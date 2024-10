Thị xã Nghi Sơn khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách

Ngày 12/10, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã khởi công xây dựng 3 ngôi nhà cho hộ nghèo tại phường Xuân Lâm và xã Ngọc Lĩnh.

Đồng chí Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo thị xã Nghi Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ ông Lê Văn Minh, thôn 11, xã Ngọc Lĩnh.

Tại lễ khởi công, Ban Chỉ đạo đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 hộ gia đình, gồm: ông Lê Văn Minh, gia đình chính sách ở thôn 11, xã Ngọc Lĩnh, kinh phí do Hội hương tại TP Thanh Hóa và vùng phụ cận hỗ trợ; hộ bà Lê Thị Vượng, hộ còn khó khăn về nhà ở thôn 9, xã Ngọc Lĩnh, kinh phí do Ban Chỉ đạo thị xã hỗ trợ và bà Lê Thị Trân, hộ nghèo ở tổ dân phố Dự Quần 1, phường Xuân Lâm, kinh phí do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Phòng Giao dịch Nghi Sơn và Công ty TNHH Thương Mại Xuân Thành hỗ trợ, với mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo thị xã Nghi Sơn thực hiện khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình ông Lê Văn Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, Ban Chỉ đạo thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Sau gần 6 tháng triển khai, thị xã Nghi Sơn đã ủng hộ được gần 10,9 tỷ đồng. Trong đó, trích 2 tỷ đồng để hỗ trợ xây nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn tại các huyện miền núi của tỉnh.

Lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ bà Lê Thị Trân ở tổ dân phố Dự Quần 1, phường Xuân Lâm.

Theo khảo sát, trên địa bàn thị xã có 62 hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Trong đó, số hộ cần hỗ trợ xây dựng mới là 30 nhà, số hộ cần hỗ trợ sửa chữa là 32 hộ. Tính đến ngày 12/10, Ban Chỉ đạo thị xã đã khởi công xây dựng 12 nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31/12/2024 thị xã sẽ khởi công xây dựng 25 nhà, sửa chữa 26 nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở tại các xã, phường trên địa bàn, số còn lại sẽ thực hiện trong năm 2025, với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/ nhà xây mới và 30 triệu đồng/ nhà sửa chữa.

Sỹ Thành (CTV)