Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống

Sáng 26-8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Nông Cống và làm việc với cán bộ chủ chốt, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Nông Cống và Như Thanh.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Theo báo cáo của huyện Nông Cống tại buổi làm việc, cùng với 45 ca dương tính trong các khu cách ly tập trung đã được chuyển điều trị cách ly ngay sau khi phát hiện tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa (đã có 9 ca đã khỏi bệnh về cách ly y tế tại nhà), từ ngày 24 đến sáng 26-8, trên địa bàn huyện Nông Cống phát hiện các ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng, UBND huyện phối hợp với lực lượng chức năng thần tốc truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, F2, F3 và triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc.

Song song với công tác truy vết đã thực hiện xét nghiệm RT- PCR cho các F1 và các đối tượng có nguy cơ cao liên quan đến ca bệnh tại thôn Đạt Tiến 2, xã Tế Nông. Kết quả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Xét nghiệm RT-PCR cho 482 Fl và test nhanh cho 865 trường hợp trong cộng đồng có nguy cơ cao liên quan đến các ca bệnh tại thị trấn Nông Cống.

Huyện Nông Cống cũng thực hiện cách ly ngay các trường hợp F1 tại Khu cách ly tập trung thuộc Trường THPT Triệu Thị Trinh (cũ) và Khu tập thể Nhà máy đường Nông Cống (thôn Vạn Thành, xã Thăng Long). Đối với các ca F0 đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Hiện thị trấn Nông Cống đã thành lập 7 chốt kiểm soát người ra vào địa phương. Huyện cũng đã thành lập 9 chốt kiểm soát (5 chốt chặn, 4 chốt kiểm soát người ra vào huyện…). Đồng thời tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến các ca bệnh trên.

Đại diện lãnh đạo huyện Nông Cống cũng thông tin thêm về việc cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu; lượng thực, thực phẩm cho Nhân dân trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề xuất tỉnh, ngành chức năng tăng cường trang thiết bị, lực lượng công an, quân sự, y tế để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại địa phương.

Tại huyện Như Thanh, huyện đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Phú Nhuận và đối với thôn Yên Trung, xã Yên Thọ; thôn Khả La, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh. Cùng với đó, các biện pháp, các khâu phòng, chống dịch đang được ngành chức năng, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện vào cuộc thực hiện quyết liệt.

Trên cơ sở báo cáo của huyện cũng như qua công tác kiểm tra và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự buổi làm việc, kết luận buổi làm việc đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Công tác phòng, chống dịch đã chuyển trạng thái từ phòng dịch sang chống dịch, vì vậy ngành chức năng, các địa phương cần phải bình tĩnh, không hoang mang, sáng suốt, quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, và phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là rất cần thiết để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Cán bộ và người dân huyện Nông Cống phải giữ vững quan điểm bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện tốt các phương án phòng, chống dịch. Cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc, rà soát lại tất cả các khâu, các công việc, biện pháp phòng, chống dịch đang thực hiện. Khâu nào yếu phải chấn chỉnh ngay, phải dứt khoát quan điểm “ai không làm được trong lúc này đứng sang một bên”.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt và có trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp và người dân huyện Nông Cống trong việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nông Cống tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu huyện Nông Cống sắp xếp lại tổ chức và công tác điều hành phòng, chống dịch trong tình huống giãn cách, trước mắt thành lập ngay Ban Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của huyện nhằm tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các phương án, kế hoạch trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Trong công tác truy vết phải có phương án cụ thể, chi tiết và tận dụng từng giây, từng phút trong thực hiện nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm sớm khoanh vùng, dập dịch.

Phương án xét nghiệm cũng phải được xây dựng cụ thể và mở rộng đối tượng xét nghiệm đến nhóm nghi ngờ, nhóm có nguy cơ cao. Trong thời gian 2 ngày phải lấy xong mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thị trấn Nông Cống. Việc lấy mẫu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ngành Y tế tăng cường các tổ lấy mẫu cơ động vào hỗ trợ huyện Nông Cống, đồng thời xác định nguồn lây của các F0, cần thiết có thể tham khảo, xin ý kiến của các chuyên gia dịch tễ Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh - trật tự của Công an huyện Nông Cống, đề nghị Công an tỉnh điều động thêm lực lượng để hỗ trợ huyện Nông Cống, không để xảy ra các tình huống mất an ninh - trật tự hoặc lợi dụng thời điểm giãn cách, cách ly xã hội để gây rối trật tự công cộng. Đề nghị huyện Nông Cống nhanh chóng thống kê nhu cầu về lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu để có các phương án chuẩn bị, phân phối trong từng tình huống cụ thể. Sở Công thương hướng dẫn về việc điều phối, cung ứng hàng hoá, thực phẩm, hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng.

Đối với công tác tuyên truyền, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Nông Cống cần đẩy mạnh nhiệm vụ này để người dân hiểu đúng và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính. Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ huyện Nông Cống trong công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những thông tin sai lệch, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của huyện Nông Cống về việc dừng đón tiếp bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện, tổ chức phân luồng sang Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức Cầu Quan; tổ chức xét nghiệm cho tất cả y bác sỹ, nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Đối với huyện Như Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền huyện Như Thanh trong thực hiện các khâu phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của lãnh đạo huyện Như Thanh về việc áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội đối với thị trấn Bến Sung, đồng thời chỉ đạo Ngành Y tế điều lực lượng hỗ trợ huyện Như Thanh trong việc truy vết, xét nghiệm.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Nông Cống và Như Thanh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ 45 thuộc địa phận xã Hoàng Giang; chốt kiểm soát trên Quốc lộ 45 - cửa ngõ vào thị trấn huyện Nông Cống; kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại thị trấn Nông Cống.

