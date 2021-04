Báo chí Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Chiều 29-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban Báo chí - Xuất bản tháng 4-2021.

Toàn cảnh hội nghị giao ban Báo chí – Xuất bản tháng 4-2021.

Theo báo cáo, tháng 4-2021 các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Về lĩnh vực chính trị, đã cập nhật, phản ánh diễn biến và kết quả kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khoá XIV; đăng tải, đưa tin các ý kiến tham gia thảo luận của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; chuyển tải kiến nghị của cử tri trong tỉnh đến Quốc hội. Tập trung thông tin những kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, khoá XIV và HĐND tỉnh khoá XVII với nhiều dấu ấn đậm nét.

Đặc biệt, để góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, các cơ quan báo chí đã xây dựng nhiều chuyên mục, tin, bài về công tác chuẩn bị, các bước trong quy trình thực hiện bầu cử; công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri tham gia cuộc bầu cử.

Về lĩnh vực kinh tế, đã tập trung phản ánh những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội quý I và tháng 4-2021; các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp phát triển trong thời gian tiếp theo.

Bên cạnh đó, thông tin báo chí đi sâu phản ánh những tồn tại, hạn chế trong thu hút đầu tư, vấn đề nợ đọng BHXH ở các doanh nghiệp, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản…

Về văn hoá, văn nghệ, đã cập nhật thông tin các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch trong nước và quốc tế. Trong đó, chú trọng quảng bá tiềm năng về văn hóa và du lịch xứ Thanh, điểm nhấn là Lễ khai trương Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Các vấn đề xã hội được dư luận quan tâm cũng đã được phản ánh kịp thời, như tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, việc xả thải gây ô nhiễm môi trường nước của các doanh nghiệp trên địa bàn một số huyện…

Nhiều bài viết sau khi đăng tải đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng kiểm tra, xác minh và có giải pháp xử lý.

Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Trong tháng 4-2021 có gần 700 tin, bài, hình ảnh đăng tải trên các báo, tạp chí, phản ánh toàn diện đời sống xã hội của tỉnh.

Công tác chỉ đạo, quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, phát hành báo được chú trọng.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng biên tập Báo Thanh Hóa đánh giá trong tháng 4 các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng để tuyên truyền.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã thảo luận, đánh giá làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác thông tin, tuyên tryền tháng 4-2021. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong thời gian tiếp theo, đặc biệt là tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong tháng 5.

Một số đại biểu đề xuất các cơ quan chức năng có sự trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời để báo chí tuyên truyền hiệu quả, chính xác về hoạt động bầu cử; tiếp tục quán triệt các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Sở Thông tin và Truyền thông đưa nội dung số hóa báo chí trong tỉnh vào chương trình số hoá của toàn tỉnh…

Đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh thông tin về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp thu các ý kiến, đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá trong tháng 4-2021, các cơ quan báo chí đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các ban, ngành chức năng của tỉnh. Nhờ đó, hoạt động báo chí - xuất bản tương đối ổn định, phản ánh đa dạng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền đậm nét công tác triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU, ngày 3-2-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng với cơ quan báo chí nhằm tuyên truyền hiệu quả, kịp thời, chính xác về cuộc bầu cử.

Tập trung phản ánh những kết quả đạt được trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ở các địa phương. Thông tin chính xác, kịp thời nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo duy trì thành quả công tác phòng, chống dịch để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.­

Bên cạnh đó, báo chí cần quan tâm tuyên truyền sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và Nghị quyết số 05-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020.

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, an ninh thông tin, an ninh mạng; kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Sở Nội vụ thông tin về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

Nguyễn Mai