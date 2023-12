Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI – năm 2023 sẽ khai mạc vào tối 23/12

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra vào 20h00, ngày 23/12 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh và được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa. Sau lễ khai mạc, các VĐV tranh tài ở 6 môn thi đấu còn lại của Hội khỏe, gồm: điền kinh, vovinam, teakwondo, đẩy gậy, thể dục aerobic và kéo co với sự tham gia của 2.000 VĐV

Chiều 11/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI – năm 2023. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ XI chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), thực hiện kế hoạch của Bộ GĐ&ĐT, UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp tỉnh Thanh Hóa, tiến tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X nặm 2024, đến đầu tháng 12/2023, 27/27 Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở.

Đồng chí Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI báo cáo công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

Nhiều đơn vị đã tổ chức lễ khai mạc quy mô lớn, trang trọng, nội dung và phần diễu hành, đồng diễn nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, đảm bảo tính nghệ thuật, để lại những ấn tượng tốt đẹp...; thu hút hơn 25.000 học sinh tham gia. Các đơn vị tiêu biểu như TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, các huyện Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Lang Chánh, Quan Hóa, Hà Trung...

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Thanh Hóa lần thứ XI có quy mô tổ chức lớn nhất từ trước tới nay.

Việc tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở là sự chuẩn bị của các địa phương, đơn vị để tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh.

Các VĐV tranh tài ở môn bơi trong khuôn khổ giai đoạn 1, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI - năm 2023.

Trong tháng 10 và tháng 11/2023, giai đoạn 1 của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc tổ chức 3 đợt thi đấu tại các địa điểm thi đấu trên địa bàn TP Thanh Hóa với 10 môn, gồm: bơi, cờ vua, bóng chuyền, karate, võ cổ truyền, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, bóng rổ, bóng đá với 5.000 VĐV tham gia tranh tài.

Các VĐV tranh tài ở môn cờ vua trong khuôn khổ giai đoạn 1, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI - năm 2023.

Ban tổ chức đã trao 222 giải nhất, 222 giải nhì, 445 giải ba và trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích cao. Kết thúc giai đoạn 1, đơn vị Phòng GĐ&ĐT TP Thanh Hóa đang xếp thứ nhất với 1.773 điểm. Xếp thứ nhì là đơn vị huyện Thọ Xuân (1.283 điểm) và đồng hạng ba là các đơn vị Cẩm Thủy (1.136 điểm) và Vĩnh Lộc (903 điểm).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa đóng góp ý kiến về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Các môn thi đấu được tổ chức tại các địa điểm, gồm: SVĐ tỉnh, nhà thi đấu TDTT tỉnh, Trường THPT nội trú tỉnh, Trường THPT Hàm Rồng, Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Lễ bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra vào chiều 28/12.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh phát biểu tại hội nghị

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI – năm 2023 sẽ bao gồm đầy đủ các nghi thức truyền thống, diễu hành biểu dương lực lượng, rước đuốc, châm đuốc; đồng diễn nghệ thuật gồm 3 chương: “Hào khí con Lạc cháu Hồng”, “Quê Thanh hội tụ” và “Khát vọng chinh phục đỉnh cao” với sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu, học sinh, VĐV...

Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Đại diện UBND TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh, UBND TP Thanh Hóa và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng đã thảo luận, đóng góp các ý kiến để bảo đảm tốt nhất công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc; góp ý vào kịch bản lễ khai mạc, chương trình đồng diễn nghệ thuật...

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ XI – năm 2023 đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Sở GĐ&ĐT, các ban, sở, ngành, đơn vị có liên quan, các địa phương trong công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp; việc tổ chức 10 môn thi đấu thuộc giai đoạn 1 Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ XI.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các ban, sở, ngành có liên quan, TP Thanh Hóa cần có sự phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng tiểu ban để thực hiện các nhiệm vụ, phần việc; bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho lễ khai mạc, truyền hình trực tiếp; có các phương án bảo đảm cung cấp điện cho lễ khai mạc; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; an toàn giao thông; công tác chuyên môn, công tác trọng tài; bảo đảm nơi lưu trú cho các đoàn VĐV tại TP Thanh Hóa; công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội khỏe Phù Đổng...; tuyệt đối không để xảy ra sự cố đáng tiếc, sai sót trong suốt thời gian diễn ra Hội khỏe.

Về kịch bản lễ khai mạc, chương trình đồng diễn nghệ thuật, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần sớm hoàn chỉnh, tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt chu đáo, qua đó kiểm tra, rà soát lại để bảo đảm lễ khai mạc diễn ra trang trọng, thành công tốt đẹp, tương xứng với ý nghĩa, tầm vóc của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI – năm 2023 – ngày hội TDTT lớn nhất của học sinh tỉnh Thanh.

Mạnh Cường