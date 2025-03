Thị xã Nghi Sơn và huyện Quảng Xương làm tốt công tác tuyên truyền, chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội

Ngày 5/3, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn và Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 126-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tình hình triển khai Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Hoa Thành Thanh Hóa tại huyện Quảng Xương.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn.

Làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn và Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, đây là những vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Với những tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế biển cùng nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú, thị xã Nghi Sơn và huyện Quảng Xương có nhiều dư địa để đột phá phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Thị xã Nghi Sơn nằm trong Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn - là trung tâm kinh tế động lực phía Nam của tỉnh; nằm trên 3 hành lang kinh tế quan trọng gồm: Hành lang kinh tế Bắc Nam, hành lang kinh tế ven biển và hành lang kinh tế quốc tế. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt kết quả quan trọng. Nổi bật là có 23/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, kinh tế tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2024 ước đạt 17,25%, đứng đầu toàn tỉnh. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường có chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, nâng cấp.

Lãnh đạo chủ chốt thị xã Nghi Sơn.

Văn hoá - xã hội nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 72 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Từ năm 2021 đến nay, đã kết nạp 1.268 đảng viên, vượt chỉ tiêu Đại hội và chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng thành viên trong đoàn dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn.

Thị xã Nghi Sơn đã thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy; đã thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy; sắp xếp lại các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã, còn 9 phòng, giảm 2 phòng. Đã giải thể Đảng bộ cơ quan Công an thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sau khi có quyết định của Bộ Công an về giải thể công an cấp huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Đối với huyện Quảng Xương, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực, cố gắng, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2025 ước đạt 7,15%, đứng thứ 12 toàn tỉnh; quy mô kinh tế đứng thứ 9 toàn tỉnh. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các ngành dịch vụ phát triển tích cực... Văn hoá - xã hội chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70,56 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,82%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo chủ chốt huyện Quảng Xương.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Từ năm 2021 đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 1.621 đảng viên mới, vượt 62,1% kế hoạch Nghị quyết đại hội. Huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, đã thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy; kết thúc hoạt động của Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể huyện và Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện thành lập mới 22 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Kết thúc hoạt động phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; sáp nhập phòng Tài nguyên – Môi trường với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và chuyển giao chức năng nhiệm vụ, đổi tên một số phòng chuyên môn theo hướng dẫn chung. Sau khi thực hiện sắp xếp đến nay UBND huyện còn 9 phòng chuyên môn và tương đương (giảm 02 phòng so với trước khi sắp xếp).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương.

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của năm 2025, nhất là cuộc “cách mạng” về tinh gọn bộ máy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn và Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Tập trung quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kết luận 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/CP của Chính phủ về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8%.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, tạo sự đồng thuận ý Đảng - lòng dân. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp theo các Nghị định 177, 178, 179 NĐ/CP của Chính phủ.

Lãnh đạo chủ chốt huyện Quảng Xương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 126, 127 - KL/TW về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; theo đó, có nhiều chủ trương mới quan trọng, liên quan đến tổ chức bộ máy từ cấp tỉnh đến cấp xã. Vì vậy, cán bộ, đảng viên, trước hết là tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương phải tập trung quán triệt, tăng cường chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm không để ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để gián đoạn, ngừng trệ trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương.

Bám sát quy hoạch của tỉnh và yêu cầu phát triển, rà soát, cập nhật, bổ sung các phương án, giải pháp nhằm khai thác tối đa lợi thế của địa phương. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. Tập trung rà soát, chủ động phối hợp với các ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, dở dang, chậm tiến độ trên địa bàn; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo theo quy định. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Nâng cao chất lượng đại hội chi bộ và nhân sự tại cơ sở, làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Thường xuyên chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, triển khai hiệu quả phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Chỉ thị số 42-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Cuộc vận động xây dựng nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh; chăm lo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị xã Nghi Sơn và huyện Quảng Xương tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn kiểm tra tình hình nuôi tôm công nghiệp tại Công ty thương mại cổ phần Cảnh Long, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà Công ty TNHH Hoa Thành Thanh Hóa tại huyện Quảng Xương.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn và Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra tình hình nuôi tôm công nghiệp tại Công ty thương mại cổ phần Cảnh Long ở phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn; kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Hoa Thành Thanh Hóa tại huyện Quảng Xương - doanh nghiệp chuyên sản xuất đế giày xuất khẩu sang Châu Âu.

Minh Hiếu