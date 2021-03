Hệ thống “Phản hồi Thanh Hóa” - một kênh kiến nghị, phản ánh tin cậy của người dân

Các tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận dễ dàng kênh Phản hồi Thanh Hóa trên nền tảng mạng Internet: https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn hoặc truy cập vào ứng dụng di động zalo, facebook với từ khóa “Phản hồi Thanh Hóa” để gửi phản ánh, kiến nghị.

Ngày 13-1-2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về quy chế hoạt động của phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là hệ thống Phản hồi Thanh Hóa) trên các lĩnh vực: môi trường, an toàn thực phẩm, hạ tầng kỹ thuật, vướng mắc của doanh nghiệp và các hành vi chậm trễ, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính... Sau một năm đi vào hoạt động, phần mềm cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu khai thác sử dụng của tổ chức, cá nhân và yêu cầu quản lý của cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

Đơn giản, tiện lợi, tháo gỡ nhanhcác vướng mắc

Ngày 29-1-2021, thông qua hệ thống phản hồi https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn, ông Nguyễn Văn Hải đã gửi đến các cấp chính quyền ý kiến của mình: “Tôi ở xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa. Cho đến nay, dù xã này đã về đích nông thôn mới, lại là đơn vị thuộc TP Thanh Hóa nhưng chưa có hệ thống nước sạch sử dụng. Nước dân đang dùng là nước không hợp vệ sinh, vì khoan, bơm từ lòng đất, cạnh sông Mã bị ô nhiễm”. Ông Nguyễn Văn Hải cho biết: Các năm 2017, 2018, 2019 sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân, lãnh đạo tỉnh và thành phố kiểm tra, họp, quyết định sẽ chỉ đạo, yêu cầu có nước cho dân sớm. Đến năm 2020, thấy có đơn vị làm đường ống dẫn nước, nhưng lắp xong rồi để đó, đến nay không thấy nước. Ông hỏi: “Vậy đến khi nào dân mới có nước sạch để dùng?”.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của ông Nguyễn Văn Hải qua hệ thống phản hồi https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn và kiểm tra nội dung công dân phản ánh, ngày 19-2-2021 UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản trả lời, đăng tải công khai trên trang https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn. Nội dung văn bản trả lời rõ: Dự án Nhà máy nước tại huyện Hoằng Hóa (trong đó có 2 xã thuộc địa giới hành chính của TP Thanh Hóa là xã Hoằng Quang và Hoằng Đại) của Công ty Việt Thanh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 20-4-2017 và đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4429/QĐ-UBND ngày 20-11-2017, Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 20-8-2018. Đến tháng 12-2019, Dự án Nhà máy nước tại huyện Hoằng Hóa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5515/QĐ-UBND ngày 27-12-2019, tại quyết định này chủ đầu tư là Công ty CP Vnwater Hoằng Hóa. Theo báo cáo của công ty, công ty đã tiến hành đầu tư xong nhà máy tại xã Hoằng Đồng và hệ thống đường ống cấp nước tại các xã trong khu vực của dự án, đến cuối tháng 2-2021 sẽ hoàn thiện các tuyến ống còn dở dang để tiến hành phóng nước, đưa dự án vào vận hành. Với trách nhiệm là đơn vị phối hợp thực hiện, chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng, thỏa thuận hướng tuyến và thống nhất vùng cấp nước, UBND TP Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Vnwater Hoằng Hóa để đôn đốc thực hiện dự án bảo đảm tiến độ như cam kết.

Sau khi nhận được ý kiến phản hồi qua hệ thống Phản hồi Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Hải khá hài lòng, cho biết: “Thông tin tôi gửi lên hệ thống phản hồi đã được tiếp nhận, được trả lời rất rõ ràng, chi tiết. Qua trả lời của UBND TP Thanh Hóa, tôi thấy thỏa mãn với các thông tin mà mình muốn hỏi. Tôi thấy nhiều ý kiến phản ánh khác của bà con qua hệ thống phản hồi cũng được trả lời rất nhanh, đầy đủ”.

Tương tự, ngày 17-2-2021, ông Hà Văn Mạnh ở thôn Diễn Ngoại, xã Hợp Thành (Triệu Sơn) đã có kiến nghị về việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông trên hệ thống: https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn: “Tôi có nộp hồ sơ, thủ tục sang tên sổ đỏ cho phòng một cửa ngày 13-11-2020 và đã được phòng chấp nhận giải quyết và nộp thuế hoàn chỉnh hẹn đến ngày 18-12-2020 trả kết quả. Nhưng đến nay các cán bộ đùn đẩy công việc cho nhau và hẹn tới, hẹn lui không xử lý hồ sơ cho tôi, gây mất thời gian, phiền hà tới công việc của tôi, vậy nên tôi kiến nghị UBND huyện cho tôi xin lịch tiếp dân ngày sớm nhất để tôi gửi đơn khiếu nại lên các cấp xử lý”.

Sau khi tiếp nhận thông tin, kiểm tra, xác minh, chỉ trong vòng 2 ngày sau, ngày 19-2-2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Triệu Sơn đã có văn bản trả lời ông Hà Văn Mạnh trên hệ thống phản hồi. Nội dung thông tin phản hồi nêu rõ: Ngày 13-11-2020, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Triệu Sơn đã tiếp nhận thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hà Văn Mạnh, địa chỉ: thôn Diễn Ngoại, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, do nhận chuyển nhượng của ông Hà Thanh Trường và bà Đỗ Thị Nam tại thửa đất số 615, tờ bản đồ số 14, diện tích 647m2 theo Hợp đồng chuyển nhượng số 2175/HĐCN ngày 13-10-2020 được lập tại Văn phòng Công chứng huyện Triệu Sơn. Ngày hẹn trả kết quả 18-12-2020. Kết quả giải quyết: Hiện nay ông Hà Văn Mạnh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành DA 019730..., do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 9-2-2021 tại thửa đất số 615, tờ bản đồ số 14, diện tích 647m2, mục đích sử dụng: đất ở nông thôn.

