Công an tỉnh Thanh Hóa bàn giao 32 trụ sở làm việc cho Công an các bản biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Sáng 28-2, tại bản Sốp Hào, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn đã khánh thành và bàn giao 32 trụ sở làm việc cho Công an các bản giáp biên thuộc tỉnh Hủa Phăn.

Dự buổi lễ, về phía Công an tỉnh Thanh Hóa có Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc: Đại tá Khương Duy Oanh, Đại tá Nguyễn Quang Huy; đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ và Công an các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Thường Xuân.

Về phía Công an tỉnh Hủa Phăn có Thiếu tướng En Ùn A Nông Nút, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc: Đại tá Phết Sỏn In Su Phăn; Thượng tá Ăm Phon Phăn Mạ Chăn; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện Sốp Bâu, Sầm Tớ, Viêng Say…

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an Việt Nam về việc hỗ trợ Bộ Công an Lào xây dựng trụ sở làm việc tại các bản giáp biên giới Việt Nam - Lào, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn và Công an các huyện giáp biên giới 2 tỉnh tháo gỡ khó khăn, khảo sát, lựa chọn các nhà thầu có năng lực, trình độ, uy tín để thi công 32 trụ sở làm việc cho Công an các bản giáp biên thuộc tỉnh Hủa Phăn kịp tiến độ, thời gian đề ra.

Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, để bảo đảm tiến độ thi công, xây dựng các trụ sở, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa các nguồn lực, đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho việc thi công, xây dựng các trụ sở.

Sau 2 tháng kể từ ngày khởi công, 32 công trình trụ sở làm việc của Công an các bản biên giới tỉnh Hủa Phăn đã được Công an tỉnh Thanh Hóa và các nhà thầu thi công hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đề ra.

Tại buổi lễ khánh thành, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Thiếu tướng En Ùn A Nông Nút, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn đã ký biên bản bàn giao 32 trụ sở làm việc và các trang thiết bị trang bị cho Công an các bản giáp biên giới của tỉnh Hủa Phăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Công an hai tỉnh và các nhà thầu đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành việc xây dựng 32 trụ sở làm việc cho Công an các bản biên giới tỉnh Hủa Phăn.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa - Công an tỉnh Hủa Phăn rút băng khánh thành căn nhà vừa được xây dựng tại bản Sốp Cộp, hyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, việc thi công gặp nhiều khó khăn về vận chuyển vật liệu xây dựng, thuê nhân công cũng như việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Song với sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa, sự đồng thuận, tạo điều kiện của chính quyền, Công an tỉnh Hủa Phăn và sự phối hợp tích cực của các nhà thầu, toàn bộ 32 trụ sở làm việc của Công an các xã giáp biên đã hoàn thành và bàn giao cho Công an tỉnh Hủa Phăn quản lý, đưa vào sử dụng. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, hưởng ứng “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”.

Cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Công an Việt Nam nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng, Thiếu tướng En Ùn A Nông Nút, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn khẳng định: Sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam và Công an tỉnh Thanh Hóa đối với Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Hủa Phăn là hết sức ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa lực lượng Công an hai nước, hai tỉnh.

Với những công trình được hỗ trợ, Công an tỉnh Hủa Phăn sẽ tổ chức quản lý, sử dụng một cách hiệu quả.

Đình Hợp