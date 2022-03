Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và dự kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Nhà máy Z111

Sáng 19-3, Nhà máy Z111 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (19-3-1957 - 19-3-2022). Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và trao phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho Nhà máy Z111.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Nhà máy Z111.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội; Bộ Quốc phòng và một số bộ, ban, ngành. Về phía các tỉnh có lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nam…

Các đại biểu dự buổi lễ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo Nhà máy Z111 ôn lại quá trình 65 năm xây dựng và phát triển.

Nhà máy Z111 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng là một trong những nhà máy quân giới ra đời sớm nhất tại Việt Nam. Trong hành trình phát triển, Nhà máy Z111 đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Hiện nay, Z111 là nhà máy duy nhất trong Quân đội làm nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí bộ binh trang bị cho lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

Nhà máy Z111 đã chủ động, nỗ lực hoàn thành sản xuất các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, Nhà máy Z111 đã nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ, chế tạo thành công nhiều loại vũ khí, trang bị mới với tính năng ngày càng hiện đại. Bên cạnh đó, Nhà máy luôn xác định phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng là nhiệm vụ chính trị có nghĩa quan trọng cả về trước mắt và lâu dài. Nhà máy đã tận dụng tối đa công suất, trình độ công nghệ để sản xuất nhiều mặt hàng phục vụ nền kinh tế trong nước và xuất khẩu.

Với những cống hiến, đóng góp cho nền công nghiệp quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nhà máy Z111 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, Nhà máy Z111 vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển sản xuất các thế hệ súng bộ binh mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hóa quân đội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Nhà máy Z111 đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, bám sát đường lối, chủ trương, các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Tiếp tục tham mưu chiến lược để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 08 ngày 26-01-2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội duyệt đội danh dự.

Xác định nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng là chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh việc phát huy nội lực là chủ yếu, cần tập trung huy động đa dạng các nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp quốc phòng từ Quỹ dự trữ ngoại hối, nguồn ngân sách nhà nước, vốn đối ứng, quỹ đầu tư phát triển và nguồn tài chính của doanh nghiệp...

Các bộ, ngành Trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện giúp cho Quân đội triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia mà Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng công nghiệp quốc phòng hiện đại, cần phải tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ. Chủ động tăng cường hợp tác quốc tế trong việc đào tạo nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị quân sự; phát huy trí tuệ tập thể, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị sát với yêu cầu tác chiến mới của lực lượng vũ trang.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trồng cây lưu niệm tại Nhà máy Z111

Quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, Nhà máy cần phát huy tối đa hiệu năng của dây chuyền, thiết bị hiện có để phục vụ công nghiệp dân sinh, tăng cường xuất khẩu. Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất cao; trước tiên tạo sự đồng thuận trong tập thể lãnh đạo chỉ huy và toàn thể cán bộ, công nhân viên.

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối đơn vị, nhất là trong nghiên cứu, chế thử vũ khí mới. Thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, xây dựng môi trường văn minh công nghiệp. Đồng thời thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân địa phương nơi đóng quân, tăng cường các hoạt động xã hội góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Nhà máy Z111.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng Nhà máy Z111 sẽ phát huy truyền thống 65 năm, tiếp tục phát triển, trở thành mô hình mới trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại; cùng với các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và toàn quân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống.

Minh Hiếu