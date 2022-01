Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng: Huyện Mường Lát cần quyết tâm, nỗ lực cao nhất, có biện pháp linh hoạt, hiệu quả, sớm đẩy lùi dịch COVID-19

Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2022, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đồng bào huyện Mường Lát, địa phương đang có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong tỉnh; kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và chúc tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, động viên gia đình anh Thao Văn Pó ở bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho gia đình anh Thao Dính Pó ở bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 tại bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn. Đây là 1 trong 4 xã “vùng đỏ” của huyện Mường Lát, với hơn 200 ca F0 đã được ghi nhận trong vòng 2 tuần trở lại đây.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của người dân; đồng thời bày tỏ cảm thông, chia sẻ với những khó khăn do dịch bệnh gây ra đối với cuộc sống của đồng bào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên bà con nỗ lực khắc phục khó khăn, chấp hành tốt các quy định, hướng dẫn cách ly y tế để bảo vệ an toàn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền theo phong tục của đồng bào Mông, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gửi tới đồng bào dân tộc Mông nói riêng, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Lát nói chung lời chúc mừng tốt đẹp, chúc mọi người, mọi nhà gặp nhiều may mắn, mạnh khỏe, bình yên và tiến bộ trong năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, động viên gia đình Thao Văn Co ở bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng huyện Mường Lát 10.000 test nhanh kháng nguyên, 10.000 khẩu trang, 3.000 phần quà với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng, mỗi phần quà gồm 15kg gạo, 2 lít dầu ăn, 2 lít nước mắm, 2 gói bột canh, 1kg cá khô, 1 hộp khẩu trang.

Đến nay, để hỗ trợ huyện Mường Lát phòng, chống dịch, ngoài việc tăng cường lực lượng, tỉnh đã cấp cho huyện 50.000 test nhanh kháng nguyên, 1.000 hộp sữa, 200 thùng mỳ tôm cùng nhiều loại vật tư, thiết bị y tế, trang bị bảo hộ phòng dịch và 3.000 phần quà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ chốt phòng, chống dịch COVID-19 bản Kéo Té, xã Nhi Sơn.

Lãnh đạo huyện Mường Lát báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tính từ ngày 17 đến ngày 31-12-2021, trên địa bàn huyện Mường Lát đã ghi nhận 623 ca dương tính với COVID-19. Toàn huyện đã công bố cấp độ dịch là cấp 3, tức là “vùng cam”; trong số 8 xã, thị trấn thì có 4 xã cấp độ 4, “vùng đỏ” và 4 xã, thị trấn là “vùng cam”.

Trên địa bàn huyện đã kích hoạt 4 khu điều trị bệnh nhân COVID-19, đến nay đã có 319 trường hợp khỏi bệnh, ra viện; còn 304 trường hợp đang được tiếp tục điều trị. Huyện cũng đã tổ chức cách ly hơn 3.400 F1, hơn 8.700 F2.

Với sự hỗ trợ tích cực của tỉnh, đến nay tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên tại Mường Lát đạt 98,17%, mũi 2 đạt 90,18%; độ tuổi từ 12 đến 14 đạt 98,43% mũi 1; độ tuổi từ 15 đến 17 đạt 98,19% mũi 1 và 93,25% mũi 2.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc với huyện Mường Lát.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mường Lát và xã Trung Lý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể cũng như đồng bào trong tỉnh luôn dành cho huyện Mường Lát - huyện miền núi biên giới xa xôi và còn nhiều khó khăn nhất tỉnh những tình cảm tốt đẹp, trách nhiệm và sự quan tâm cao nhất, đặc biệt là những khi có thiên tai, dịch bệnh.

Nhắc lại tính chất phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Mường Lát từ giữa tháng 12-2021 đến nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực của huyện Mường Lát và các lực lượng tăng cường của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 suốt những ngày vừa qua.

Với sự hỗ trợ tích cực của tỉnh và cố gắng của các lực lượng tại chỗ, đến nay Mường Lát đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Số ca F0 mới phát hiện trong những ngày gần đây có xu hướng giảm; tổng số ca F0 nhiều, nhưng mới chỉ có 1 trường hợp tử vong do nền bệnh lý mãn tính nặng.

