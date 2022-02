Góp sức trẻ xây dựng quê hương

Với tinh thần sôi nổi, nhiệt huyết, sáng tạo, tuổi trẻ huyện Mường Lát đã đẩy mạnh các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với những công trình, phần việc cụ thể góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Đoàn viên, thanh niên huyện Mường Lát tham gia làm đường giao thông.

Hàng năm, Ban Chấp hành Huyện đoàn Mường Lát đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ Mường Lát học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2021, với chủ đề “Năm thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” các cấp bộ đoàn trong huyện triển khai toàn diện, bảo đảm tính rộng khắp, xuyên suốt từ huyện đến cơ sở. Các phong trào, chương trình hoạt động đã thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, ĐVTN tham gia, phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tạo thành điểm nhấn sôi nổi, rộng khắp trong các cấp bộ đoàn. Màu áo xanh tình nguyện trên khắp mọi nơi đã để lại ấn tượng tốt đẹp, được Nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao.

Bí thư Huyện đoàn Mường Lát Lâu Văn Phía cho biết: Mỗi năm một chủ đề hoạt động, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Mường Lát không chỉ gói gọn trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các ngày lễ lớn trong năm; mà còn được triển khai ở mọi thời điểm, mọi địa bàn mà người dân, cộng đồng xã hội cần... Năm 2021, Huyện đoàn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương tổ chức được trên 230 hoạt động tình nguyện với sự tham gia của 6.692 lượt ĐVTN, trong đó tập trung vào các hoạt động làm đường giao thông liên thôn, bản; xây dựng, cải tạo vườn tạp; trao tặng giống vật nuôi và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho ĐVTN...; hưởng ứng Tết Trồng cây; ra quân 30 đợt Ngày chủ nhật xanh và đã trồng mới hơn 1.000 cây đào, hoa giấy, hoa ban, mận...; duy trì 8 câu lạc bộ “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”; thành lập 88 tổ tuyên truyền “Tiếng loa thanh niên phòng, chống dịch COVID-19” tại 88 thôn, bản, khu phố; tiếp tục củng cố, kiện toàn 8 đội hình thanh niên xung kích bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng tại các xã, thị trấn. Trao hơn 1.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thành lập câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” tại chi đoàn Công an huyện, khám tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người tại bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi; ĐVTN các xã, thị trấn lắp đặt đồng bộ cột và treo 5.000 lá cờ Tổ quốc do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao tặng tại các hộ dân được Bộ Công an hỗ trợ về nhà ở và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện. Tham gia giúp các hộ dân hoàn thành trước kế hoạch 51/600 nhà do Bộ Công an hỗ trợ tại Nhi Sơn do đoàn phụ trách... Tổng giá trị dành cho các hoạt động an sinh xã hội ước tính trên 700 triệu đồng. Những hoạt động này vừa thể hiện tinh thần xung kích, chung tay vì cuộc sống cộng đồng, vừa góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lực lượng ĐVTN.

Trong chiến dịch chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, Ban Thường vụ Huyện đoàn Mường Lát đã chỉ đạo các cơ sở đoàn làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch cho ĐVTN và các tầng lớp Nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Ghi nhật ký thời COVID-19”; thành lập 20 đội tuyên truyền lưu động tại các xã, thị trấn; lắp đặt gần 150 điểm rửa tay sát khuẩn tại các khu vực đông người như chợ, trạm y tế, công sở... Ngoài ra, đoàn thanh niên các xã, thị trấn phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức phát hơn 22.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch, 8.000 khẩu trang y tế, 1.200 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch; phối hợp với trạm y tế tổ chức phun khử trùng khu vực công sở, trường học bằng thuốc sát khuẩn CloraminB, lau chùi bàn ghế, dụng cụ dạy học bằng dung dịch sát khuẩn trước khi học sinh quay trở lại trường học và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Thực tế cho thấy, những hoạt động tình nguyện thiết thực, hiệu quả của tuổi trẻ huyện Mường Lát vừa góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp, có ích cho ĐVTN, vừa thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội; đồng thời khẳng định vai trò xung kích vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Mỗi hoạt động vì cộng đồng được các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện phát động, triển khai thực hiện không chỉ thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia mà còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, tạo được những hiệu ứng xã hội tích cực, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến