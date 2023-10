Đoàn công tác của Bộ Công an kiểm tra công tác xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

Sáng 12/10, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị; kết quả thực hiện các mặt công tác công an Thanh Hóa năm 2023.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra kết quả công tác xây dựng mô hình tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành có liên quan.

Trước khi làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra đánh giá kết quả công tác xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị năm 2023 tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa.

Theo báo cáo, tháng 4/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch về thực hiện xây dựng thí điểm mô hình “Công an phường An Hưng, TP Thanh Hóa điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”. Để thực hiện có hiệu quả mô hình, Công an tỉnh đã tổ chức các buổi hội ý nghiệp vụ, thành lập các tổ kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, bám sát tiến độ, chất lượng thực hiện từng tiêu chí.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa đã phê duyệt kinh phí hơn 4 tỷ 600 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Công an phường An Hưng và mua sắm trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an phường.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chủ trì buổi làm việc.

Đến nay, mô hình xây dựng thí điểm Công an phường An Hưng điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị đã đạt 18/22 tiêu chí. Trong đó, có những tiêu chí đột phá mang tính căn bản, thiết thực, gắn với quyền lợi và lợi ích của người dân như: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về ANTT; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và cải cách hành chính... Hiện nay, 4 tiêu chí còn lại chưa đến thời gian đánh giá bình xét, công nhận kết quả.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Về các mặt công tác công an, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng trong bảo đảm ANTT, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, nổi bật là chủ động kiểm soát tình hình, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc phức tạp về an ninh xã hội; 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

9 tháng năm 2023, tội phạm về trật tự xã hội giảm gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái; tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt 79,5%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97%; hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn, vượt tiến độ thời gian so với yêu cầu của Bộ Công an.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tình hình cháy nổ, tai nạn giao thông cơ bản được kiềm chế, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, gây hậu quả nghiêm trọng; tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả của các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thông tin đến Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả đáng ghi nhận mà Thanh Hóa đã đạt được có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an trong việc bảo đảm vững chắc tình hình ANTT, an toàn xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc triển khai mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” được tỉnh Thanh Hóa xác định là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới như Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra. Do đó, sau khi rút kinh nghiệm triển khai mô hình tại phường An Hưng, tỉnh Thanh Hóa sẽ nghiên cứu, nhân rộng mô hình tại các địa phương đủ điều kiện, đảm bảo xây dựng và duy trì bền vững các tiêu chí theo yêu cầu của Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa cũng tiếp tục quan tâm đến công tác quốc phòng, an ninh nói chung và đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiệp vụ cho lực lượng công an nói riêng. Tiếp tục quan tâm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm vững chắc ANTT, coi đây là nhiệm vụ của cả cấp ủy, chính quyền và là trách nhiệm của mỗi cán bộ, từng người dân, từng doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ Công an tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm ANTT, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh thời gian qua, đồng thời đánh giá cao những thành tích của lực lượng Công an Thanh Hóa trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và xây dựng các mô hình và phong trào tiêu biểu.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, trang thiết bị cho lực lượng công an, nhất là công an cấp xã, phường. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia sâu rộng các mô hình bảo đảm ANTT từ cơ sở.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch xây dựng mô hình công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương xây dựng mô hình công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị đến các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị xã hội và các tầng lớp Nhân dân. Triển khai các biện pháp công tác, duy trì, giữ vững kết quả đã đạt được, đồng thời phát huy hiệu quả mô hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, tạo sự lan tỏa, làm cơ sở đánh giá, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao toàn diện các mặt công tác của công an phường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội, xây dựng địa phương an toàn, văn minh; đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.

Cùng với đó, hướng dẫn, thẩm định tiêu chí về bảo đảm ANTT nông thôn trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng hoạt động cho lực lượng làm công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

