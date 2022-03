Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội hướng về quê hương cùng thực hiện nguyện ước xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh thịnh vượng, văn minh, là một cực tăng trưởng của đất nước

Sáng 27-3, tại Hội trường Nhà khách Văn phòng Trung ương Đảng, Hội đồng hương (ĐH) Thanh Hóa tại Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 và gặp mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ban liên lạc Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tặng hoa chức mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; Nguyễn Dy Niên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Thị Hằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng Ban liên lạc Hội ĐH Thanh Hoá tại Hà Nội; các đồng chí cán bộ quê hương Thanh Hóa là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các nhà khoa học quê hương Thanh Hóa đang công tác, sinh sống tại Hà Nội; đại diện Ban liên lạc ĐH Thanh Hóa tại TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh; Ban liên lạc ĐH các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng ban liên lạc Hội ĐH Thanh Hoá tại Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội ĐH Thanh Hóa tại Hà Nội nêu rõ: Năm 2021 tiếp tục là năm bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng với sự năng động, tích cực, trách nhiệm, Thường trực Hội ĐH Thanh Hóa đã tổ chức chương trình gặp mặt với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XV, nhằm trao đổi kinh nghiệm, gắn kết hoạt động giữa Hội ĐH Thanh Hóa với hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, năm 2021 tỉnh Thanh Hóa cũng trải qua dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cần nhiều nguồn lực để chống dịch lãnh đạo tỉnh đã ra Lời kêu gọi sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của các doanh nghiệp, bà con xa quê đóng góp kinh phí chung tay với tỉnh để phòng, chống dịch có hiệu quả. Thường trực Hội ĐH Thanh Hóa đã tổ chức kêu gọi và ủng hộ tỉnh 550 triệu đồng và 160 nghìn khẩu trang y tế. Nhiều doanh nghiệp, con em quê hương đang sản xuất, kinh doanh tại Hà Nội đã trực tiếp ủng hộ tiền, vật tư, thiết bị y tế, xe cứu thương cho tỉnh.

Cũng trong năm 2021, Thường trực Hội ĐH Thanh Hóa tại Hà Nội đã tăng cường kết nối, liên hệ trao đổi công việc với Hội ĐH Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; Hội ĐH Thanh Hóa tại TP Hải Phòng. Các Ban liên lạc ĐH huyện, thị xã, thành phố có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực hiệu quả như: Xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài, giúp đỡ người khuyết tật; kêu gọi đầu tư về xây dựng quê hương; tổ chức các đoàn từ thiện về quê tặng quà, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân; ủng hộ tiền, vật tư y tế cho phòng, chống dịch COVID-19.

Với tinh thần hướng về quê hương, thực hiện nguyện ước lớn là xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh “Thịnh vượng, văn minh, là một cực tăng trưởng của đất nước”, năm 2022 Hội ĐH Thanh Hoá tại Hà Nội tiếp tục tập hợp, kết nối, tăng cường đoàn kết những người con xứ Thanh đang công tác, học tập, sinh sống tại Hà Nội, cùng hướng về quê hương. Thường trực Hội ĐH Thanh Hóa tổ chức gặp mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; tổ chức tọa đàm doanh nghiệp Thanh Hóa tại Hà Nội với cơ hội, tiềm năng đầu tư về tỉnh nhà. Kêu gọi doanh nhân, doanh nghiệp về đầu tư sản xuất, kinh doanh tại quê nhà, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở quê hương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng chí cán bộ quê hương Thanh Hóa đang công tác, sinh sống tại Hà Nội lời chào thân thiết và lời thăm hỏi ân tình.

Thông tin đến các đại biểu những kết quả nội bật của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021, những tháng đầu năm 2022 và định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, cùng với cả nước, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19. Song với truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, tỉnh Thanh Hoá xác định càng trong gian nan, khó khăn, thách thức càng phải đoàn kết. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, tranh thủ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành, sự hỗ trợ của các tỉnh bạn, phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng.

Thanh Hóa là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của COVID-19, do đó Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh xác định, công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu, nếu không phòng, chống thành công, thì không thể phát triển kinh tế - xã hội. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, Thanh Hóa đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trong gian nan, thử thách càng thể hiện tinh thần hậu phương lớn của Thanh Hoá cho tiền tuyến lớn, không chỉ làm tốt công tác chăm lo cho đời sống Nhân dân, trong thời gian ngắn Thanh Hoá đã hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh ở phía Nam 2.300 tấn lương thực, thực phẩm, lớn nhất cả nước; hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố có dịch hơn 17,6 tỷ đồng, ủng hộ cho Hội đồng hương Thanh Hoá tại TP Hồ Chí Minh 5 tỷ đồng. Tỉnh Thanh Hoá cũng đã cử 286 y, bác sĩ tăng cường cho các cơ sở y tế ở TP HCM, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An phòng, chống dịch. Đồng thời, đón hơn 160.000 đồng bào, bà con từ các tỉnh, thành trong nước trở về quê.

