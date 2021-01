Hải Dương: Khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19

Tiên lượng còn nhiều ca bệnh nữa, tỉnh Hải Dương yêu cầu dừng các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, đặt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh lên hàng đầu.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Sáng 28.1, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp khẩn của UBND tỉnh với các sở, ngành, địa phương, triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. PGS, TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cùng dự.

Diễn biến phức tạp

Phát biểu tại cuộc họp, PGS, TS Trần Như Dương nhận định tình hình hiện nay ở Hải Dương khá cấp bách, diễn biễn dịch bệnh phức tạp. Từ 2 ca bệnh ban đầu của đợt này đã truy vết được hàng trăm người tiếp xúc gần. Giai đoạn này được coi là giai đoạn dịch phát triển, tiên lượng sẽ phát triển các ca bệnh nữa. Nguy cấp hơn là dịch xảy ra trong khu công nghiệp, có đông công nhân, mối lây lan lớn. Theo thông báo từ phía Nhật Bản, bệnh nhân nhiễm chủng biến thể của Anh, lây lan mạnh. Hải Dương cần bình tĩnh, đi từng bước nhưng phải khẩn trương quyết liệt, cần kích hoạt ngay tình trạng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Không ai được lơ là. Tất cả các địa phương phải phối hợp chặt chẽ để truy vết F1, F2 nhanh nhất có thể, chuẩn bị sẵn tinh thần có thể phát sinh ca bệnh để ứng phó kịp thời. Các tổ Covid cộng đồng phải kích hoạt ở trạng thái cao nhất. Chính quyền các địa phương cần giao nhiệm vụ cụ thể ngay cho các tổ Covid cộng đồng vào cuộc. Phải thực hiện xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, viêm đường hô hấp ngay sau khi phát hiện. UBND tỉnh cần chỉ đạo toàn thể hệ thống chính quyền, công an, khu dân cư rà soát toàn bộ những người về nhập cảnh bất hợp pháp, cách ly khẩn cấp để ngăn chặn nguồn lây. Tỉnh cần nghiên cứu dừng các hoạt động tập trung đông người, điểm dừng chân cho các phương tiện giao thông công cộng trên các tuyến đường qua địa bàn. Có biện pháp chế tài xử phạt mạnh đối với các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Cấp bách chống dịch ở mức cao nhất

Đồng chí Chủ tịch UBND Nguyễn Dương Thái đánh giá cao những nhận định, góp ý của lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Đồng chí đồng tình với nhận định tình hình của Hải Dương đang hết sức khẩn cấp. Đây là lần thứ 3 Hải Dương đặt vào tình huống ứng phó trực tiếp với dịch Covid-19. Tuy nhiên, khác với các lần trước, lần này diễn biến dịch cực kỳ nhanh, theo tiên lượng còn các ca bệnh nữa. Do đó, toàn tỉnh không được lơ là chủ quan, đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất. Nhất là huyện Nam Sách và thị xã Kinh Môn là địa phương sát với Chí Linh. Ngành công an tập trung hỗ trợ truy vết, lập các hàng rào phong tỏa, chuẩn bị các phương án chỉ đạo công an các địa phương sẵn sàng ứng phó. Sở Y tế triển khai các nhiệm vụ khẩn trương, kịp thời. Ban Quản lý các khu công nghiệp cùng với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Cộng Hòa (Chí Linh) yêu cầu tất cả công nhân làm việc phải có mặt để lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp công nhân đã về địa phương phải có biện pháp kết hợp với chính quyền địa phương. Sở Giáo dục - Đào tạo cho học sinh nghỉ học căn cứ vào tình hình thực tế. Các cơ quan, doanh nghiệp chuẩn bị phương án làm việc phù hợp (trước hết là Chí Linh). Tỉnh sẽ dừng các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, thành lập bệnh viện dã chiến tại Chí Linh. Trước đó, Hải Dương ghi nhận 2 ca bệnh Covid-19. Trong đó bệnh nhân (BN) N.T.G. ghi nhận ngay sau khi sang Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động vào ngày 17.1. Bệnh nhân này trú tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo (Chí Linh). Trước khi sang Nhật, BN làm việc tại Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam ở khu công nghiệp Cộng Hòa, xã Cộng Hòa (Chí Linh). BN thứ hai là T.T.H. được phát hiện dương tính với Covid-19 ngày 27.1. BN này là em chồng và cùng làm việc tại công ty trên với BNG. Theo điều tra, đến nay đã ghi nhận tổng số 237 người tiếp xúc gần với 2 BN này.

Theo Báo Hải Dương

https://baohaiduong.vn/thoi-su/khan-cap-phong-chong-dich-covid-19-157669