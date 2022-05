Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại TP Thanh Hóa

Chiều 19-5, đoàn công tác Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát về công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa báo cáo công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện các chỉ đạo, cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư, giai đoạn 2016-2020 UBND TP Thanh Hóa thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thuê đất thực hiện dự án.

Giai đoạn 2016-2020, TP Thanh Hóa đã tham gia thẩm định 225 dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất. Trong đó có 190 dự án đồng ý sau thẩm định và 35 dự án không đồng ý do chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn và rà soát theo chỉ đạo về lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh. Hiện nay, có 111 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng nguồn vốn hơn 8.346 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng đất của các dự án khoảng 250 ha. Trong đó có 40 dự án đã hoàn thành, 55 dự án đang thực hiện, 6 dự án chưa thực hiện. Hầu hết, các dự án trên địa bàn triển khai chậm so với tiến độ đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải xin gia hạn.

Thành viên Đoàn giám sát tham gia các ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi giám sát, UBND TP Thanh Hóa đã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, trong đó chủ yếu là công tác GPMB. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư sau khi được chấp thuận chủ trương không tập trung nguồn lực thực hiện dự án. Đồng thời, đề xuất HĐND tỉnh, UBND tỉnh điều chỉnh bảng giá đất sát với tình thực tế và nâng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác GPMB; phân công cơ quan đầu mối giám sát quá trình triển khai, tiến độ thực hiện các dự án; ban hành mẫu báo cáo giám sát tiến độ đầu tư và tiêu chí cụ thể để các địa phương làm cơ sở đề xuất việc thu hồi dự án chậm tiến độ trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã cho ý kiến vào các hạng mục báo cáo chi tiết về công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn TP Thanh Hóa. Đồng thời đề nghị TP Thanh Hóa giải trình rõ và toàn diện hơn nguyên nhân về việc tham mưu chủ trương chậm về mặt thời gian; vấn đề phần lớn các dự án trên địa bàn triển khai chậm tiến độ; các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án trong thời gian tới...

Lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa tiếp thu, giải trình các nội dung được đề xuất.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá, ghi nhận những nỗ lực trong công tác tham mưu, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn. Trong đó, công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính trên địa bàn TP đã có những cải thiện đáng kể theo hướng đồng hành cùng nhà đầu tư. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn trong công tác GPMB trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng yêu cầu UBND TP Thanh Hóa làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế và chất lượng công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn, nhất là với những dự án thực hiện tham mưu chậm; công tác nắm bắt, theo dõi tiến độ triển khai các dự án.

Với các kiến nghị, đề xuất của UBND TP Thanh Hóa, đoàn giám sát sẽ nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh và tổng hợp, báo cáo tỉnh kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Minh Hằng