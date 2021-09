Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão Conson tại huyện Hoằng Hóa và TP Sầm Sơn

Để sẵn sàng chủ động ứng phó với bão Conson, sáng 9-9, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão lụt tại huyện Hoằng Hóa và TP Sầm Sơn. Cùng đi có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; lãnh đạo huyện Hoằng Hóa và TP Sầm Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão Conson tại xã Hoằng Thanh.

Tại huyện Hoằng Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra nơi neo đậu bè mảng của ngư dân tại xã Hoằng Thanh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống ngư dân và đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, yêu cầu người dân không ra khơi đánh bắt hải sản trong thời gian này; phải chủ động bảo vệ tài sản, đưa các ngư lưới cụ, bè mảng đến nơi an toàn. Cùng với công tác phòng, chống bão, phải nêu cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn về sức khỏe và tính mạng cho Nhân dân.

Đến kiểm tra công tác phòng, chống bão lụt và tổ chức neo đậu tàu thuyền tại Cảng cá Lạch Trường, xã Hoằng Trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong Đoàn đã nghe lực lượng chức năng và huyện Hoằng Hóa báo cáo nhanh về công tác đón tàu thuyền vào tránh trú bão; công tác thu hoạch lúa vụ thu mùa. Theo đó, hiện nay trên địa bàn huyện có 938 tàu thuyền đã về nơi tránh trú bão an toàn, ngoài ra có 2 tàu đang bị hỏng chân vịt cũng đã được neo tại đảo Nẹ. Về diện tích lúa mùa có 7.500 ha, hiện đã chín được 30%; để chủ động phòng, chống bão conson, Huyện đang huy động 90 máy gặt đập liên hợp và bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa, dự kiến từ ngày 10 đến 20-9 sẽ thu hoạch xong.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa và các lực lượng chức năng đã chủ động trong công tác phòng, chống cơn bão conson. Đây là cơn bão rất mạnh, có diễn biến phức tạp, theo dự báo trong những ngày sắp tới sẽ trực tiếp đổ bộ vào các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hoằng Hóa là địa phương có số lượng phương tiện đánh bắt xa bờ và vùng nuôi trồng thủy sản rất lớn, vì vậy huyện cần khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm các nội dung các Công điện số 27/CĐ-UBND, số 28/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; chủ động các biện pháp ứng phó với bão theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và diễn biển dịch bệnh COVID-19, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trước mắt, cần tranh thủ tối đa thời gian trong những ngày trước bão, tập trung rà soát, kêu gọi tàu bè, ngư dân về nơi trú ẩn an toàn; tăng cường tuyên truyền, quản lý chặt chẽ không để các tàu, bè mảng ra khơi trong thời gian cấm biển; đồng thời, có phương án sắp xếp tàu bè vào nơi tránh trú bão an toàn, khoa học, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cháy, nổ, làm hư hỏng tài sản. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ở các vùng nuôi trồng thủy, hải sản khẩn trương thu hoạch các con nuôi thủy hải sản để tránh thiệt hại do bão gây ra; đồng thời, di chuyển đến các vị trí an toàn để tránh bão, tuyệt đối không ở trên chòi khi bão vào. Các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão để khi cần thiết tiến hành sơ tán dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Hoằng Hóa phải triển khai ngay phương án thu hoạch lúa vụ Thu mùa trong điều kiện bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19; tranh thủ thời tiết đang thuận lợi huy động Nhân dân khẩn trương thu hoạch theo hướng kết hợp giữa thu hoạch thủ công với thu hoạch bằng máy. Đối với những nơi đang có các hộ gia đình thực hiện cách ly tại nhà, cách ly tập trung, cần vận động gia đình, dòng họ và huy động lực lượng các đoàn thể, đội tình nguyện giúp đỡ thu hoạch để gia đình yên tâm thực hiện cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, cần có kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động trở về từ vùng dịch ở phía Nam và các tỉnh khác.

Ngay sau khi kiểm tra tại Cảng cá Lạng Trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong Đoàn đã đến xã Hoằng Đạt để kiểm tra công tác thu hoạch lúa vụ Thu mùa. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi và động viên Nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương thu hoạch lúa với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”.

Nhân dịp này đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng các xã Hoằng Thanh và Hoằng Trường khẩu trang để làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại thành phố Sầm Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong Đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão Conson tại Cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến. Theo báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão Conson của TP Sầm Sơn, ngay sau khi có thông tin về hướng di chuyển của cơn bão, Thành phố đã tuyên truyền cho nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Toàn Thành phố đã kêu gọi và đưa về bến 1.693 trên tổng số 1.718 phương tiện tàu thuyền, còn 16 phương tiện đang trên đường về, 9 phương tiện trú tại đảo Bạch Long Vĩ. Các cấp ủy đảng, chính quyền các phường ven biển đã tăng cường kiểm tra các nơi xung yếu để xây dựng các phương án chủ động phòng, chống khi bão vào bờ. Về sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn Thành phố có 591 ha lúa vụ Thu mùa nhưng còn xanh, chưa thể thu hoạch được; cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp bảo vệ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Sầm Sơn là địa phương có nhiều phương tiện tham gia đánh bắt hải sản nên cần phải tập trung kêu gọi về nơi tránh trú bão an toàn; chăm lo làm tốt công tác bảo vệ tàu thuyền cho ngư dân, không để xảy ra tình trạng cháy, nổ, mất an toàn. Theo dõi sát diễn biến của cơn bão để có biện pháp di dân đến nơi an toàn khi cần thiết; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão lụt, gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chằng chống, gia cố nhà cửa an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão, mưa lũ sau bão. Về sản xuất nông nghiệp, cần khẩn trương tiêu nước đệm, vận động bà con nhân dân ở những vùng lúa có nguy cơ gãy đổ phải thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ cây trồng. Chủ động rà soát lại các công trình, các điểm xung yếu, cây xanh, hệ thống điện lưới để có biện pháp phòng, chống nhằm bảo vệ tài sản nhà nước và tài sản của Nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao huyện Hoằng Hóa và Thành phố Sầm Sơn đã làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, nhưng lưu ý đây mới chỉ là kết quả bước đầu, không được chủ quan, lơ là, không được thỏa mãn với những kết quả đạt được, mà phải xác định đây là việc làm thường xuyên. Đồng chí tin tưởng rằng với những nỗ lực, cố gắng của mình, huyện Hoằng Hóa và TP Sầm Sơn sẽ thực hiện thành công “mục tiêu kép”, góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

Minh Hiếu