Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Nghi Sơn

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban bảo đảm an ninh - trật tự an toàn xã hội Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Thanh Hóa vừa làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn về thực hiện nhiệm vụ quý I-2021 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã.

Thiếu tướng Trần Phú Hà phát biểu tại buổi làm việc với thị xã Nghi Sơn.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã báo cáo với đoàn công tác tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I-2021; công tác tổ chức, triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Theo đó, ngay sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt nội dung triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử và chỉ đạo thành lập Ủy ban bầu cử.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Thị ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ và Ủy ban bầu cử thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện các bước bầu cử cũng như triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử.

Theo cơ cấu, số lượng phân bổ, thị xã Nghi Sơn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm 5 người. Đến nay đã hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ thứ 2. Số người tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã là 82 người, được bầu 40 đại biểu. Số lượng ứng cử đại biểu HĐND các xã, phường là 1.629 người, được bầu 712 đại biểu. Trên địa bàn thị xã sẽ thành lập 235 khu vực bỏ phiếu bầu cử với 228 đơn vị bầu cử.

Thiếu tướng Trần Phú Hà tặng quà cho Giáo hạt Ba Làng.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban bảo đảm an ninh - trật tự an toàn xã hội Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Thanh Hóa đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của thị xã Nghi Sơn.

Để bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí đề nghị thị xã cần tập trung triển khai các phương án bảo đảm tốt tình hình ANTT trên địa bàn. Trong đó, lực lượng Công an cần bám sát các chỉ đạo của Công an tỉnh, chủ động nắm chắc tình hình ANTT trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh trên địa bàn, không để diễn biến thành những vấn đề phức tạp, nổi cộm về ANTT.

Đồng chí nhấn mạnh cần tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn, đặc biệt cần đấu tranh quyết liệt với tội phạm có tổ chức, băng, ổ nhóm, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm can dự vào lĩnh vực kinh tế, núp bóng doanh nghiệp gây bức xúc trong Nhân dân.

Nắm chắc tình hình để làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và tập trung giải quyết, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nói xấu, vu khống hạ uy tín của các ứng cử viên tham gia ứng cử. Tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Nhân dịp này Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các linh mục tại Giáo hạt Ba Làng, thị xã Nghi Sơn.

Văn Thiện