Tuổi trẻ Bỉm Sơn học và làm theo lời Bác

Thực hiện lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ thị xã Bỉm Sơn luôn là lực lượng xung kích đi đầu trên các lĩnh vực.

Thị đoàn Bỉm Sơn tổ chức ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện” huy động ĐVTN dọn vệ sinh vòng ngoài khu vực cách ly tập trung của thị xã.

Một trong những hoạt động nổi bật, có ý nghĩa thiết thực của Thị đoàn Bỉm Sơn hướng về cộng đồng là phong trào “Tuổi trẻ Bỉm Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Năm 2018, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị xã Bỉm Sơn đã đóng góp, ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới số tiền 166 triệu đồng. Đặc biệt, Thị đoàn Bỉm Sơn đã phối hợp với Nhân dân thôn 1, xã Quang Trung đóng góp ngày công, kinh phí để bê tông hóa đoạn đường dài 750m, rộng 3m, dày 0,18m với tổng kinh phí 350 triệu đồng.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” đã được Thị đoàn Bỉm Sơn quan tâm, triển khai thực hiện thu hút gần 700 tình nguyện viên, ĐVTN và đông đảo Nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã, thu gom rác thải đường phố, làm sạch hành lang giao thông, phát quang cây bụi ven đường; chăm sóc cây xanh và bóc, xóa các tờ rơi, quảng cáo vặt, sai quy định ở các tuyến đường. Bên cạnh đó, phong trào “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội” được triển khai đồng loạt trong các cấp bộ đoàn. Đoàn trường, liên đội duy trì thực hiện hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học; thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia chương trình tiếp sức mùa thi. Trong các ngày cao điểm lễ tết, thị đoàn chỉ đạo thành lập các đội thanh niên xung kích đảm bảo an toàn giao thông tại ngã tư, chợ Bỉm Sơn và các khu vực trọng điểm về giao thông. Ngoài ra, phong trào “Hiến máu tình nguyện” cũng là một trong những hoạt động được ĐVTN thị xã tích cực tham gia.

Là một trong những trường hợp ĐVTN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thị đoàn hỗ trợ xây dựng “Nhà nhân ái”, em Phạm Văn Kiên không giấu được xúc động chia sẻ: “Bố em mất sớm, mẹ đi xa, em sống cùng bà nội khi chưa tròn 3 tuổi. Bà em tuổi cao, sức yếu, thu nhập bấp bênh. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng bà đã chủ động xin thoát nghèo. Được ở trong ngôi nhà ấm cúng, gia đình em cảm ơn các anh chị Thị đoàn Bỉm Sơn và các nhà hảo tâm. Vậy là ước mơ có được ngôi nhà mới che nắng, chắn mưa của hai bà cháu đã trở thành hiện thực, giúp em yên tâm học tập và chăm sóc bà”.

Đối với em Vũ Thị Trang, phường Đông Sơn thì ngày khánh thành và bàn giao nhà “Khăn quàng đỏ” là ngày mà em sẽ không bao giờ quên. Là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, Trang ở với bà nội từ khi chưa tròn 1 tuổi. Bà nội em làm ruộng, thu nhập bấp bênh, hai bà cháu sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn khi trời mưa bão. Nhằm hỗ trợ cho gia đình đoàn viên về nhà ở, Thị đoàn Bỉm Sơn đã kết nối với Công ty TNHH Xi măng Long Sơn hỗ trợ em Trang xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”. Công trình được khởi công từ tháng 4-2021, sau 2 tháng thi công đã cơ bản hoàn thành. Công trình có diện tích 45m, kinh phí xây dựng là 130 triệu đồng, ngày 11-6, Thị đoàn Bỉm Sơn đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình cho gia đình em Vũ Thị Trang.

Bên cạnh đó, công tác biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm cũng được các cấp bộ đoàn quan tâm thực hiện để kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa lớn, là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến hết phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Thị đoàn chủ động phối hợp với các lực lượng liên ngành, điều động cán bộ đoàn, ĐVTN tại địa phương tổ chức thành lập các đội hình tình nguyện tham gia ứng trực tại các chốt kiểm soát dịch COVID- 19. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc hỗ trợ lực lượng chốt kiểm soát dịch liên ngành, Ban Thường vụ Thị đoàn Bỉm Sơn đã thành lập 7 đội hình thanh niên tình nguyện gồm 20 đồng chí là cán bộ đoàn, ĐVTN chia ca tham gia ứng trực 24/24h hằng ngày tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Đồng chí Trần Thị Thu Hà, Bí thư Thị đoàn Bỉm Sơn cho biết: “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tuổi trẻ Bỉm Sơn đã tạo được nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi, góp phần làm chuyển biến tích cực nhận thức, hành động của thế hệ trẻ về rèn luyện đạo đức, lối sống theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh, thiếu niên đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Việc thực hiện chỉ thị được cụ thể hóa trong hoạt động trọng tâm, xuyên suốt của các cấp bộ đoàn; tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề với nhiều cách làm hay, hình thức phong phú, thông qua các phong trào, hoạt động sôi nổi. Thời gian tới, Ban Thường vụ Thị đoàn Bỉm Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đạo đức, tác phong theo tấm gương của Bác, góp phần xây dựng thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan