Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Đông Sơn

Ngày 15-6, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại huyện Đông Sơn. Cùng tham gia có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, kiểm tra tình hình sản xuất tại Nhà máy chế biến lúa gạo của Công ty Sao Khuê đóng tại xã Đông Hoàng.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất tại nhà máy chế biến lúa gạo của Công ty Sao Khuê đóng tại xã Đông Hoàng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những kết quả bước đầu mà Công ty đã đạt được, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Công ty đối với sự phát triển của huyện Đông Sơn, cũng như đối với Ngành Nông nghiệp của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Từ một tỉnh thiếu lương thực, đến nay Thanh Hóa đang duy trì sản lượng lương thực hàng năm khoảng trên 1,5 triệu tấn, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn, mà còn có một phần để tiêu thụ hàng hóa trong nước và tham gia xuất khẩu. Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chế biến lúa gạo của tỉnh, Công ty Sao Khuê cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, mở rộng vùng nguyên liệu, phát huy tối đa công suất dây chuyền máy móc, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, cần quan tâm nghiên cứu phục hồi, phát triển các giống lúa đặc sản truyền thống của tỉnh Thanh Hóa; tập trung xây dựng các sản phẩm gạo chất lượng cao, thương hiệu mạnh, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong Công ty vững mạnh; chăm lo đời sống mọi mặt cho người lao động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm khu trang trại sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ - thương mại nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36 tại xã Đông Tiến.

Đến thăm khu trang trại sản xuất nông nghiệp hữu cơ của công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36 tại xã Đông Tiến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho rằng: Việc Công ty đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp hữu cơ là một hướng đi đúng, phù hợp với xu thế phát triển của nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, địa phương liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện về đất đai, thủ tục đầu tư để Công ty phát triển sản xuất, kinh doanh sản xuất sang các huyện Thiệu Hóa, Quảng Xương và TP Sầm Sơn.

Lãnh đạo huyện Đông Sơn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các đồng chí trong đoàn công tác đều đánh giá năm 2021 huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiều chỉ tiêu; cơ cấu giá trị sản xuất các ngành chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 50 triệu đồng/năm (đứng thứ 5/27 huyện, thị)...

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Sơn dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn tăng cao so với cùng kỳ, tổng thu ước đạt trên 1.601 tỷ đồng, đạt 250% dự toán tỉnh giao, 87% dự toán huyện giao; tích tụ 114,35 ha đất nông nghiệp để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có nhiều kết quả tích cực… Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Văn hóa - xã hội phát triển đồng đều; An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Hiện nay Đông Sơn là một trong những huyện dẫn đầu trong các phòng trào của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Các ý kiến cũng đã phân tích, làm rõ những tiềm năng, thế mạnh nhằm thúc đẩy Đông Sơn phát triển trong thời gian tới. Trong đó, tập trung triển khai thu hút đầu tư những lĩnh vực về phát triển công nghệ điện tử, nông nghiệp công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn; phát triển hạ tầng giao thông, cụm công nghiệp, quy hoạch đô thị tạo động lực cho Đông Sơn phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá huyện Đông Sơn đã chuẩn bị báo cáo công phu, những số liệu, kết quả đã thể hiện được bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của huyện những năm gần đây. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ rất kịp thời và có hiệu quả của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đến nay có những chỉ tiêu gần đạt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, nhiều chỉ tiêu quan trọng của huyện đứng trong nhóm huyện, thị xã, thành phố dẫn đầu của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Sơn tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn cần phải thẳng thắn nhìn nhận là so với tiềm năng, lợi thế, thời cơ, vận hội, sự phát triển của huyện vẫn còn những mặt hạn chế, cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, đó là: Kinh tế tăng trưởng cao, nhưng thiếu bền vững và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện; Công nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao không nhiều; việc củng cố, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới ở một số xã còn hạn chế. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ quy mô còn nhỏ, chưa đa dạng, chủ yếu là may mặc và xăng dầu. Thu ngân sách tăng cao, nhưng nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh chiếm tỷ trọng nhỏ, chủ yếu vẫn là từ đấu giá quyền sử dụng đất. Công tác quản lý, sử dụng đất đai cũng còn mặt hạn chế… Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế; công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số nơi chưa được coi trọng đúng mức. Năng lực quản lý, điều hành, trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ, công chức chưa ngang tầm nhiệm vụ…

Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Sơn tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn cần nghiêm túc rà soát, đánh giá lại những kết quả đạt được và những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; phân tích, làm rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được và hạn chế trên từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế; lựa chọn những công việc quan trọng, thiết yếu, có trọng tâm, trọng điểm để quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công, tạo động lực, sức lan tỏa để thực hiện nhiệm vụ phát triển chung của huyện.

