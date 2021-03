Điểm tựa lòng dân trên biên giới

Phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam; trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh BÐBP, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, trong những năm qua BĐBP Thanh Hóa luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên khu vực biên giới của tỉnh.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho cán bộ chủ chốt xã Trung Lý (Mường Lát), nhân dịp Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Hải Chuyền (BĐBP tỉnh)

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 213,6 km đường biên giới, với 88/92 vị trí mốc quốc giới, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào) và 102 km bờ biển, thuộc 11 huyện, thành phố và 59 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh. Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời chiến hay thời bình, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) BÐBP Thanh Hóa đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, ngày đêm bám trụ nơi biên cương, vùng biển, bám dân, bám địa bàn hoạt động, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ra nghị quyết lãnh đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch; quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp trong phòng, chống dịch COVID-19; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Với nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc biên giới, vùng biển của tỉnh, đây được xem là địa bàn trọng yếu, các đối tượng thường lợi dụng sơ hở để vượt biên trái phép, trốn cách ly bắt buộc, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng thường trực 100% quân số, thực hiện nghiêm quy định trong phòng chống dịch, tăng cường lực lượng từ các đơn vị tuyến biển cho các đơn vị tuyến biên giới phía Tây của tỉnh; thành lập 78 chốt, 21 tổ kiểm soát lưu động với tổng quân số 645 đồng chí tham gia, trong đó cán bộ biên phòng 317 đồng chí, công an 106 đồng chí, quân sự 147 đồng chí, y tế 75 đồng chí, chốt chặn các đường mòn, lối mở, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vượt biên trái phép vào nội địa, ngăn chặn nguy cơ đưa mầm bệnh từ ngoài biên giới vào trong lãnh thổ. Đã có 1.920 người nhập cảnh qua cửa khẩu, cảng biển được đưa đi cách ly tập trung, trong đó có 75 đối tượng nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở bị BĐBP tỉnh bắt giữ, xử lý.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả 4 đề án, gồm: “Tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa”; “Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”; “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa” và “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân vùng biên giới, hải đảo”. Thời gian qua, các phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản biên giới”; phong trào “Thanh niên làm chủ đường biên”, “Tổ an ninh tự quản”, “Tổ tàu, thuyền tự quản”, “Già làng, trưởng bản cùng dòng họ, con cháu đăng ký quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc”... đã được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả rõ rệt; thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các lực lượng tuyên truyền, vận động, đến nay, đã có 2 tập thể, 85 cá nhân đăng ký bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; thành lập, duy trì hoạt động của 768 tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn, bản/2.415 thành viên, 882 tổ tàu thuyền an toàn/5.979 tàu/11.539 thuyền viên, 140 tổ ANTT bến bãi/7.464 thành viên. Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.

Trong năm 2020, BĐBP tỉnh đã kịp thời phát hiện, xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới, bảo vệ an toàn nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc quốc giới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh qua lại biên giới, cảng biển theo quy định của pháp luật. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ biên giới, công tác sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, tỉnh, diễn tập với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào. Tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế – xã hội địa phương, giúp đỡ Nhân dân khu vực biên giới xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ, tích cực trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển và khu vực biên giới. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với hoạt động xâm nhập trái phép qua biên giới, các hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng, truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do và các loại tội phạm hình sự. Năm 2020, BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã bắt xử lý 121 vụ/167 đối tượng, trong đó: ma túy 40 vụ/40 đối tượng; thu giữ 343,43g hê-rô-in; 26.349 viên ma túy tổng hợp; 2,2 kg ma túy đá; 1,08 kg nhựa thuốc phiện; 18 kg quả thuốc phiện; 8,1 kg thuốc nổ; 2.033 kíp nổ; 111,8m dây cháy chậm và nhiều tang vật khác. Ngoài ra, đã vận động Nhân dân giao nộp 90 khẩu súng các loại. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn bắt 1 vụ/2 đối tượng, thu giữ 32 bánh hê-rô-in.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng về công tác vận động quần chúng, BÐBP tỉnh đã triển khai 542 đảng viên là cán bộ biên phòng phân công phụ trách giúp đỡ 2.787 hộ gia đình đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương vận động Nhân dân ở khu vực biên giới thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao Nhân dân với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Nhân dân, chính quyền và BĐBP tỉnh với Nhân dân, chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào. Đến nay đã duy trì tốt hoạt động kết nghĩa 17/17 cặp bản 2 bên biên giới; hoạt động kết nghĩa giữa 6 đồn biên phòng tỉnh Thanh Hóa với 3 đại đội bảo vệ biên giới của nước bạn Lào; thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, BĐBP tỉnh đỡ đầu 95 em học sinh có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trong đó có 11 em học sinh Lào; thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, đã có 9 cháu được các đơn vị nhận về nuôi dưỡng.

Trong thời gian tới, BĐBP tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và công tác biên phòng; nắm, dự báo tình hình, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp; qua đó kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, đối sách trong quản, lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển với tỉnh Hủa Phăn (Lào). Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển theo các hiệp định, quy chế biên giới, vùng biển và quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với địa phương và các lực lượng thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác trinh sát, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, vùng biển.

Tự hào về truyền thống đơn vị anh hùng, mỗi CBCS BĐBP Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tá Nguyễn Văn Thú

Chính ủy BĐBP tỉnh