Công ty TNHH May Man Seon Global với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Công ty TNHH May Man Seon Global, đóng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc) là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Trong những năm qua, công đoàn Công ty TNHH May Man Seon Global luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ). Đặc biệt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên, CNLĐ tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần giúp doanh nghiệp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Công nhân Công ty TNHH May Man Seon Global trong ca sản xuất.

Ông Trần Đức Hòa, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH May Man Seon Global, cho biết: Do đặc thù công ty chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu nên lao động nữ chiếm gần 90% lực lượng lao động. Trên mỗi cương vị công tác, nữ đoàn viên, CNLĐ luôn nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh doanh của đơn vị.

Để tổ chức tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Ban chấp hành công đoàn Công ty TNHH May Man Seon Global cụ thể hóa nội dung, tiêu chuẩn, hình thức triển khai cho phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện đăng ký, theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình; đồng thời, phát hiện nữ CNLĐ ưu tú đào tạo, bồi dưỡng để tham gia vào đội ngũ lãnh đạo của đơn vị. Nhằm tạo điều kiện cho nữ CNLĐ của công ty tham gia vào các phong trào thi đua và làm tốt vai trò đối với xã hội, gia đình, ban nữ công đã bám sát sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo công ty để đưa nội dung phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và nguyện vọng, lợi ích của nữ CNLĐ. Gắn nội dung với các phong trào như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao... Ngoài ra, công đoàn công ty tổ chức chương trình “phát triển bản thân thăng tiến nghề nghiệp” cho 400 lượt nữ CNLĐ; tổ chức chương trình rung chuông vàng; phát động cuộc thi viết “Câu chuyện của tôi” chia sẻ những băn khoăn, những việc chưa làm được và những việc mình đã làm tốt trong cuộc sống... Qua đó, tạo sự gắn kết trong tập thể và khí thế thi đua lao động sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh việc thường xuyên phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, ban chấp hành công đoàn cơ sở đã tổ chức tốt các ngày lễ như 20-10, 8-3, 1-6; tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, tập huấn cho nữ CNLĐ nhiều lĩnh vực trong công việc và cuộc sống; tạo điều kiện cho chị em được học tập, nâng cao trình độ, tiếp cận được nhiều công nghệ hiện đại, đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình. Chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với CNLĐ; tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa chủ sử dụng lao động và người lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động (3 tháng/1 lần ) và đã đạt được những kết quả tích cực.

Nhằm thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ, đặc biệt là lao động nữ, công đoàn tham gia với ban giám đốc công ty, xây dựng và thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương thưởng, nội quy lao động; quan tâm thăm hỏi động viên đoàn viên lao động khi có hiếu hỷ, ốm đau, hoạn nạn... Hiện tại, công ty đã nâng cấp bếp ăn, mua sắm các thiết bị hiện đại (nồi hơi hấp cá điện), thực phẩm đảm bảo tươi sống. Tổ chức thực hiện và duy trì chế độ ăn sáng hàng ngày cho CNLĐ tại công ty (từ tháng 12-2017 đến nay), trong đó công ty hỗ trợ tiền ăn sáng cho CNLĐ 7.000 đồng/suất, CNLĐ phải đóng 7.000 đồng/suất. Vào mùa hè, công ty hỗ trợ nước trà thanh nhiệt; mùa đông hỗ trợ trà gừng vào bữa ăn trưa cho CNLĐ... Thực hiện tốt công tác giám sát bếp ăn tập thể cho CNLĐ. Đến thời điểm này, không xảy ra trường hợp ngộ độc thức ăn tại công ty, thực phẩm được đảm bảo tươi, sạch và có địa chỉ sản xuất.

Từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, CNLĐ Công ty TNHH May Man Seon Global đã phát huy được vai trò, vị thế của nữ CNLĐ; thúc đẩy nữ CNLĐ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại doanh nghiệp, thực hiện tốt vai trò người mẹ, người vợ, người con trong gia đình. Với những nỗ lực vượt bậc của tập thể nữ đoàn viên, CNLĐ, công đoàn Công ty TNHH May Man Seon Global đã vinh dự được tặng Cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2021.

Bài và ảnh: Đức Thắng