Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chiều 25/12, Ban Vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đồng chí: Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Thanh Hóa.

Dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các đơn vị Công an trong tỉnh cùng 98 đại biểu chính thức dự đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh tham dự đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo khai mạc, thông qua các nội dung, chương trình của đại hội, nhất là báo cáo về sự hình thành, vai trò, trách nhiệm và những quy định liên quan đến công tác thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam và Hội Cựu CAND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, để tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục xin phép thành lập Hội Cựu CAND các cấp. Đến ngày 19/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 4845/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Thanh Hóa.

Hội Cựu CAND tỉnh Thanh Hóa là tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Hội được thành lập là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên là các thế hệ cựu CAND, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ cựu Công an; tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình; đóng góp ý kiến với các cấp ủy Đảng, chính quyền và công an địa phương về thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Hội cựu CAND tỉnh Thanh Hóa hoạt động theo Điều lệ của Hội Cựu CAND Việt Nam và các quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở độc lập, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, không vì mục đích lợi nhuận, chịu sự quản lý Nhà nước của Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan...

Đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Hội.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra 55 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội. Ban Chấp hành Hội đã họp phiên đầu tiên và bầu ra 11 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra. Đại tá Tống Xuân Giáp, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại biểu tham dự đại hội

Phát biểu tại đại hội, Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng; Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam đã chúc mừng thành công của đại hội. Đồng thời, nhấn mạnh việc thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam nói chung và Hội Cựu CAND tỉnh Thanh Hóa nói riêng là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, là mốc son trong việc xây dựng một hệ thống tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết động viên các thế hệ cựu công an tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của đông đảo cán bộ công an hưu trí trong cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà phát biểu tại đại hội.

Để Hội phát huy được hết vai trò của mình, Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà đề nghị ngay sau đại hội, Ban chấp hành Hội sớm ban hành quy chế hoạt động và kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy; phối hợp chặt chẽ với Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh và Công an các địa phương hoàn thành việc hướng dẫn thành lập, tổ chức Đại hội Cựu CAND cấp huyện trong quý I/2024.

Mỗi hội viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và kinh nghiệm công tác trở thành nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại nơi cư trú”, tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật và tham mưu cho Công an tỉnh, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp trong đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng công an.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại đại hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Hội hoạt động hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Hội, sớm thành lập Hội Cựu CAND cấp huyện. Bản thân mỗi hội viên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, nhất là đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa công an Nhân dân” của các thế lực thù địch.

Lê Phượng