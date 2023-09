Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân

Theo dự kiến chương trình, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽkhai mạc vào ngày 23-10-2023 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và dự kiến bế mạc vào ngày 29-11-2023. Kỳ họp này được tiến hành theo 2 đợt, gồm: Đợt 1 từ ngày 23-10 đến ngày 10-11-2023; đợt 2 từ ngày 20 đến ngày 29-11-2023. Tại Kỳ họp thứ 6 này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và Nghị quyết về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Đồng thời, cho ý kiến đối với 8 dự án luật là Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng - an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đặc biệt, Quốc hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024 (trong đó có xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024); xem xét Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026; xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ, gồm: kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.