Lòng dân, sức dân ở vùng quê đáng sống Đông Minh

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã Đông Minh (Đông Sơn) đã hướng mạnh về cơ sở “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” để khơi dậy sức mạnh trong Nhân dân. Lòng dân, sức dân xã Đông Minh đã xây nên những công trình “ý Đảng, lòng dân”, từ đó tạo ra không gian nông thôn mới (NTM) đầy sức sống.

Nhân dân thôn 1, xã Đông Minh chăm sóc những vạt hoa ven đường.

Chúng tôi về thăm thôn 1 đúng vào dịp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nơi đây đang chuẩn bị cho ngày đón nhận NTM kiểu mẫu. Dọc tuyến đường dẫn vào nhà văn hóa thôn cờ hoa rực rỡ, Nhân dân đang nô nức ra quân làm vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm. Từ nhà văn hóa thôn 1, qua hệ thống loa truyền thanh ông trưởng thôn Nguyễn Thanh Hải vẫn phát đi thông điệp kêu gọi, vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng NTM kiểu mẫu: “Thôn 1, xã Đông Minh chúng ta chuẩn bị đón NTM kiểu mẫu. Để giữ vững các tiêu chí đã đạt được, ban phát triển xây dựng NTM kiểu mẫu thôn đề nghị toàn thể Nhân dân tiếp tục chỉnh trang khuôn viên nông hộ, vườn hộ bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi người dân thôn 1 phải là những công dân kiểu mẫu, mỗi gia đình thôn 1 phải là gia đình kiểu mẫu, mỗi dòng họ thôn 1 phải là dòng họ kiểu mẫu”.

Trưởng thôn Nguyễn Thanh Hải phấn khởi cho biết: “Thôn 1 có 235 hộ dân, với 587 nhân khẩu. Năm 2020, sau khi được đảng ủy xã lựa chọn làm điểm xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, chi bộ thôn 1 đã họp bàn và ra nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng thôn NTM kiểu mẫu”. Cùng với việc xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu, chi bộ thôn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban phát triển xây dựng NTM kiểu mẫu thôn. Ví dụ như chi hội nông dân chịu trách nhiệm vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng cao. Đồng thời, trực tiếp hướng dẫn Nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, vườn hộ. Hay chi hội phụ nữ đảm nhận phần việc xây dựng nhà sạch, vườn mẫu và làm tốt công tác vệ sinh môi trường ở các khu dân cư...”. Bằng cách làm “rõ kế hoạch, rõ người, rõ việc” và kết hợp linh hoạt giữa dân vận khéo với phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, thôn 1 đã huy động được hơn 1,2 tỷ đồng từ Nhân dân để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Sau 1 năm triển khai, thôn 1 đã hoàn thành 14/14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Hiện nay, bộ mặt nông thôn của thôn 1 trở nên khang trang, hiện đại và đáng sống, với gần 1 km đường trục chính được nhựa hóa; 1,8 km đường trục chính nội đồng được cứng hóa bảo đảm vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm; nhà văn hóa thôn bảo đảm 100 chỗ ngồi và khuôn viên thể thao có diện tích hơn 500m2 đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Bên cạnh đó, toàn thôn đã xây dựng được 34 vườn hộ; trong đó có 5 vườn hộ với diện tích từ 300m2 trở lên, 29 vườn hộ có diện tích từ 100m2 đến 200m2. Các vườn hộ trong thôn chủ yếu trồng cây ăn quả và rau sạch theo mùa. Theo ông Hải: “Nhờ sức dân mà nhiều công trình “ý Đảng, lòng dân” trong thôn được đầu tư xây dựng khang trang. Đây chính là điều kiện, là điểm tựa cho kinh tế của thôn 1 phát triển. Nhờ vậy, đời sống Nhân dân trong thôn không ngừng được nâng lên qua từng năm. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 69,3 triệu đồng”.

Một điểm sáng nữa ở xã Đông Minh là công tác “dân vận khéo” trong hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ngõ Nghè của thôn 5 vốn là con ngõ cụt, nhỏ hẹp, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Bắt tay vào xây dựng NTM kiểu mẫu, chi bộ thôn 5 xác định việc cần làm ngay là mở rộng và thông ngõ Nghè với đường cầu Ê Trường Tuế, để tạo sự kết nối liên hoàn hệ thống đường giao thông trong thôn. Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, chi bộ và ban công tác mặt trận thôn 5 đã trực tiếp gặp gỡ, vận động các hộ dân sinh sống dọc ngõ Nghè hiến đất làm đường giao thông. Hiểu được những lợi ích khi con ngõ được mở rộng và kết nối với đường cầu Ê Trường Tuế, 12 hộ dân sinh sống dọc ngõ Nghè đã đồng tình hiến 578,8m2 đất cho công trình. Gia đình ông Phan Xuân Thịnh là một trong những hộ dân tiên phong và hiến nhiều đất nhất cho việc mở rộng, thông ngõ Nghè. Ông Thịnh chia sẻ: “Khi thôn có chủ trương mở rộng và thông con ngõ để tiến lên NTM kiểu mẫu, gia đình tôi đã đồng tình, xung phong hiến 242m2 đất, tài sản trên đất mà không đòi hỏi quyền lợi gì. Con ngõ được mở rộng và kết nối với đường cầu Ê Trường Tuế, không chỉ gia đình tôi, mà hầu hết người dân trong thôn đều được hưởng lợi trong việc đi lại, phát triển kinh tế”.

Trao đổi với chúng tôi về việc phát huy sức mạnh của Nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, Chủ tịch UBND xã Lê Trọng Trung cho biết: “Từ khi đạt chuẩn NTM vào năm 2017 đến nay, cấp ủy đảng, chính quyền xã Đông Minh tiếp tục huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông theo tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và huyện kết hợp với nguồn đóng góp của Nhân dân, trong gần 4 năm qua, xã Đông Minh đã đầu tư nâng cấp 3,74 km đường trục thôn; 5,62 km đường ngõ, xóm; 17,5 km tường rào; 7,2 km cống rãnh thoát nước các khu dân cư; 5,54 km đường hoa. Để có những tuyến đường rộng rãi, phong quang trên, Nhân dân trong xã còn hiến hơn 20.364m2 đất các loại và đóng góp 4.230 ngày công lao động”.

Xã Đông Minh hôm nay khoác lên mình “tấm áo mới” với kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang; an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm; đời sống Nhân dân ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 67,01 triệu đồng/người. Lòng dân, sức dân đã tạo nên nguồn lực to lớn để đưa Đông Minh từ một xã thuần nông vươn mình trở thành vùng quê đáng sống.

Bài và ảnh: Trần Thanh