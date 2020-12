Công ty TNHH MTV Sông Chu: Điểm sáng trong các phong trào thi đua

Công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu – Chi nhánh Thủy lợi Thọ Xuân vận hành cống tiêu thủy Thọ Xuân.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” trong những năm qua, công đoàn Công ty (CT) TNHH MTV Sông Chu (sau đây gọi là CT Sông Chu) thường xuyên duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân, lao động (CBCNLĐ).

Thông qua các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo CBCNLĐ tích cực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất, kinh doanh (SXKD) của đơn vị.

CT Sông Chu có nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu cho trên 130.000 ha diện tích gieo trồng sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát lũ khu vực nông thôn và đô thị cho 22.000 ha trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Bám sát mục tiêu SXKD, hàng năm, công đoàn CT phát động các phong trào thi đua trong toàn thể CBCNLĐ, trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn; phong trào xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thi đua tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD... Các phong trào thi đua được cụ thể hóa vào công tác trọng tâm phù hợp với nhiệm vụ sản xuất: Quản lý tưới, tiêu nước, quản lý tốt công trình, chống hạn, chống úng, phòng chống bão lụt, xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ sản xuất theo mục tiêu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Sau khi phát động các phong trào thi đua, công đoàn CT chỉ đạo các công đoàn bộ phận và tổ công đoàn trực thuộc tiếp tục tổ chức phát động thi đua đến từng tổ, cụm, xí nghiệp để người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cũng như những phần thưởng kèm theo nếu thực hiện tốt các mục tiêu thi đua. Để phong trào thi đua phát triển sâu rộng, 6 tháng đầu năm và cuối mỗi năm đối với các phong trào thi đua thường xuyên và sau mỗi kỳ hoặc kết thúc đợt (chuyên đề) đối với phong trào thi đua theo đợt, CT thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết và tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; làm cơ sở thực hiện thi đua các kỳ, các đợt tiếp theo có hiệu quả, đồng thời để tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Các phong trào thi đua ở CT sông Chu đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực, sôi nổi của đội ngũ CBCNLĐ, khích lệ tinh thần làm việc, phát huy sự sáng tạo của người lao động, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động SXKD. Trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động cần cù, sáng tạo, không quản ngày đêm vận hành công trình để chống hạn, chống lụt; nhiều cụm, tổ sản xuất đã tổ chức quản lý tốt nguồn nước, quản lý tốt công trình nên công trình phát huy tối đa năng lực nhiệm vụ thiết kế. Việc đảm bảo cấp nước tưới, tiêu tốt cho bà con nông dân gieo trồng kịp thời vụ, cấp đủ nước cho sinh trưởng của cây trồng nông nghiệp đã đóng góp một phần quan trọng vào việc hoàn thành chỉ tiêu sản xuất lương thực của tỉnh và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong 5 năm qua (2015-2020) đã có hơn 60 sáng kiến thuộc lĩnh vực giải pháp kỹ thuật cơ điện, duy tu, bảo dưỡng công trình, quản lý điều hành SXKD được CT công nhận, trong đó có 4 sáng kiến được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh công nhận và xếp loại A, đó là các sáng kiến: “Nghiên cứu và tổ chức thực hiện tổng hợp các biện pháp tiết kiệm điện năng các trạm bơm tưới trong CT Sông Chu”; “Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng phương án khoán trong quản lý khai thác công trình thủy lợi để nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo an toàn công trình” của ông Lê Văn Nhị, Chủ tịch Hội đồng thành viên CT. Các sáng kiến “Một số giải pháp điều hành liên hệ thống tưới Cửa Đạt – Bái Thượng – sông Mực để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ tưới trong CT Sông Chu”; “Điều tiết phòng lũ hạ du hồ chứa nước Cửa Đạt linh hoạt, an toàn và hiệu quả” của ông Lê Văn Thủy, Tổng Giám đốc CT.

Do đẩy mạnh các phong trào thi đua, CT đã phát huy được vai trò của đội ngũ CBCNLĐ có năng lực, trình độ tâm huyết, khơi dậy được sức mạnh tập thể, tạo nên sự phấn khởi, hăng say trong lao động. Trong 5 năm qua, quá trình SXKD của CT liên tục phát triển; các chỉ tiêu SXKD năm sau cao hơn năm trước, đạt và vượt kế hoạch đề ra; máy móc, thiết bị, công trình làm việc an toàn và hiệu quả. Diện tích tưới, tiêu quy đổi năm 2019 là 116,625 nghìn ha (đạt 100% kế hoạch và tăng so với năm 2015 là 2,18 nghìn ha). Doanh thu năm 2019 đạt 196 tỷ đồng, tăng so với năm 2015 là 11,4%. Công trình, tài sản của Nhà nước được quản lý, bảo vệ an toàn; người lao động CT đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân năm 2019 đạt 79,6 triệu đồng/người/năm.

Với những kết quả, thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua, 5 năm liên tục công đoàn CT Sông Chu đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thanh Huê