Thanh Hoá cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành kế hoạch bố trí, tạo việc làm cho người trở về từ vùng dịch. Trong số bà con về quê, có 40.000 người trở lại làm việc tại các tỉnh, số còn lại đã được bố trí việc làm tại chỗ. Đến nay dù tình hình dịch COVID-19 phức tạp nhưng Thanh Hoá đã sẵn sàng trong trạng thái “bình thường mới”. Ngày 12-3, Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị thông báo mở cửa du lịch với du khách trong và ngoài nước. Vào ngày 23-4, TP sầm Sơn sẽ tổ chức kỷ niệm 115 năm Sầm Sơn và khai trương du lịch Sầm Sơn. Tiếp đó nhiều khu di lịch của tỉnh sẽ khai trương, mở cửa, phấn đấu du lịch Thanh Hoá là du lịch “hương sắc 4 mùa”.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cho biết: Năm 2021 tỉnh Thanh Hóa xác định 1 trong 3 đột phá chiến lược là hoàn thành thể chế. Vì vậy, tỉnh đã cụ thể hoá Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP, ngày 3-2-2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quốc hội khóa XV cũng đã ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa... Đây là những nghị quyết quan trọng mở đường cho Thanh Hoá tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh hơn, bền vững hơn.

Cùng với đó, tỉnh Thanh Hoá đã làm việc với nhiều ban, bộ, ngành ở Trung ương sửa đổi một số thông tư tạo điều kiện cho Thanh Hoá phát triển.

Do làm tốt công tác phòng, chống dịch nên năm 2021 kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá có nhiều điểm nhấn, tốc độ tăng tưởng kinh tế đạt 8,85%, đứng thứ 5 cả nước; trong đó, nông nghiệp là lĩnh vực khó khăn nhưng tăng trưởng đạt 3,58%; công nghiệp - xây dựng tăng hơn 15%. Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thanh Hóa có 11 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 336 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 48 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 169 sản phẩm nông nghiệp đạt sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Nổi bật trong năm 2021 là thu ngân sách của tỉnh đạt hơn 39.519 tỷ đồng, riêng quý I-2022 đạt 12.219 tỷ. Trong phát triển doanh nghiệp, tỉnh có hơn 15.000 doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Các lĩnh vực văn hoá được duy trì, triển khai trong tình hình mới; hoạt động dạy và học được bảo đảm; hoạt động an sinh xã hội được chăm lo. Những người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh được quan tâm kịp thời, đời sống cơ bản được ổn định, không có tình trạng trục lợi trong thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xuất hiện các điểm nóng; đoàn kết dân tộc, tôn giáo được củng cố và tăng cường.

Năm 2021, tỉnh Thanh Hoá tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương kịp thời, quyết liệt, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Cuộc bầu cử ĐBQH Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công rất tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay. Tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân được nêu cao, là động lực để Thanh Hoá tiếp tục hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Hội ĐH Thanh Hoá tại Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các doanh nghiệp, doanh nhân là người Thanh Hoá tại Hà Nội đã đau đáu hướng về quê hương bằng tâm sức, trí tuệ của mình, cùng với lãnh đạo tỉnh xây dựng đường hướng phát triển cho tỉnh Thanh Hóa; khích lệ, động viên, góp ý kịp thời trong quá trình phát triển của tỉnh.

Mặc dù tỉnh Thanh Hoá có sự phát triển bước đầu, song vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Trong năm 2022 và những năm tiếp theo tỉnh Thanh Hoá phấn đạt tốc độ tăng trưởng 11% trở lên; đến năm 2025 nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, trở thành cực tăng trưởng mới, và cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2045 là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Để hiện thực hoá mục tiêu này, tỉnh đã xác định nhiệm vụ, giải pháp là xây dựng tỉnh Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước với công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng; các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng, miền, các cực tăng trưởng, là cơ sở để tỉnh Thanh Hoá phát huy vai trò là một cực tăng trưởng mới.

Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù, phù hợp để tỉnh Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới.

Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; tạo nền tảng để trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nưóc về giáo dục và đào tạo; y tế chuyên sâu.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tạo nền tảng để tỉnh Thanh Hoá trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hoá và thể thao của khu vực và cả nước.

Thực hiện tốt công tác tôn giáo và dân tộc. Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác và hữu nghị với các địa phương của nước bạn Lào, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền.

Với tinh thần đó tỉnh đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp. Trong đó, phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trước mắt. Đồng thời tập trung vào 4 nhiệm vụ lớn, đó là hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển; cải cách mạnh mẽ môi trườmg đầu tư kinh doanh để thu hút các nhà đầu; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội, trọng điểm là đầu tư phát triển hệ thống giao thông và chăm lo phát triển văn hoá làm động lực, sức mạnh nội sinh của tỉnh Thanh Hoá, để văn hoá Thanh Hoá thực sự đóng góp vào quá trình phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, Hội ĐH Thanh Hóa tại các tỉnh, thành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành nhiều hơn nữa với quê hương Thanh Hóa, để tiếp thêm niềm tin và động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hà Nội phát biểu tại hội ghị.

Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả về kinh tế - xã hội mà tỉnh nhà đạt được trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Đồng thời mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội, phấn đấu xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2045 là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban liên lạc Hội ĐH Thanh Hóa tại Hà Nội.

Các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể, thuộc Hội ĐH Thanh Hóa tại Hà Nội.

Các đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 cá nhân thuộc Hội ĐH Thanh Hóa tại Hà Nội.

Nhân dịp này Ban liên lạc Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tặng hoa chức mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban liên lạc Hội ĐH Thanh Hóa tại Hà Nội vì đã có nhiều thành tích trong công tác hoạt động hội và an sinh xã hội hướng về quê hương Thanh Hóa. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể, 4 cá nhân thuộc Hội ĐH Thanh Hóa tại Hà Nội đã có nhiều thành tích trong công tác hoạt động hội và an sinh xã hội hướng về quê hương Thanh Hóa.

Trần Thanh