Thoát cảnh mất ngủ, suy nhược nhờ người bạn đánh cờ

Chứng mất ngủ và chán ăn kéo dài khiến ông Nguyễn Văn An (75 tuổi) sút liền 4kg, da dẻ xanh xao, cơ thể suy nhược. Từ một cuộc trò chuyện bên bàn cờ, giờ ông An đã tìm lại được giấc ngủ sâu, ăn uống ngon miệng và tinh thần minh mẫn.

Mỗi đêm ngủ 2 - 3 tiếng, gầy yếu, xanh xao vì suy nhược

Nhiều tháng liền, ông An rơi vào tình trạng mất ngủ, càng cố ép mình ngủ, đầu óc càng tỉnh táo, khó vào giấc. “Người mệt rã rời, mắt mỏi nhưng không tài nào ngủ được, mỗi đêm chỉ chợp mắt được 2-3 tiếng, thậm chí có hôm được 1 tiếng là tỉnh, rồi thức trắng”, ông An kể lại.

Mất ngủ khiến ông mệt mỏi, đầu nặng trịch, kéo theo chán ăn, miệng khô đắng, đến bữa cơm bưng lên lại đặt xuống. Thiếu ngủ, ăn uống kém nên chỉ sau 2-3 tháng ông tụt liền 4kg, da dẻ xanh xao, đứng lên ngồi xuống là hoa mắt, chóng mặt.

Lo lắng cho bố, con cái ông đưa đi khám, sử dụng thuốc mất ngủ theo chỉ định kết hợp bồi bổ yến, sữa ngoại... nhưng sức khỏe vẫn không cải thiện. May mắn, trong một lần đánh cờ với ông Long hàng xóm. Ông An tâm sự tình trạng sức khỏe của mình thì được ông Long chia sẻ: “Trước đây tôi cũng mất ngủ, chán ăn y như ông. Từ ngày dùng Sâm nhung đại bổ Tâm Bình, mỗi ngày 1 viên, liên tục trong 3 tháng sức khỏe thay đổi hẳn. Người khỏe khoắn, ăn uống ngon miệng, đặt lưng là ngủ sâu đến sáng”.

Nghe vậy ông An tin tưởng, nhờ con cái tìm mua Sâm nhung đại bổ Tâm Bình về dùng. Kiên trì dùng trong 3 tháng, hiệu quả mang lại ngoài mong đợi.

Ông An phấn khởi cho biết: “Mới dùng 2 tuần đã cảm nhận người nhẹ nhõm, thoải mái, đến bữa có cảm giác thèm ăn, tối đến dễ vào giấc. Dùng hết 1 tháng chân tay có lực, người khỏe khoắn. Hết 3 tháng thấy mình ăn ngon, ngủ tốt, da dẻ hồng hào, tăng lên gần 4kg. Đi đâu ai cũng khen dạo này trông trẻ khỏe, phong độ hẳn ra”.

Sâm nhung đại bổ Tâm Bình – Giải pháp phục hồi sức khỏe cho người cao tuổi

Sâm nhung đại bổ Tâm Bình được sản xuất bởi Dược phẩm Tâm Bình – Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín. Đây là sản phẩm bồi bổ sức khỏe dành cho người cao tuổi, người suy nhược, mới ốm dậy, sau phẫu thuật, đột qụy.

Sâm nhung đại bổ Tâm Bình là sự kết hợp của Nhân sâm, Nhung hươu, Đông trùng hạ thảo, Đương quy, Thục địa, Kỷ tử, Hoài sơn và Mật ong. Nổi bật trong bảng thành phần là Nhân sâm (Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi) – vị thuốc đứng đầu “Tứ đại danh dược”, giúp bổ khí huyết, giảm mệt mỏi, tăng sức đề kháng, điều hòa huyết áp và kéo dài tuổi thọ.

Nhung hươu được thu hoạch tại vùng núi Hương Sơn, Hà Tĩnh – địa danh nổi tiếng với các sản phẩm Nhung hươu cao cấp, có tác dụng bồi bổ, phục hồi sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, kích thích ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc, đặc biệt tốt cho người gầy yếu, suy nhược cơ thể, người già, người mới ốm dậy....

Đông trùng hạ thảo chứa hàm lượng Cordycepin và Adenosin vượt trội, giúp tăng cường miễn dịch, đẩy lùi mệt mỏi và cải thiện tình trạng suy nhược hiệu quả.

Đương quy, Thục địa, Kỷ tử, Hoài sơn giúp bồi bổ khí huyết, cải thiện tình trạng thiếu máu, da dẻ xanh xao, hoa mắt, chóng mặt, đau nhức xương khớp.

Sâm nhung đại bổ Tâm Bình – Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.

Sự kết hợp của các vị thảo dược này mang đến tác dụng đại bổ nguyên khí, phục hồi thể trạng từ gốc. Nhờ đó, sản phẩm cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, gầy yếu. Đồng thời, kích thích ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc và nâng cao thể trạng toàn diện.

Từ ngày dùng Sâm nhung đại bổ Tâm Bình, ông An không chỉ ăn ngon, ngủ sâu mà thể trạng cũng dẻo dai hơn trước. Có sức khỏe, ông lại thong dong đi bộ thể dục, tự tin đấu những ván cờ cùng bạn bè và tận hưởng những ngày vui khỏe bên con cháu.

Người cao tuổi, người suy nhược, chán ăn, khó ngủ hoặc cần hồi phục sau phẫu thuật, đột quỵ muốn tìm hiểu về sản phẩm, vui lòng liên hệ Công ty Dược phẩm Tâm Bình, 349 Kim Mã, Hà Nội, hotline miễn cước: 1800 28 28 85.

Lan Anh (LN)