Công đoàn Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam - chỗ dựa tin cậy của người lao động

Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam là doanh nghiệp (DN) 100% vốn Đài Loan, chuyên sản xuất giày dép xuất khẩu. Với mục tiêu sản xuất, kinh doanh gắn với việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa DN và người lao động (NLĐ), Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam có những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, giúp NLĐ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với DN.

Công đoàn Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nữ công nhân, lao động với chủ đề “Nữ công nhân, lao động với kiến thức pháp luật”.

Bà Vũ Thị Mai Loan, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam cho biết: Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam hiện có 10.400 đoàn viên sinh hoạt ở 198 tổ công đoàn. Ngay từ những ngày đầu thành lập, công đoàn đã xác định rõ vai trò là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, công nhân, lao động (CNLĐ), đồng thời là cầu nối tạo nên mối quan hệ hài hòa giữa NLĐ và công ty. Từ mục tiêu trên, ban chấp hành công đoàn từng bước cụ thể hóa các phong trào hoạt động thành những việc làm cụ thể, luôn đặt lợi ích của NLĐ lên hàng đầu.

Để khích lệ CNLĐ hăng hái tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công đoàn phát động và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn vệ sinh lao động”... Công ty khuyến khích CNLĐ trong toàn nhà máy có những sáng kiến đổi mới trong hoạt động sản xuất bằng hình thức thưởng công lớn hoặc công nhỏ tùy theo hiệu suất công việc. Các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNLĐ nhiệt tình, tích cực hưởng ứng tham gia và thu được kết quả rõ rệt, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho CNLĐ.

Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam đặc biệt coi trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong DN, mục tiêu hàng đầu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ. Công đoàn tham mưu với ban giám đốc ký hợp đồng lao động, xây dựng thang bảng lương và thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi cho NLĐ. Cụ thể, nâng tiền chuyên cần lên 280.000 đồng/người/tháng, hỗ trợ tiền xăng xe 12.000 đồng/ngày công thực tế đi làm, hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ dưới 72 tháng tuổi 50.000 đồng/tháng/cháu, hỗ trợ tiền nhà trọ 150.000 đồng/tháng; nâng mức tiền ăn ca lên 17.000 đồng. Ban giám đốc DN thống nhất thưởng tháng lương 13 cho NLĐ bằng một tháng lương cơ bản của từng người... DN thực hiện tốt các chế độ, chính sách, pháp luật đối với NLĐ, như: Thanh toán lương, chế độ thai sản, ốm đau; trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động; duy trì thường xuyên công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo môi trường sản xuất xanh - sạch – đẹp...

Là DN có phần lớn lao động là nữ nên công tác nữ công được công đoàn công ty luôn quan tâm. Nhân các ngày lễ, tết, sinh nhật đoàn viên, ban chấp hành công đoàn tổ chức chương trình giao lưu câu lạc bộ nữ công, trao quà, hoa cho nữ CNLĐ... Bên cạnh đó, công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Duy trì tốt việc công đoàn cùng lãnh đạo DN tổ chức thăm hỏi, trao quà cho gia đình CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 2.500.000 đồng/người/lần.

Đặc biệt, từ nhiều năm nay, công đoàn đã tổ chức phát động ủng hộ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ không may gặp nạn, bệnh tật hiểm nghèo, thu hút đông đảo NLĐ tham gia. Từ năm 2020 đến nay, NLĐ công ty đã ủng hộ trên 230 triệu đồng để trao tặng cho 12 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên bị mắc bệnh hiểm nghèo. Anh Ngô Thế Quế, đoàn viên công đoàn công ty chia sẻ: “Giữa tháng 2-2021, trong quá trình tiến hành tháo nguồn dây điện ở nhà xe để chuyển sang vị trí mới, do bất cẩn nên tôi bị bỏng ở mặt, mắt, tay phải. Do tình trạng quá nặng nên đã được chuyển đến Viện bỏng Trung ương và Bệnh viện Quân y 103 để điều trị. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam đã kêu gọi tất cả đoàn viên, NLĐ tham gia đóng góp ủng hộ với tổng số tiền 108.442.000 đồng để chia sẻ khó khăn, giúp tôi yên tâm điều trị. Tôi rất xúc động và vô cùng cảm ơn tổ chức công đoàn và đoàn viên, NLĐ trong DN đã giúp đỡ tôi khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Không chỉ riêng tôi, nhiều đoàn viên cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của công đoàn, sự chia sẻ của anh, chị em trong DN mỗi khi gặp khó khăn. Đối với chúng tôi, công đoàn thực sự là mái ấm của NLĐ”.

Với sự tạo điều kiện của ban lãnh đạo công ty, Công đoàn Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam đã thể hiện được vai trò của mình trong các hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của NLĐ.

Bài và ảnh: Thanh Huê