Theo thống kê của Văn phòng UBND tỉnh - đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống Phản hồi Thanh Hóa, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, sau một năm đi vào hoạt động, tính đến ngày 1-3-2021, hệ thống đã nhận được tổng số 122 phản ánh, kiến nghị, trong đó các cơ quan liên quan đã trả lời 97 phản ánh, kiến nghị, đang xử lý 4 phản ánh, kiến nghị, từ chối trả lời 21 phản ánh, kiến nghị do bị trùng lặp hoặc đã giải quyết nhưng vẫn tiếp tục phản ánh, không cung cấp đầy đủ dữ liệu để xử lý, xin rút phản ánh... Thông qua các phản ánh, kiến nghị của công dân, đã giúp cho các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời hơn những vấn đề đang vướng mắc. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết, các cơ quan, đơn vị đã có văn bản hồi đáp theo quy định trên hệ thống phản hồi, để công dân được thông tin kịp thời, rõ nội dung. Đồng thời, thông qua các kiến nghị, phản ánh của công dân cũng giúp cho các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện, những hành vi chậm trễ, gây phiền hà của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Công khai, minh bạch, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu quả quản lý; đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2370/UBND–KSTTHCNC ngày 25-2-2021, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, mở rộng triển khai phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là hệ thống Phản hồi Thanh Hóa). Các tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận dễ dàng kênh Phản hồi Thanh Hóa trên nền tảng mạng Internet: https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn hoặc truy cập vào ứng dụng di động như zalo, facebook với từ khóa “Phản hồi Thanh Hóa” để gửi phản ánh, kiến nghị. Đồng thời, hiện nay hệ thống Phản hồi Thanh Hóa đã có chức năng thông báo qua tin nhắn điện thoại, do đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm theo dõi cập nhật thường xuyên các phản ánh, kiến nghị để công tác tiếp nhận, xử lý được kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định, tránh tình trạng chậm giải quyết làm ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan hành chính Nhà nước; giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu bổ sung các lĩnh vực mà tổ chức, cá nhân quan tâm; triển khai mở rộng đến các cơ quan, đơn vị có liên quan; cải tiến phần mềm để đảm bảo an toàn thông tin, rút ngắn thời gian xử lý, giảm văn bản giấy, tạo thuận lợi tối đa cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tổ chức, cá nhân khi gửi thông tin phản ánh, kiến nghị cần phải cung cấp đầy đủ thông tin về tên, số điện thoại của tổ chức, cá nhân gửi phản ánh, kiến nghị; thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị theo các lĩnh vực được quy định tại Điều 5, quy chế hoạt động của phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Thanh Hóa. Bà Lê Thị Bích Nguyệt, Phó phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Các cá nhân, tổ chức chỉ gửi những phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân (như: thủ tục hành chính; vướng mắc của doanh nghiệp, người dân ở các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, hạ tầng kỹ thuật...). Cần lưu ý, không gửi những nội dung: bí mật của Nhà nước; đơn, thư khiếu nại, tố cáo; không hướng dẫn giải đáp pháp luật...; không gửi nội dung trùng lặp, thiếu thông tin, thông tin không chính xác, bôi nhọ danh dự người khác; không đăng bài quảng cáo sản phẩm, bán hàng.

Tuy mới được đưa vào vận hành 1 năm, song hệ thống Phản hồi Thanh Hóa đã tạo ra hiệu ứng tốt trong xã hội, được các cơ quan, đơn vị, cũng như người dân đánh giá cao. Hệ thống phản hồi đã trả lời những vướng mắc của người dân một cách chính xác, nhanh nhất, rất nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin trong Nhân dân, đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công việc.

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống mới chỉ giới hạn ở một số lĩnh vực của đời sống xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, một số lĩnh vực khác như an ninh trật tự, bảo hiểm, thuế... chưa được hệ thống triển khai; lĩnh vực phản ánh tập trung nhiều là đất đai nhưng do phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan liên quan nên chất lượng trả lời phản ánh chưa cao (còn có quá hạn). Do đó, với việc tăng cường tuyên truyền, mở rộng triển khai phần mềm hệ thống Phản hồi Thanh Hóa như tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2370/UBND-KSTTHCNC ngày 25-2-2021 và tăng cường sự tương tác của người dân trên hệ thống https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn hoặc truy cập vào ứng dụng di động zalo, facebook với từ khóa “Phản hồi Thanh Hóa” để gửi phản ánh, kiến nghị, sẽ kéo gần hơn khoảng cách giữa cơ quan Nhà nước với người dân, thúc đẩy nhanh hơn sự vận hành của chính quyền điện tử, xã hội số.

Về quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân qua hệ thống phản hồi: Công dân gửi phản ánh kiến nghị qua hệ thống https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn (hệ thống có sẵn mẫu, công dân chỉ cần điền đầy đủ thông tin và bấm nút gửi đi). Các cán bộ được giao phụ trách hệ thống của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện sẽ có trách nhiệm trả lời các phản ánh hoặc gửi cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết trả lời, sau đó có trách nhiệm đính kết quả trả lời lên hệ thống để trả lời cho công dân biết. Nội dung trả lời được gửi đến email của người phản ánh. Thời gian hoàn thành việc xử lý trả lời của cơ quan là 12 ngày làm việc.

Việt Linh