hoá cần vào cuộc quyết liệt hơn trong vấn đề giải phóng mặt bằng (GPMB) và lập quy hoạch sử dụng đất đồng bộ, đi trước một bước để tạo thuận lợi cho quá trình đầu tư, xây dựng dự án.

Điển hình như hiện nay, công ty đang triển khai một số dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và đang gặp một số khó khăn trở ngại cần phải được tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Cụ thể, công tác GPMB là khâu quyết định đến tiến độ dự án, nên công ty kiến nghị khi có các khiếu kiện, khiếu nại về chính sách hỗ trợ GPMB, cần phải có các giải pháp linh hoạt phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của dự án.

Các trường hợp tương tự đã được giải quyết bằng các chính sách ở các dự án khác rồi thì nên cho áp dụng tương tự không tổ chức họp nhiều lần. Nếu bắt buộc phải tổ chức hội nghị nên tổ chức họp trực tuyến để rút ngắn thời gian giải quyết. Bên cạnh đó, công ty đề nghị tỉnh Thanh Hoá phải làm công tác quy hoạch đồng bộ và đi trước một bước. Hiện nay Dự án đường dây 110 kV đấu nối trạm biến áp Luyện kim 2, khi thực hiện triển khai dự án lại chưa có kế hoạch sử dụng đất năm 2023 khiến việc cấp điện để vận hành Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 bị chậm tiến độ.

Với nhóm DN lĩnh vực dịch vụ thương mại và du lịch, các DN đã kiến nghị nhiều vướng mắc liên quan đến lãi suất ngân hàng ở mức cao; khó khăn trong tiếp cận đất sản xuất; giá dịch vụ du lịch chưa thống nhất; tồn tại tình trạng mất an ninh trật tự, xe điện chèo kéo khách, taxi “dù” cạnh tranh không lành mạnh...

Bà Trịnh Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ kiến nghị cơ chế, chính sách cho DN nữ.

Bà Trịnh Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ, cho biết: Hiện nay đa số DN trong Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hoá thiếu vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh sau thời gian gần 3 năm dừng hoặc tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt đối với các DN nhỏ, siêu nhỏ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, khách sạn, chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp sau thời gian không hoạt động, việc đầu tư gần như phải làm mới hoàn toàn, nhưng rất khó tiếp cận vốn vay trong giai đoạn hiện nay.

Các DN kiến nghị ngành ngân hàng cần đánh giá lại tài sản thế chấp theo giá hiện hành đối với các DN cần đảo nợ, vì giá trị tài sản thế chấp (đất đai, tài sản khác) đã thay đổi rất nhiều so với đánh giá trước đây. Trong khi các ngân hàng chỉ trừ lùi khấu hao hàng năm mà chưa tính đến giá trị tài sản thế chấp cũng đang tăng giá hàng năm. Bên cạnh đó, đề nghị chính quyền làm việc với các ngân hàng để có chính sách cho DN được vay vốn với lãi suất ưu đãi (khung lãi suất thấp nhất cho phép - khung đáo hạn dài nhất) để tháo gỡ phần nào vốn vay cho DN hiện nay. Nhà nước nên quản lý và quy định mức lãi suất trần để đưa lãi suất vào khung và các ngân hàng cũng điều tiết lợi nhuận để đưa ra mức lãi suất hợp lý.

Ông Hồ Hữu Thiết, Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô taxi Thanh Hóa phát biểu.

Ông Hồ Hữu Thiết, Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô taxi Thanh Hóa đề xuất ngành giao thông-vận tải lập kế hoạch và có phương án xây dựng các điểm và cắm biển đậu đỗ dừng đón trả khách cho xe taxi; xây dựng nhận diện thương hiệu màu xe taxi cho từng hãng để khách hàng dễ nhận biết khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ taxi, đồng thời thể hiện tính chuyên nghiệp phục vụ khách hàng và bảo đảm mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh thời hạn cấp phù hiệu cho xe taxi nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính cho các cơ quan quản lý Nhà nước và các DN vận tải; lập kế hoạch và phương án xử lý dứt điểm xe taxi “dù” vẫn hoạt động rất phổ biến tại các khu vực bến xe, nhà ga, các trung tâm thương mại,… gây ảnh hưởng đến các hãng taxi chính thống, không bảo đảm được quyền lợi cho khách hàng cũng như thất thu ngân sách.

Báo Thanh Hoá điện tử tiếp tục cập nhật...

Minh Hằng - Lê Hợi