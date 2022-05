Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri theo chuyên đề tại Công an tỉnh

Chiều 13-5, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách; Phạm Thị Xuân, Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Quan Hoá, đã có buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề với cử tri Công an tỉnh về đóng góp xây dựng Luật Cảnh sát cơ động.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, ngành cấp tỉnh và cử tri Công an tỉnh.

Đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu gợi ý nội dụng góp ý.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh gợi ý nội dung góp ý vào dự thảo Luật Cảnh sát Cơ động, cử tri Công an tỉnh đã nhất trí cao việc qua 7 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế, do đó việc xây dựng Luật Cảnh sát cơ động là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các ĐBQH tỉnh tham dự tại hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri đã nêu ý kiến, kiến nghị một số nội dung cụ thể nhằm đóng góp xây dựng hoàn thiện quy định Luật Cảnh sát cơ động về đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của lực lượng Cảnh sát cơ động; về công tác trang bị, quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động; về việc huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự; về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động… Qua đó, nhằm giúp phát huy tối đa sức mạnh, khả năng tác chiến đặc biệt của lực lượng Cảnh sát cơ động cũng như xác định rõ phạm vi, mức độ, quyền hạn của lực lượng này trong thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới…

Cử tri Công an tỉnh tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Công an tỉnh cũng đã nêu ý kiến, kiến nghị một số nội dung cụ thể nhằm đóng góp xây dựng Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cử tri Công an tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao tinh thần đóng góp ý kiến sôi nổi của cử tri và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, đây đều là các ý kiến góp ý rất tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn. Đồng thời cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, nghiên cứu kỹ lưỡng để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt phản ánh đến các cơ quan bảo vệ pháp luật của Trung ương về những vấn đề mà cử tri đã phản ánh về xây dựng Luật Cảnh sát cơ động.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí nêu rõ: Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ nghiên cứu 2 nội dung liên quan đến Ngành Công an. Do đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri rất có ý nghĩa, giúp Đoàn ĐBQH tỉnh có thêm thông tin, hiểu hơn về hoạt động của ngành để các đại biểu có điều kiện thảo luận tại hội trường cũng như bấm nút các văn bản có liên quan đến Ngành Công an.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã thông tin về sự cần thiết của việc xây dựng, ban hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Quốc Hương