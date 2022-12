Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ 12, khóa XXVI

Ngày 16-12, Huyện ủy Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12, khóa XXVI.

Trong năm 2022, với sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, huyện Vĩnh Lộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, 26/27 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra (có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,81%, tăng 3,24% so với cùng kỳ, đứng thứ 7 toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,9 triệu đồng/người/năm, tăng 14,03% so với cùng kỳ.

Năm 2022, huyện có xã Vĩnh Hùng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã nông thôn mới nâng cao trên toàn huyện lên 4 xã, 23 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thị trấn Vĩnh Lộc được thẩm định, công nhận đơn vị đạt an toàn thực phẩm (ATTP) nâng cao, đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đạt ATTP nâng cao. Toàn huyện có 15 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao trở lên. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất đạt 3.651 tỷ đồng. Huyện đã hoàn thành và tổ chức thành công Lễ công bố Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc; Đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bồng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. Hoạt động du lịch được phục hồi trở lại, trong năm, toàn huyện đón 190.950 lượt khách, gấp 4,2 lần cùng kỳ, trong đó có 135.450 lượt khách tham quan Thành Nhà Hồ, 60.500 lượt khách đến các điểm khác trên địa bàn huyện. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 715.339 tỷ đồng, vượt 36,57% dự toán tỉnh giao.

Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng cao; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn huyện được tập trung chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tổ chức thành công Hội thao điểm trung đội dân quân cơ động; diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ tại 3 xã: Vĩnh Thịnh, Vĩnh An, Ninh Khang; hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2022. Khối đại đoàn kết toàn dân được nâng cao, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đã kết nạp 72/70 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra, đã tiến hành kiểm tra 1.065 lượt đảng viên, 34 lượt tổ chức đảng; giám sát 1.140 đảng viên, 49 lượt tổ chức đảng...

Năm 2023, huyện Vĩnh Lộc đề ra 27 chỉ tiêu gắn với 9 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.

Lê Thu