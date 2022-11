Công an Vĩnh Lộc ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 468 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 15/11, Công an Huyện Vĩnh Lộc đã huy động toàn lực lượng và 13 công an xã, thị trấn tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại lễ ra quân, Công an huyện Vĩnh Lộc đã quán triệt quan điểm: “Địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, tình hình tội phạm hoạt động phức tạp gây dư luận xấu trong Nhân dân mà không kịp thời phát hiện, báo cáo thì đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ phụ trách và trưởng công an xã đó phải chịu trách nhiệm trước công an huyện”.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 05/02/2023. Theo đó, các Đội nghiệp vụ Công an huyện và lực lượng Công an 13 xã, thị trấn nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn không để xảy ra hoạt động kích động biểu tình, phá rối an ninh, các điểm nóng gây mất ANTT, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Không để tình trạng sử dụng pháo trái phép trong dịp tết và đêm giao thừa; làm tốt công tác phòng chống cháy nổ...; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân biết, cảnh giác và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Công an huyện tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường

Lê Thu