Dân vận chính quyền – động lực để huyện Đông Sơn phát triển

inh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Dân vận là động viên tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm...”. Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác, các cấp chính quyền huyện Đông Sơn luôn quan tâm, đổi mới công tác dân vận, nhằm đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Xác định công tác dân vận có vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân và là điều kiện để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND huyện Đông Sơn đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Trên tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg, công tác dân vận được triển khai rộng khắp trong các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở. Công tác dân vận chính quyền được tiến hành đồng thời với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và gắn với công tác cải cách hành chính. Tháng 7-2020, UBND huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy triển khai xây dựng mô hình điểm “Chính quyền dân vận khéo” của tỉnh tại xã Đông Văn. Chị Mai Thị Ngọc Linh, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Với tinh thần đổi mới tư duy từ lãnh đạo, quản lý sang tư duy về trách nhiệm, nghĩa vụ phục vụ Nhân dân nên khi bắt tay vào thực hiện mô hình, chính quyền xã Đông Văn chú trọng đổi mới việc xây dựng các chương trình kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh sao cho phù hợp, có tính khả thi cao và liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Đi liền với đó, xã nhanh chóng phổ biến các chủ trương của cấp ủy, các chương trình, kế hoạch của UBND xã đến mọi tầng lớp Nhân dân, thông qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp thôn, các chi đoàn, chi hội. Đặc biệt, Đông Văn còn thí điểm việc phổ biến các chủ trương của cấp ủy, các chương trình, kế hoạch của UBND xã qua 56 tổ tự quản với 4.850 hộ tham gia, chiếm 93,5% số hộ dân toàn xã”.

Dẫu vậy theo chia sẻ của chị Linh, cách làm hay và nổi bật trong thực hiện mô hình điểm “Chính quyền dân vận khéo” ở xã Đông Văn là xây dựng chính quyền chuẩn hóa, gần dân, siết chặt kỷ cương, đổi mới, phát huy sáng tạo. Theo đó, 100% cán bộ, công chức xã có trình độ chuyên môn đại học và được phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Trong thực thi công vụ, nhất là việc tiếp dân, đội ngũ cán bộ, công chức xã luôn thực hiện “4 xin, 5 luôn”. Song song với việc đề cao đạo đức công vụ, thái độ phục vụ Nhân dân trong thực thi công vụ, xã Đông Văn còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Trên cơ sở xã xây dựng mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân” xã đã tổ chức rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC, cũng như rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết. Tổng số TTHC được niêm yết và áp dụng tại xã là 223 TTHC, 41 lĩnh vực. Mặt khác, chính quyền xã tiếp tục nâng cấp dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” lên mức độ 3, 4. Qua tổ chức lấy phiếu ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân, UBND xã đã nhận được 759/759 phiếu đánh giá hài lòng.

Không riêng xã Đông Văn, các cơ quan Nhà nước của huyện Đông Sơn đều lấy việc giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân và cải cách TTHC làm thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Từ huyện đến cơ sở, các TTHC được công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ. Trong đó, việc đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết TTHC của các cấp quyền, cơ quan, đơn vị trong huyện đã chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay, 100% cơ quan Nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số; tỷ lệ giải quyết TTHC công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%, vươn lên nhóm dẫn đầu toàn tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các TTHC. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp trong huyện.

Kết quả dân vận chính quyền trong xây dựng nông thôn mới

Quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện Đông Sơn trong hơn một thập kỷ qua thực sự là một cuộc “cách mạng” toàn diện, làm thay đổi cả về diện mạo nông thôn và đời sống của Nhân dân. Nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là phong trào “Dân vận khéo” trong XDNTM gắn với phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nên Đông Sơn đã huy động được nguồn lực to lớn từ Nhân dân để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Tổng nguồn vốn đầu tư XDNTM trên địa bàn huyện đến năm 2020 đạt hơn 6.858 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 168,59 tỷ đồng, chiếm 2,5%; ngân sách tỉnh hỗ trợ 194,42 tỷ đồng, chiếm 2,8%; ngân sách huyện 731,2 tỷ đồng, chiếm 10,6%; ngân sách các xã 486,34 tỷ đồng, chiếm 7,1%; nguồn vốn Nhân dân đóng góp là 3.392,9 tỷ đồng, chiếm 49,5%, bao gồm: tiền mặt và 36.330 ngày công lao động, hiến 29.968 m2 đất, xây và chỉnh trang nhà cửa; còn lại là các nguồn vốn khác. Từ nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân, huyện và các xã đã đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo hơn 340km đường giao thông nông thôn; 35 cống tưới tiêu, công trình thủy lợi và kiên cố 112 km kênh mương; xây dựng 350 phòng học và phòng hiệu bộ; 14 công sở xã, 14 trạm y tế xã, 14 trung tâm văn hóa, thể thao xã; 94 nhà văn hóa và khu thể thao thôn, tổ dân phố; 11 công trình cấp nước sinh hoạt; chỉnh trang, xây dựng trên 150km tường rào thoáng; hình thành 72 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và trồng hoa, cây xanh được hơn 56 km... Cùng với nông thôn đổi mới, đời sống Nhân dân khu vực nông thôn trong huyện đã thực sự đổi thay về cả vật chất và tinh thần. Nhiều xã, nhiều thôn của huyện Đông Sơn ngày càng trở thành những “vùng quê đáng sống”. Đạt được kết quả to lớn trên là do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Trong đó, chính quyền từ huyện đến các xã và một số cơ quan Nhà nước đã thực hiện tốt công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị trong thực hiện công tác dân vận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nhất là việc đổi mới cách thức tổ chức các phong trào “Hiến đất làm đường giao thông”, “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận chính quyền các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn đã có Quyết định số 159-QĐ/HU về việc ban hành Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Đông Sơn, giai đoạn 2021-2025”. Với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và kinh nghiệm thực tiễn, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác dân vận, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu.

