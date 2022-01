Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các cơ quan, đơn vị, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức theo dõi sát diễn biến cung - cầu hàng hoá và dịch vụ để kịp thời có biện pháp bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố triển khai các chương trình bình ổn thị trường, các hoạt động kết nối cung cầu phù hợp với tình hình dịch COVID-19, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, về khu công nghiệp gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa hàng về vùng sâu, vùng xa, hải đảo, đặc biệt là các vùng bị thiệt hại do thiên tai và khu vực thực hiện giãn cách do phòng, chống dịch COVID-19.

Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhưng đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Tập trung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng hóa gian lận xuất xứ nguồn gốc; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh, bán hàng trên mạng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng... Đặc biệt chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và mặt hàng y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nâng cao ý thức của người dân trong phòng tránh, tố giác các hành vi kinh doanh trái pháp luật.

b) Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nguyên vật liệu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; chủ động có phương án bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất tại các nhà máy, khu công nghiệp ngay cả khi có trường hợp mắc COVID-19; bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của người dân và cung cấp điện cho các cơ sở y tế để khám chữa bệnh, không để thiếu điện trong mọi tình huống; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nông sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, khai thác, nuôi trồng thủy sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của Nhân dân trong dịp Tết. Rà soát, có kế hoạch cụ thể đảm bảo cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn trước, trong và sau Tết, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá; có các phương án chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 để ổn định sản xuất; đặc biệt là tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 12/11/2021. Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, chống rét, chống cháy rừng và phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, tạo nguồn cung hàng hoá an toàn, ổn định trong dịp Tết. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 11/CT[1]UBND ngày 01/6/2021.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Hướng dẫn các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Tăng cường thông tin, quảng bá du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng, lễ hội và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người xứ Thanh đến du khách, bạn bè trong nước và quốc tế.

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tình hình dịch bệnh COVID-19 của từng địa phương; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng các hoạt động văn hóa, lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì

a) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân ở vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, bão, lũ, sạt lở, người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi... ) để quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết, động viên các đối tượng chính sách, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch, các đơn vị trực Tết, khu điều trị, khu cách ly, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu...

b) Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo dõi sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh; quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid[1]19; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn, không để xảy ra đình công, lãn công trái pháp luật, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và mất an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo cho mọi người lao động có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

c) Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19, trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. d) Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để lãnh đạo tỉnh đi thăm, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ, chiến sỹ, bệnh nhân nghèo, công nhân lao động làm nhiệm vụ trong ngày Tết.

5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân. Chủ động các phương án đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19 nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly và điều trị phù hợp ngay khi phát hiện ca bệnh; thần tốc hơn nữa về tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, bảo đảm tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả; chuẩn bị sẵn sàng các trạm y tế lưu động tại các khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao; đẩy mạnh truyền thông thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, không lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ 02 mũi và mũi thứ 3 vắc xin phòng COVID-19. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người theo quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Kế hoạch 289/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu.

b) Phối hợp với các sở, ngành quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra nhanh các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở các điểm du lịch, khu di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra trên trang thông tin điện tử về an toàn thực phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Chỉ đạo các cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị (nhất là máy thở, ô xy y tế) để điều trị người bệnh COVID-19, cấp cứu do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, sinh đẻ trong những ngày Tết. Các cơ sở y tế, bệnh viện thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức thực hiện các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, phân tuyến, giám sát phòng, chống dịch bệnh hiệu quả đối với người bệnh, người nhà người bệnh đến khám, tư vấn, điều trị; thực hiện nhiệm vụ kép đảm bảo an toàn cho bệnh viện, phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới và khám, chữa bệnh tốt; đẩy mạnh thực hiện khám, tư vấn, điều trị từ xa.

d) Đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, tăng giá hàng loạt; tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi đầu cơ, tích trữ, buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành.