Trên cơ sở phân tích tiềm năng, thế mạnh, truyền thống lịch sử văn hóa, đất và người huyện Đông Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ngày 26-01-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 902-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc xây dựng Đề án để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét thông qua, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện để hoàn thành việc sáp nhập trước ngày 1-7-2023, góp phần tạo xung lực mới cho thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn phát triển.

Về nhiệm vụ trọng tâm của huyện Đông Sơn trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cả hệ thống chính trị của huyện Đông Sơn phải tiếp tục gìn giữ, củng cố, dày công chăm lo vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và các tầng lớp Nhân dân. Có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực chuyển hóa truyền thống cách mạng văn hóa, lịch sử lâu đời phong phú, đa dạng và đậm đà bản sắc thành nguồn lực cho phát triển. Trước mắt, huyện cần phải tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, làm cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân trong huyện nhận thức đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa tầm quan trọng của việc sáp nhập huyện Đông Sơn về TP thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chỉ còn hơn 1 năm nữa, việc sáp nhập huyện Đông Sơn về TP Thanh Hóa sẽ có hiệu lực. Huyện Đông Sơn cần phối hợp chặt chẽ với TP Thanh Hóa và các ngành chức năng của tỉnh khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho việc sáp nhập.

Cùng với việc chuẩn bị sáp nhập, huyện phải tiếp tục triển khai các công việc thường xuyên, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, năm 2023. Tuyệt đối không để xảy ra hai thái cực: thứ nhất là tình trạng tranh thủ trước sáp nhập để làm mưu lợi trước mắt, lợi ích cục bộ của cá nhân hay đơn vị; thứ hai tình trạng vì sáp nhập mà lơ là, thiếu quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu càng trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, càng phải nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sở quan trọng để xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ khi tiến hành sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trước mắt, huyện Đông Sơn cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế nhanh và bền vững nhưng cương quyết không “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng là nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp giá trị và gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Tiếp tục đẩy mạnh tích tụ và tập trung đất đai để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư hình thành các vùng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước hình thành một số sản phẩm hàng hóa chủ lực như: gạo chất lượng cao, cây con có giá trị kinh tế cao… Nhất thiết ở Đông Sơn phải gắn phát triển kinh tế nông nghiệp với kinh tế nông thôn và giải quyết các vấn đề nông dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện xã nông thôn mới đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại và gắn với phát triển đô thị; thực hiện Chương trình OCOP, phấn đấu mỗi xã có nhiều sản phẩm OCOP và nhiều sản phẩm OCOP trong một xã, góp phần đưa nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với kinh tế đô thị; tập trung đầu tư và hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, cụm làng nghề theo quy hoạch đã được phê duyệt. Quan tâm phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; quan tâm phát triển dịch vụ du lịch gắn với khai thác và phát huy các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu trên địa bàn bảo đảm kết nối đồng bộ với các trọng điểm du lịch của tỉnh.

Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, đô thị thông minh… Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

Cùng với quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Đông Sơn cần quan tâm đến văn hóa, giáo dục, đảm bảo an ninh - trật tự không để xảy ra bị động… Làm tốt nhiệm vụ “then chốt” là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường củng cố sức mạnh khối đoàn kết trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân, nhất là đoàn kết lương giáo.

Để thực hiện được các mục tiêu nhiệm vụ đã nêu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ lãnh đạo phải sâu sát cơ sở, biết dựa vào dân, lắng nghe Nhân dân và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của huyện Đông Sơn.

Minh Hiếu