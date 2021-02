“Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”

Góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc

Là tỉnh có tuyến biên giới đất liền dài 213,6 km và tuyến biển dài 102 km, Thanh Hóa xác định, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, trực tiếp và quan trọng nhất là cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và Nhân dân khu vực biên giới.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt (Thường Xuân) tham gia cùng với người dân địa phương trồng hoa làm đẹp cảnh quan môi trường.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, trong 5 năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong thực hiện các nội dung phong trào. Với phương châm hướng về cơ sở “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin”, “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” và bằng nhiều hình thức phong phú, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các đơn vị đã tổ chức được 2.187 buổi tuyên truyền, với 174.960 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng khu vực biên giới, vùng biển. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới quốc gia và chủ quyền biển đảo. Qua đó, khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc.

Bên cạnh đó, để “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” phát triển ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp đã tích cực gắn phong trào với chương trình, đề án, phong trào trên địa bàn. Điển hình như Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; chương trình “Nâng bước em đến trường”; đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo”... Qua đó, các ngành, địa phương, đơn vị đã phối hợp xây dựng 220 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; tặng 2.677 con bò giống cho 2.677 hộ nghèo khu vực biên giới; tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo các dịp lễ, tết với trị giá hàng chục tỷ đồng...

Những việc làm ý nghĩa và thiết thực đó đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn khu vực biên giới. Đồng thời, tạo động lực và tiếp thêm sức mạnh để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Kết quả, các huyện biên giới đất liền đã vận động được 1 tập thể, 19 hộ gia đình, 90 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; thành lập 141 tổ/523 tổ viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Các huyện tuyến biển đã thành lập được 441 tổ/3.585 tàu thuyền/11.157 thành viên; 63 tổ tự quản bến bãi an toàn/679 thành viên; 443 tổ tự quản an ninh trật tự/1.869 thành viên; 2 tổ nuôi trồng thủy sản an toàn/54 thành viên. Trong đó có các địa phương tiêu biểu như các huyện Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, thị xã Nghi Sơn; Đồn Biên phòng Mường Mìn; các xã Quảng Nham (Quảng Xương), Ngư Lộc (Hậu Lộc), Hoằng Trường (Hoằng Hóa)...

Cùng với các địa phương, các lực lượng chức năng và bộ đội biên phòng cũng tích cực triển khai “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Cụ thể như, chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ địa bàn, biên giới và luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ biên giới, khu vực phòng thủ. Đồng thời, phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, phát quang đường biên, cột mốc; chống xâm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới, vượt biên trái phép và tuần tra trên biển. Ngoài ra, phối hợp với các địa phương duy trì các mô hình quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Kết quả, đã phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới 635 lần/6.550 lượt người tham gia; phát hiện và xử lý hàng trăm vụ vi phạm quy chế khu vực biên giới, vùng biển; xua đuổi hàng trăm lượt tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam... Qua đó, kịp thời ngăn chặn mọi hoạt động, hành vi vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt, lực lượng biên phòng đã chủ trì, phối hợp thường xuyên với các cấp, ngành, địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm, thủy sản, bảo vệ môi trường. Đồng thời, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; không để phát sinh và hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự ở các địa bàn biên phòng. Kết quả, đã thu được 10.186 tin; điều tra, xác minh 138 vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia; xác lập và thực hiện thành công 45 chuyên án; bắt giữ, xử lý 771 vụ/940 đối tượng; thu 388,807 kg ma túy các loại; thu 185 kg thuốc nổ, 7.918 kíp nổ, 1.324m dây cháy chậm, 233 kg vật liệu nổ, 4.432 khẩu súng, 22,45 triệu đồng tiền giả; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền, vùng biển.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được từ “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đã và đang tạo cơ sở vững chắc để các địa phương khu vực biên giới tập trung phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Đồng thời, tạo nền tảng sức mạnh để xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên