Thiếu đội ngũ cán bộ y tế tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao

Sự phát triển nhanh chóng của loại hình kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao (TDTT) đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tập luyện, thi đấu, rèn luyện sức khỏe cho người dân nhưng cũng đặt ra nhiều lo ngại khi các cơ sở thiếu hoặc không có đội ngũ cán bộ y tế để kịp thời xử lý những tình huống khẩn cấp.

Đội ngũ HLV Trung tâm Thể thao MMA kick-fitness VH hướng dẫn người tập bảo đảm tính khoa học và phù hợp.

Trong 2 năm trở lại đây, các cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát triển mạnh mẽ, tăng cả về số lượng và sự phong phú về các môn thể thao như bơi, bóng đá, thể dục aerobic, gym, yoga, võ thuật tổng hợp, đặc biệt là môn thể thao mới pickleball. TP Thanh Hóa là địa phương có số lượng các cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT nhiều nhất trong tỉnh với hơn 100 cơ sở được cấp phép và duy trì hoạt động tốt. Bên cạnh đó còn có thêm nhiều cơ sở, sân tập, phòng tập ở quy mô nhỏ lẻ khác. Các địa phương khác trong tỉnh có bình quân trên dưới 10 cơ sở. Qua khảo sát thực tế, hiện nay chỉ có các cơ sở kinh doanh bể bơi là thực hiện nghiêm túc việc bố trí đầy đủ nhân viên y tế, nhân viên cứu hộ trong suốt thời gian người dân, nhất là trẻ em, thanh, thiếu niên tới tập bơi. Đội ngũ nói trên đều được trang bị kiến thức, kỹ năng về dạy bơi căn bản, phòng chống đuối nước, sơ cấp cứu ban đầu và có chứng chỉ pháp lý.

Tuy vậy, việc bố trí đội ngũ cán bộ y tế tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao một số môn khác như thể dục aerobic, tập gym, yoga, bóng đá vẫn chưa được quan tâm, nơi có, nơi không. Một số trường hợp cá biệt còn thiếu cả đội ngũ cán bộ y tế, không có phòng y tế và trang thiết bị, dụng cụ cần thiết khi xảy ra các sự cố đối với sức khỏe của người tập. Sự phát triển của các sân tập môn pickleball trên địa bàn tỉnh trong năm nay là như “vũ bão” nhưng trên thực tế nhiều cơ sở mới chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà chưa dành sự quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ y tế tại chỗ. Điều này dẫn đến việc các cơ sở bị động khi xảy ra các sự cố, các vụ tai nạn xảy ra, không có các phương án xử trí kịp thời, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng của người tập. Một vụ tai nạn chết người đáng tiếc xảy ra tại 1 sân tập pickleball trên địa bàn TP Thanh Hóa vào đầu tháng 10 vừa qua như 1 lời cảnh tỉnh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT về sự cần thiết phải có đội ngũ cán bộ y tế.

Ông Lê Minh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thể thao và du lịch Phú Hưng, cho biết: "Hiện nay, khu liên hợp thể thao Phú Hưng (phường An Hưng, TP Thanh Hóa) có nhiều hạng mục dịch vụ như cụm sân cỏ nhân tạo cho môn bóng đá, 2 bể bơi, 4 sân pickleball và các sàn tập gym, yoga, đáp ứng nhu cầu của người dân tới tập luyện hàng ngày. Một trong những tiêu chí quan trọng để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm đó là bảo đảm an toàn cho người tập, bởi vậy, ngay từ ngày đầu hoạt động, công ty đã chú trọng xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ đạt chuẩn, được tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, được cấp chứng chỉ. Tại 2 bể bơi đều có nhân viên cứu hộ, cán bộ y tế (được ký hợp đồng từ các cơ sở y tế) túc trực trong suốt thời gian hoạt động. Tại khu vực sân bóng đá, sân pickleball và các phòng tập cũng đều có nhân viên y tế, sơ cấp cứu khi cần thiết. Để công tác y tế của khu liên hợp thể thao được thực hiện có hiệu quả, công ty cũng đã đầu tư mua sắm các trang thiết bị cho phòng y tế tại bể bơi, sân bóng đá, pickleball, phòng tập để sẵn sàng cho công tác sơ cấp cứu và các tình huống có thể xảy ra liên quan đến sức khỏe của người dân khi tới đây tập luyện, thi đấu. Công ty cũng có liên kết, phối hợp với các cơ sở y tế để kịp thời có phương án xử lý các tình huống khẩn cấp, các trường hợp cấp cứu khi cần thiết. Đây cũng là nỗ lực và trách nhiệm của doanh nghiệp nhằm bảo đảm an toàn nhất cho người dân tới tập luyện TDTT.

Qua tìm hiểu thực tế, hiện nay đã có không ít nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ TDTT vừa đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, phòng tập, trang thiết bị, dụng cụ hiện đại, vừa có sự quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, nhân viên cứu hộ, các hướng dẫn viên có chuyên môn, trình độ, kinh nghiệm, được tham gia các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về sơ cấp cứu, sự ứng phó với các tình huống liên quan đến sức khỏe, tính mạng của người dân khi tới tập luyện, thi đấu. Thậm chí, một số cơ sở còn có hoạt động tư vấn lựa chọn các môn thể thao phù hợp với thể trạng, sức khỏe, đồng thời đưa ra những lời khuyên tốt nhất với mục đích bảo đảm an toàn cho người tập, không ngừng tăng cường sức khỏe và thỏa mãn sự đam mê, yêu thích. Mỗi một HLV, hướng dẫn viên bên cạnh việc truyền đạt về chuyên môn, đều được trang bị kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Sự có mặt của đội ngũ nhân viên y tế là bắt buộc trong các buổi tập của người dân. Các cơ sở đều ký hợp đồng với cán bộ y tế để duy trì hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và trên hết là bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người tập. Điển hình như Khu liên hợp thể thao Sun Sport, Trung tâm Thể thao MMA kick-fitness VH, Khu liên hợp thể thao Phú Hưng (TP Thanh Hóa). Một số cơ sở có đầu tư lớn tại các địa phương khác trong tỉnh cũng đã và đang dành sự quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ y tế, các hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ có chuyên môn, kinh nghiệm, đã được cấp chứng chỉ hoàn thành các lớp tập huấn.

Trưởng Phòng Quản lý TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Thịnh cho biết: "Trước những yêu cầu ngày càng cao và để giảm thiểu đến mức thấp nhất những tai nạn, sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, Sở sẽ phối hợp với UBND các địa phương và các ngành có liên quan tiến hành rà soát, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về công tác y tế tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT trên địa bàn tỉnh. Với các cơ sở không bảo đảm các yêu cầu về công tác y tế, không có đội ngũ cán bộ y tế, nhân viên cứu hộ, không có phòng y tế (đối với cơ sở bắt buộc) sẽ bị xử lý theo quy định, tạm dừng hoạt động hoặc tước giấy phép (tùy theo mức độ, tính chất nghiêm trọng). Chủ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, “cái tâm” của mình, không làm theo hình thức “đối phó”, chủ động xây dựng đội ngũ nhân viên y tế tại chỗ nhằm kịp thời xử lý mọi tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng cho người tập. Sở sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp, khóa tập huấn về công tác y tế, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, nhân viên cứu hộ cho các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, qua đó đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay và hạn chế thấp nhất những tai nạn, sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, qua đó xây dựng phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ, an toàn.

Bài và ảnh: Mạnh Cường