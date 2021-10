Luân chuyển cán bộ - “Khâu then chốt” trong xây dựng, đánh giá chất lượng cán bộ ở huyện Bá Thước

Bài 1: Tôi luyện đội ngũ cán bộ qua điều động, luân chuyển

“Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới... Kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, yếu kém trong công tác cán bộ” - là một trong 2 chương trình trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Thế nhưng, không chỉ từ nhiệm kỳ này mà ngay từ trước đó, huyện Bá Thước đã đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển (ĐĐLC), rèn luyện cán bộ, qua đó giúp đội ngũ cán bộ phát huy hết năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Điền Lư thăm mô hình trồng rau màu, rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của bà con thôn Điền Lý. Ảnh: Tô Dung

Trưởng thành từ thực tiễn

Tháng 9-2018, đồng chí Lê Văn Sơn đang làm Chánh Văn phòng Huyện ủy Bá Thước được luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Điền Lư. Ở vị trí công tác mới, vai trò mới, nhiệm vụ mới, thời gian đầu đồng chí gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ. Với quyết tâm hoàn thành tốt công việc được giao, đồng chí luôn cố gắng, tranh thủ lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên trong xã; chủ động nắm rõ tư tưởng, dư luận của từng chi bộ, địa bàn để tranh thủ quy tụ được sức mạnh của tập thể ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân trong xã. Từ đó đưa ra được các chủ trương đảm bảo phù hợp với thực tiễn và phát huy được thế mạnh của địa phương. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đã cùng tập thể cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội. Đại hội đã đề ra được phương hướng, mục tiêu, chương trình trọng tâm và khâu đột phá một cách cụ thể, thiết thực. Đội ngũ cấp ủy viên dự kiến đều trúng cử với số phiếu cao; bản thân đồng chí tiếp tục được đại hội bầu vào ban chấp hành, giữ chức bí thư đảng ủy xã khóa mới với số phiếu bầu đạt gần 100%. Ngay sau đại hội, đồng chí cùng tập thể ban thường vụ đảng ủy xây dựng đề án về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc đảng bộ”; “Bảo tồn phát triển giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số xã Điền Lư”. Hiện tại, đang chờ quy hoạch đô thị xã Điền Lư hoàn thành để đưa đề án phát triển dịch vụ thương mại vào thực tiễn cuộc sống.

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh xã, đồng chí Lê Văn Sơn cho biết: Là địa phương có Quốc lộ 217, đường tỉnh 523b đi qua địa bàn, trở thành trung tâm giao thương phát triển kinh tế của 8 xã trong cụm Hồ Điền và Quý Lương nên đảng ủy, chính quyền xã Điền Lư xác định phát triển thương mại dịch vụ là thế mạnh của xã. Hiện tại, toàn xã có hơn 20 doanh nghiệp và 344 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Thương mại dịch vụ đang trở thành đầu kéo và động lực trong phát triển kinh tế của xã. Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi gia trại, chuyển đổi đất trồng lúa, trồng rừng kém hiệu quả sang trồng các loại rau, màu hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Toàn xã đã chuyển đổi hơn 200 ha đất trồng lúa, đất rừng sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây có múi, rau màu hàng hóa; bước đầu đã xây dựng được mô hình nhà màng, trồng rau, quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện nay, xã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để đủ điều kiện được công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng chí Lê Văn Sơn chia sẻ “Thực tiễn từ cơ sở giúp mình hiểu thấu đáo, toàn diện hơn trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội cho bà con các dân tộc ở cơ sở; giúp mình tích lũy được kinh nghiệm và năng lực thực tiễn ở nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện cho mình làm tốt công việc được giao”.

Tương tự như thế, tháng 8-2019, đồng chí Trịnh Văn Dũng đang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, được Huyện ủy Bá Thước chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, được HĐND xã bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Lũng Cao. “Được huyện chọn luân chuyển đi cơ sở là niềm vinh dự, là điều kiện để tôi tìm hiểu, cống hiến thực tế nhưng cũng là trăn trở trước những thách thức lớn của bản thân. Bởi, Lũng Cao là một xã đặc biệt khó khăn, diện tích rộng nhưng chủ yếu là đất rừng tự nhiên. Dân số phân bố không đều, có thôn quá đông dân, có khu vực lại quá thưa thớt. Toàn xã có 5/11 thôn chưa có điện lưới, 6/11 thôn chưa có sóng điện thoại. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tình hình an ninh rừng phức tạp. Toàn xã có 250 hộ có nguy cơ, trong đó có 154 hộ có nguy cơ cao, nguy cơ khẩn cấp về sạt lở đất, ngập lụt nên tư tưởng của một bộ phận Nhân dân không ổn định. Bắt tay vào nhận nhiệm vụ mới cũng là thời gian chạy nước rút để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời phải đánh giá đúng những tồn tại, hạn chế, tiềm năng, lợi thế của địa phương để xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để xã nhà từng bước ổn định và có những bước phát triển đột phá trong nhiệm kỳ mới. Song, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện, sự giúp đỡ tận tình của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, sự chia sẻ đồng lòng của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan và của Nhân dân, tôi đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy rà soát đánh giá đúng thực tế tình hình, từ đó chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong đó có những tồn tại cố hữu của địa phương để từng bước tháo gỡ” – đồng chí Trịnh Văn Dũng chia sẻ.

Qua trao đổi với đồng chí Trịnh Văn Dũng, chúng tôi được biết: Xác định yếu tố con người là điều kiện tiên quyết cho sự thay đổi và phát triển ở địa phương, đồng chí đã tập trung xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong cơ quan; chấn chỉnh lề lối làm việc kết hợp với phát huy năng lực, sở trường của cán bộ từ xã đến thôn. Bên cạnh đó, đồng chí thực hiện phương châm cán bộ, công chức phải biết “Xuống đồng, vào chuồng” cùng Nhân dân. Đồng chí đã cùng công chức chuyên môn giành nhiều thời gian tham gia sản xuất cùng bà con, đặc biệt là trong sản xuất vụ đông trên đất lúa; những vụ việc phát sinh trong Nhân dân đồng chí trực tiếp đến để tìm hiểu và giải quyết ngay tại cơ sở, không để bức xúc trong cộng đồng dân cư. Năm 2019, xã Lũng Cao đã hoàn thành xây dựng xã an toàn thực phẩm; hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2016-2020; được công nhận 1 thôn đạt chuẩn thôn NTM năm 2020. Đặc biệt, nhận thức về phát triển kinh tế của Nhân dân đã thay đổi rõ rệt. Người dân đã đưa cây ngô vụ đông vào sản xuất đại trà từ năm 2020, chăn nuôi gia súc đã chuyển từ chăn nuôi chăn thả sang nuôi nhốt chuồng theo hướng hàng hóa thời vụ. Xã đã thí điểm trồng thành công cây rau trái vụ tại khu vực Son, Bá, Mười vào đầu năm 2021. Trên cơ sở đó hiện đang tập trung triển khai thực hiện trên diện rộng (có liên kết bao tiêu sản phẩm).

Cùng với quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế, các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được cán bộ đảng viên, cử tri và Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, các nguồn nhân sự đều được bầu theo dự kiến với tỷ lệ phiếu bầu đạt trên 90% trở lên. Đối với đồng chí Trịnh Văn Dũng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; tại cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND xã với tỷ lệ 100%, đại biểu HĐND huyện Bá Thước với tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,1%.

Từ cách làm trên, xã Lũng Cao đã có những bước chuyển mình đáng kể, thu nhập bình quân đầu người của xã từ 19 triệu đồng năm 2018 lên 26,5 triệu đồng năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,8% năm 2019 còn 5,2% năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đặc biệt là an ninh rừng luôn ổn định. Sau nhiều năm thường xuyên được xếp ở tốp cuối của huyện, năm 2020 lần đầu tiên xã được xếp vào vị trí tốp 3/21 xã, thị trấn trong đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm và được ghi nhận “Tập thể lao động tiên tiến năm 2020”; đồng chí Trịnh Văn Dũng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng giấy khen năm 2019 và được ghi nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020.

Tạo “luồng gió mới” cho cơ sở

Là xã có dân số đông thứ 3 của huyện, nhưng năm 2018, xã Điền Quang vẫn nằm trong danh sách các xã thuộc Chương trình 135 của Chính phủ. Để giải quyết được những khó khăn, tồn tại của xã Điền Quang, tháng 9-2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước đã điều động đồng chí Lê Thanh Hải đang làm Bí thư Đảng ủy xã Điền Lư sang làm Bí thư Đảng ủy xã Điền Quang. Một năm sau, tháng 8-2019, đồng chí Nguyễn Thế Nghị đang làm Chủ tịch UBND xã Lâm Xa được điều động về làm Chủ tịch UBND xã Điền Quang (sau khi xã Lâm Xa sáp nhập vào thị trấn Cành Nàng).

Đến từ hai xã có điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi là Điền Lư và Lâm Xa, hai người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã trăn trở, tìm ra những khó khăn, vướng mắc của xã Điền Quang, từ đó đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành một cách hiệu quả. Trong đó, 2 đồng chí đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm chuyên môn cho đội ngũ công chức cấp xã, xây dựng kỷ cương, kỷ luật trong công việc. Theo Bí thư Đảng ủy xã Lê Thanh Hải, khi tổ chức đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2023, đồng chí đã đưa ra thảo luận, bàn bạc, thống nhất trong thường vụ, ban chấp hành về việc kiện toàn, sắp xếp lại nhân sự các thôn, bản theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, một số chi bộ lúc đầu còn nghi ngại, cho rằng trẻ tuổi thì không làm được việc. Song thực tế là đội ngũ cán bộ cấp thôn, bản được trẻ hóa đã tạo nên sự đột phá ở cơ sở. Công tác điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện công việc ở cấp thôn cũng được thuận lợi, trôi chảy hơn. Hiện toàn xã Điền Quang có 15 đồng chí bí thư chi bộ thôn thì có 2 đồng chí là nữ thuộc thế hệ 7x; 13 đồng chí là nam, trong đó có 7 đồng chí thuộc thế hệ 8x, thậm chí có những đồng chí sinh năm 1989, 1990.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Điền Quang họp bàn về các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã. Ảnh: Tiến Đông

Song song với việc kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, 2 đồng chí cán bộ được điều động về địa phương đã cùng cấp ủy, chính quyền tập trung xây dựng xã NTM. Đồng chí Nguyễn Thế Nghị, Chủ tịch UBND xã cho biết: Điền Quang là xã 135, việc đầu tư xây dựng NTM rất khó khăn, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Bởi, địa bàn rộng, toàn xã có tới 120km đường nội thôn, nhưng mới chỉ có 20km đường được kiên cố hóa. Xác định việc cứng hóa, xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, do đó xã đã lựa chọn thôn Hồ Quang để làm điểm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm đường giao thông. Kết quả từ một thôn chưa có đoạn đường nào được kiên cố hóa, đến nay thôn Hồ Quang đã bê tông hóa được 5km/7km đường giao thông nông thôn. Từ cách thực hiện của thôn Hồ Quang đã lan tỏa được khí thế làm đường giao thông nông thôn đến các thôn khác. Sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện, 64% đường giao thông nông thôn được cứng hóa trên địa bàn xã. Điều đáng nói, ở nhiều thôn, mặc dù chưa nhận được sự hỗ trợ kích cầu của Nhà nước, người dân đã tự nguyện đóng góp, đồng thuận để thực hiện đường giao thông của thôn mình. Xã cũng đã kiến nghị với ngành điện để thôn Đồi Muốn được phủ điện lưới quốc gia; lắp đặt thêm 1 trạm điện chống quá tải tại thôn Đào. Xây dựng được 4 thôn đạt chuẩn NTM; năm 2020 xây dựng đạt 11/19 tiêu chí NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 4,3% (năm 2020).

“Từ sự đổi thay của địa phương đã góp phần quan trọng việc củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; lòng tin của Nhân dân vào cán bộ điều động được thể hiện qua sự tín nhiệm bằng những lá phiếu trong cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thanh Hải được bầu làm đại biểu HĐND huyện Bá Thước với tỷ lệ phiếu đạt 98%, bầu làm đại biểu HĐND xã Điền Quang với tỷ lệ phiếu tán thành 97,27%. Đồng chí Nguyễn Thế Nghị được bầu làm đại biểu HĐND xã Điền Quang với tỷ lệ phiếu đạt 100%. “Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Điền Quang, chưa bao giờ tại khu vực Hồ Điền nói chung, xã Điền Quang nói riêng tổ chức bầu các chức danh chủ chốt đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%” - đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Có thể nói, công tác ĐĐLC cán bộ của huyện Bá Thước là một chủ trương đúng đắn để tạo nên “luồng gió mới” cho cơ sở, xóa bỏ được tư tưởng cục bộ, trì trệ của một số cán bộ địa phương; kích thích tính cạnh tranh, nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Với bản thân những cán bộ được ĐĐLC về địa phương hoặc từ địa bàn này sang địa bàn khác đã thôi thúc họ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những quyết sách của mình đưa ra, từ đó giúp họ có thêm bản lĩnh chính trị vững vàng, nỗ lực vì sự phát triển đi lên của huyện nhà. Tuy nhiên, là những người trực tiếp được ĐĐLC, cá nhân các đồng chí cũng cho rằng huyện cần có cơ chế đặc thù để hỗ trợ đội ngũ cán bộ được ĐĐLC hoàn thành tốt công việc được giao, giúp họ có thêm nhiệt huyết để cống hiến sức mình cho cơ sở. Độ tuổi cán bộ ĐĐLC cũng phải phù hợp để nâng cao sức chiến đấu của cán bộ được luân chuyển, tạo khí thế cho địa phương nơi đến.

Tô Dung và Việt Hương