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, tập trung vào các mặt hàng thực hiện bình ổn giá, nhất là ở các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí, điểm tham quan, du lịch,...; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giá; tăng cường quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đúng chế độ, chính sách quy định. Kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, nợ công, tài sản công; kịp thời xuất cấp hàng dự trữ theo đúng quy định nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là tại các vùng xảy ra thiên tai, bão lũ, khu vực có dịch COVID-19 áp dụng biện pháp cách ly, phong tỏa, không để người dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

7. Sở Giao thông Vận tải chủ trì

a) Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết; kiểm tra việc niêm yết công khai giá cước vận tải, giá vé vận chuyển hành khách theo quy định; bảo đảm linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trong dịp Tết, nhất là đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

b) Phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông; xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở hàng quá khổ, quá tải trọng, vi phạm kích thước thùng hàng, quá niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông; đồng thời, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện không chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, các hành vi chèo kéo, chở quá số người và đón trả khách không đúng nơi quy định; có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch vệ sinh thú y trên các phương tiện vận tải.

c) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; khẩn trương rà soát, bổ sung các biển báo giao thông tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; tập trung chỉ đạo duy tu, bảo dưỡng các đoạn đường đã xuống cấp, hư hỏng theo phân cấp quản lý, đảm bảo thuận lợi, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông dịp trước, trong và sau Tết.

d) Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về kế hoạch phục vụ vận tải Tết; thông báo công khai về Kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị trong ngành giao thông vận tải có liên quan để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của hành khách và người dân.

e) Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1725/CĐ-TTg ngày 12/12/2021 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu, căn cứ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh; nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động giải quyết các tình huống, không để bị động bất ngờ; tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là ma túy, buôn lậu; kiên quyết ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu, cảng biển. Tăng cường kiểm soát, duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; phối hợp với các sở, ngành, cơ quan trong việc cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, nguồn lực chi viện cho các địa phương phòng, chống dịch COVID-19.

9. Cục Quản lý Thị trường tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó tập trung vào một số mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết như: rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận trong đo lường, đóng gói, tăng giá bất hợp lý để thu lợi bất chính, gây mất ổn định thị trường.

10. Công an tỉnh chủ trì

a) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân.

b) Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong nước; ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

c) Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự nghiêm trọng, can dự vào các hoạt động kinh tế; tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm nguy hiểm và các ổ, nhóm cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá...

d) Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm; không để xảy ra đốt pháo trái phép trong dịp Tết, nhất là trong đêm Giao Thừa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, chung cư thực hiện tốt các quy định về phòng, chống cháy nổ; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ, đốt pháo; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

đ) Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông vận tải có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

e) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú của công dân và người nước ngoài; phối hợp với lực lượng y tế và các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

11. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông, internet, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân và phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp trong dịp Tết; thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương, chính sách của Nhà nước, quy định về sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thị trường, nguồn cung, giá thực phẩm, các mặt hàng bình ổn phục vụ người dân trong dịp Tết và các thông tin về phòng, chống dịch COVID-19, tích cực cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ các thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra tình trạng thông tin thất thiệt, gây hoang mang cho người tiêu dùng, làm bất ổn thị trường.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức lễ hội, khuyến khích tổ chức theo mô hình trực tuyến; ứng dụng công nghệ trong việc quản lý, phát hiện, truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19; thông tin, tuyên truyền về thông điệp để thống nhất nhận thức và hành động theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; tuyên truyền các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế; thường xuyên cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui Xuân, đón Tết trong trạng thái bình thường mới.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh dân tộc, vẻ đẹp truyền thống, giá trị nhân văn của Việt Nam đối với người nước ngoài tới Việt Nam và bà con Việt kiều về Việt Nam ăn Tết.

12. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện tốt các chính sách tiền tệ, tín dụng của Trung ương trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai; tăng cường huy động vốn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trước và sau Tết, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, tham gia bình ổn thị trường, giá cả; bảo đảm việc cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, đáp ứng nhu cầu thanh toán cao vào cuối năm; tổ chức các dịch vụ ngoại hối, thu đổi ngoại tệ phục vụ khách du lịch; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật; đảm bảo các hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, thông suốt; tăng cường giám sát an ninh mạng và triển khai các biện pháp kỹ thuật, bố trí nhân sự cần thiết để đảm bảo an toàn hoạt động của các hệ thống thanh toán và các hệ thống liên quan.

13. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; đề cao giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của Nhân dân; phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phản ánh kịp thời không khí vui Xuân, đón Tết của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và của người Thanh Hóa trên mọi miền của Tổ quốc. Cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá hàng hóa, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp Tết; kịp thời đưa tin các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong việc thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết; tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước; kịp thời thông báo diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; tăng cường bản tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tình hình giao thông trong các ngày trước và sau Tết; tích cực cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

14. Cục Thuế tỉnh tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu thuế, chống thất thu, gian lận thuế; đôn đốc các đối tượng trong việc kê khai, nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nợ đọng thuế; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế.

15. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị

a) Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị này; tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện nghiêm thông điệp 5K; chủ động dự báo, đánh giá nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh và từng địa phương để xây dựng và thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tuyên truyền Nhân dân vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết; kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định. Tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội, vui xuân, đón Tết, kỷ niệm ngày truyền thống, sinh hoạt tôn giáo, đám cưới, gặp mặt, mừng thọ, đám tang... theo đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Các huyện, thị xã, thành phố không trông chờ vào sự hỗ trợ của tỉnh; phải chủ động bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tổ chức mua kít xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-COV-2 và các sinh phẩm cần thiết khác phục vụ công tác xét nghiệm; chủ động thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên và định kỳ trên địa bàn, ưu tiên những khu vực, nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh như: trường học, bệnh viện, chợ, cơ sở sản xuất có nhiều lao động, trung tâm thương mại, điểm sinh hoạt tôn giáo..., nhằm kịp thời sàng lọc, phát hiện, bóc tách và thực hiện điều trị F0, thực hiện cách ly F1 theo quy định, không để dịch bệnh ngấm sâu, lan rộng trong cộng đồng; tổ chức tốt việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng theo kế hoạch phân bổ của tỉnh.

Nếu địa phương nào để dịch bệnh bùng phát, lây lan rộng trên địa bàn do nguyên nhân chủ quan thì đồng chí Bí thư Huyện, Thị, Thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và Nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng nguồn cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

b) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình bị thiệt hại do thiên tai; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói, không có chỗ ở trong dịp Tết.

c) Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, nhất là khu vực trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, điểm dừng đỗ xe, khu vui chơi, giải trí; thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp trong những ngày Tết.

d) Tổ chức tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức; thành phần gọn nhẹ; tập trung vào các vấn đề trọng tâm, thiết thực, nhất là các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022; đặc biệt, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; dành thời gian nghỉ Tết chủ yếu cho gia đình, người thân; không biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng công quỹ nhà nước để tổ chức liên hoan, thăm quan, du lịch, lễ hội.

e) Không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh, để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

g) Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao dịch của Nhân dân.

h) Phát động sâu rộng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022 gắn với Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 và Kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 24/5/2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân với các nội dung, hình thức phù hợp, tạo khí thế sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, phấn đấu đạt thành tích cao trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm.

i) Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức trực Tết, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch và danh sách trực Tết, gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 24/01/2022 (ngày 22 tháng Chạp năm Tân Sửu 2021); tổng hợp tình hình trước Tết của ngành, địa phương, đơn vị, báo cáo nhanh UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 28/01/2021 (ngày 26 tháng chạp năm Tân Sửu) và báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau Tết vào ngày 03/02/2021 (ngày 03 tháng giêng năm Nhâm Dần); đồng thời, gửi qua địa chỉ thư điện tử: minhnq@thanhhoa.gov.vn. Khi có tình huống đột xuất, sự cố bất ngờ, phải báo cáo kịp thời qua số điện thoại: 0237.3852.246; fax: 0237.3851.255.

16. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tổ chức vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; sản xuất và sử dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm bẩn; không tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, thuốc nổ trái phép và thả đèn trời trong Đêm Giao thừa.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách./.