Kết quả đó cũng khẳng định những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống dịch của chúng ta thời gian qua là đúng hướng và hiệu quả rất tốt; góp phần giảm thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân, thực hiện tốt phương châm “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Đặc biệt, qua công tác phòng, chống dịch, niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được củng cố, tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Mường Lát, nhất là trong nhận thức của cán bộ, Nhân dân về công tác phòng, chống dịch; việc kiểm soát, quản lý người từ vùng dịch trở về còn lỏng lẻo; công tác xét nghiệm tầm soát, tiêm vắc xin phòng dịch còn chậm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ở một số xã chưa quyết liệt, sát sao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện Mường Lát vẫn còn rất phức tạp. Trong khi đó, trước mắt đang là thời gian đầu năm mới 2022, sắp đến tết cổ truyền, số người ra vào địa bàn sẽ tăng lên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Mường Lát phải quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch. Đồng thời, bằng mọi biện pháp quyết liệt, hiệu quả nhất để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, cố gắng ngăn chặn việc phát sinh các ca F0 mới trên địa bàn.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân về dịch COVID-19 và công tác phòng, chống dịch, sử dụng nhiều phương tiện và hình thức để các nội dung tuyên truyền đến được với mọi người dân. Phải xác định phòng dịch sẽ hiệu quả và đỡ tốn kém hơn rất nhiều so với chống dịch khi dịch bùng phát. Phải quản lý thật tốt người ra vào địa bàn, thực hiện nghiêm quy định về khai báo y tế và cách ly tại nhà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Hiện nay tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân theo các nhóm tuổi trên địa bàn huyện Mường Lát đang thấp hơn so với bình quân toàn tỉnh, do vậy huyện cần phải tích cực đẩy nhanh công tác tiêm phòng, phải rà từng đối tượng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tiêm phòng, vì đây là biện pháp vô cùng quan trọng để bảo vệ người dân trước đại dịch toàn cầu.

Sử dụng có hiệu quả số test nhanh kháng nguyên mà tỉnh đã cấp, tổ chức xét nghiệm tầm soát để sớm phát hiện và bóc tách kịp thời các F0.

Cùng với đó, công tác truy vết, cách ly và điều trị cũng phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả. Đặc biệt là việc cách ly tại nhà chỉ được áp dụng đối với những gia đình có đủ điều kiện theo quy định của ngành Y tế. Những trường hợp không đủ điều kiện vẫn phải cách ly tập trung.

Yêu cầu huyện Mường Lát phải bám sát chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết nguyên đán cổ truyền Nhâm Dần 2022 cho Nhân dân, đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19; chăm lo đời sống cho Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, chủ động phương án giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những khó khăn mà đại dịch COVID-19 gây ra cũng chính là một phép thử quan trọng đối với năng lực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên huyện Mường Lát. Tỉnh luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ lớn nhất cho Mường Lát, nhưng huyện cũng không được có tâm lý trông chờ, ỷ lại, những việc trong khả năng thì nhất định phải chủ động làm cho tốt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất giao nhiệm vụ cho Tổ công tác đặc biệt của tỉnh tiếp tục ở lại để lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ huyện cho đến khi dịch hoàn toàn được đẩy lùi. Tỉnh cũng sẽ vận động các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí để mua một xe cứu thương mới tặng huyện Mường Lát, phục vụ công tác phòng, chống dịch và cấp cứu cho người bệnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong muốn và tin tưởng với sự quyết tâm, nỗ lực cao nhất và những biện pháp linh hoạt, hiệu quả, Mường Lát sẽ sớm đẩy lùi dịch COVID-19, trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Nhân dịp năm mới 2022, chuẩn bị đón tết của đồng bào Mông và tết cổ truyền Nhâm Dần, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Mường Lát đoàn kết, tiếp tục triển khai tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần cùng với cả tỉnh thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

