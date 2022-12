Các dòng xe dành cho học sinh cấp 3 đang được ưa chuộng hiện nay

Việc lựa chọn một phương tiện di chuyển phù hợp với các bạn học sinh cấp 3 là vấn đề được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Hiện nay trên thị trường cung cấp rất nhiều các mẫu xe với thiết kế trẻ trung, bắt mắt. Tuy nhiên đối với các bạn học sinh cấp 3 nên mua loại xe nào để vừa thuận tiện trong quá trình di chuyển, vừa đảm bảo an toàn và đúng luật?

Chọn xe cho học sinh cấp 3 cần lưu ý những gì?

So với bậc THCS, học sinh cấp 3 là đối tượng cần di chuyển nhiều hơn. Ngoài lịch học chính trên trường, các bạn còn tham gia nhiều lớp học thêm, các buổi ngoại khóa hay các cuộc liên hoan, gặp gỡ bạn bè... Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện đưa đón con em mình đều đặn mỗi ngày. Do đó, việc lựa chọn cho các bạn học sinh cấp 3 một phương tiện để thuận tiện di chuyển và đảm bảo an toàn là hết sức cần thiết.

Trước hết, an toàn là vấn đề luôn được phụ huynh đặt lên hàng đầu khi mua xe cho con. Bởi vậy, trước khi mua xe, phụ huynh cần tìm hiểu kỹ về các thương hiệu, các hãng xe uy tín nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm cũng như các chế độ bảo hành - bảo dưỡng. Bên cạnh đó, lựa chọn kiểu dáng xe phù hợp với vóc dáng của từng bạn giúp tạo cảm giác thoải mái, dễ dàng vận hành, dễ dàng chống chân hay xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra.

Cùng Minh Nhật chia sẻ các dòng xe an toàn và phù hợp dành cho học sinh cấp 3

Do giới hạn về độ tuổi, việc lựa chọn mua xe sao cho phù hợp với học sinh cấp 3 khiến không ít phụ huynh băn khoăn. Thấu hiểu được điều đó, Xe Minh Nhật đã tổng hợp và chia sẻ các dòng xe tốt nhất nhằm đảm bảo đúng luật giao thông, đồng thời giúp các em thuận tiện di chuyển:

Xe đạp điện: Với những ưu điểm như thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển, dễ sử dụng, xe đạp điện là lựa chọn phổ biến của các phụ huynh. Đặc biệt, vận tốc trung bình của xe là 25 - 30km/h giúp kiểm soát được tình trạng phóng nhanh vượt ẩu thường gặp ở lứa tuổi học sinh. Hơn nữa, nhờ hoạt động dựa trên bộ phận lưu trữ điện năng như pin hay ắc quy không chỉ giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu mà còn giúp hạn chế lượng khí thải, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như sức khỏe cộng đồng.

Một trong những mẫu xe đạp điện được giới trẻ ưa chuộng hàng đầu hiện nay phải kể đến mẫu xe đạp điện M133 mới nhất . Nhờ sở hữu bộ khung làm từ thép không gỉ với độ cứng lớn giúp xe đạp điện M133 đương đầu được với bất kỳ địa hình, thời tiết nào.

Xe máy điện: Không chỉ có khả năng vận hành êm ái, nhẹ nhàng nhờ động cơ được tích trữ trong pin sạc, xe máy điện còn sở hữu ưu điểm nổi bật đó là thiết kế kiểu dáng trẻ trung, hợp thời trang, phù hợp với từng vóc dáng, sở thích, cá tính khác nhau của các bạn tuổi teen. Cùng với đó, bởi không trang bị các linh kiện, thiết bị đi kèm với động cơ giống như xe máy, cho nên sử dụng xe máy điện giúp hạn chế tối đa việc sửa chữa và bảo dưỡng.

Xe máy dưới 50cc: Theo Luật Giao thông đường bộ, người điều khiển các dòng xe máy có phân khối dưới 50cc thì không cần phải có bằng lái. Đây là một trong những lý do khiến cho dòng xe máy dưới 50cc được rất nhiều các bạn học sinh cấp 3 yêu thích và lựa chọn. Thêm vào đó, dòng xe này có khả năng tiết kiệm nhiên liệu cực tốt, đồng thời giúp người điều khiển dễ dàng vận hành, chủ động trong mọi tình huống bất ngờ xảy ra khi tham gia giao thông.

Hệ thống Xe Minh Nhật - Đơn vị chuyên cung cấp xe đạp điện, xe máy 50cc, xe đạp thể thao chính hãng

Là một trong những đơn vị uy tín chuyên bán buôn - bán lẻ các dòng xe đạp điện, xe máy điện, xe máy 50cc, xe đạp thể thao...Hệ thống Xe Minh Nhật là đối tác tin cậy của các thương hiệu, nhà cung cấp nổi tiếng như: Giant, Aima, Nijia, DKBike, Daelim Hàn Quốc, Java, Sava…

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một đa dạng của khách hàng, tại Xe Minh Nhật cung cấp các dòng sản phẩm với hàng loạt kiểu dáng, mẫu mã trẻ trung, hợp thời trang được đông đảo giới trẻ ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Đặc biệt, các sản phẩm của Xe Minh Nhật còn được yêu thích và tin tưởng bởi kết cấu vững chắc, động cơ khoẻ, độ bền cao và tiết kiệm nhiên liệu.

Không chỉ vậy, với phương châm “Khách hàng là thượng đế”, Xe Minh Nhật không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ từng ngày, đặc biệt là dịch vụ bảo hành - bảo trì luôn được chú trọng nhằm mang đến khách hàng sự an tâm, tin tưởng trong suốt quá trình trải nghiệm.

Thông tin liên hệ Hệ thống Xe Minh Nhật Showroom : 42 Lê Thái Tổ, P. Ninh Khánh, TP. Ninh Bình. Hotline : 0916 999 522. Website : https://xeminhnhat.com .

MH